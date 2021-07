Αυξάνεται η διασπορά του κορονοϊού: Οι δείκτες που προκαλούν ανησυχία - Κοντά στο "κόκκινο" η Αθήνα

Το enikos.gr καθημερινά, μετά τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό παρουσιάζει την ποσοτική ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων, σε συνεργασία με την ομάδα του Δημοσθένη Σαρηγιάννη, διευθυντή του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντή της Ερευνητικής Ομάδας HERACLES για το Εκθεσίωμα και την Ανθρώπινη Υγεία του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας του ΑΠΘ. Σύμφωνα με τον κ. Σαρηγιάννη, η πορεία της επιδημίας επιταχύνεται, με διπλασιασμό του αριθμού αναπαραγωγής μέσα στην τελευταία εβδομάδα περνώντας από την αποκλιμάκωση σε ταχεία αύξηση.

Ακολουθεί η ανάλυση του καθηγητή Δημοσθένη Σαρηγιάννη και του Δρ. Σπύρου Καρακίτσιου για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας:

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, ο αριθμός κρουσμάτων της Τρίτης ανέρχεται στα 1797 νέα κρούσματα, με τα αποτελέσματα να συνάδουν με τις αναθεωρημένες προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE (n=1727) που λαμβάνουν υπόψη την διασπορά όλων των μεταλλαγμένων στελεχών του SARS-CoV-2. Ο αριθμός των τεστ που πραγματοποιήθηκαν ήταν 66.464 και σε συνδυασμό με τον αριθμό των κρουσμάτων, ο δείκτης θετικότητας διαμορφώθηκε στο 2.7%. Η πραγματοποίηση αριθμού τεστ σε επίπεδα άνω των 50.000 την ημέρα, συντελεί στο να εξάγουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την πορεία της πανδημίας, αλλά και να εντοπίζονται περισσότεροι ασυμπτωματικοί και προσυμπτωματικοί, συντελώντας στην ανάσχεση πιθανής έξαρσης που θα μπορούσε να συμβεί λόγω της εμφάνισης ολοένα και ταχύτερα μεταδιδόμενων στελεχών, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα ανοίγματα και τις τουριστικές ροές. Σημαντικοί σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια αύξησης του αριθμού των τεστ ανίχνευσης του SARS-CoV-2 αποτελούν εκτός από τα rapid test και τα self test, για να καταπολεμηθεί η δυναμική αύξησης της διασποράς στις περιοχές όπου μια τέτοια αύξηση διαφαίνεται από τα μέχρι τώρα δεδομένα και την υπολογιστική πλατφόρμα CORE, αλλά και για να συνεχιστεί η πολύ καλή πορεία στο σύνολο της χώρας.

Ο αριθμός ημερήσιων θανάτων (8) που καταγράφηκε είναι ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με προχθές (6). Όπως είχαμε προβλέψει από την προηγούμενη εβδομάδα, ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος που την Τρίτη είναι 8 συνεχίζει να είναι σε αποκλιμάκωση, αλλά σε πιο αργό ρυθμό από τον αναμενόμενο.

Όσον αφορά στους ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση (διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ), ο αριθμός μειώθηκε ελαφρά σε σχέση με προχθές (168 από 173). Παρά την παρατηρούμενη ανοδική πορεία των κρουσμάτων, συνεχίζεται ακόμη η αποκλιμάκωση στις ΜΕΘ, ενώ η άνοδος αναμένεται να ξεκινήσει μετά από περίπου 4 ημέρες. Η καμπύλη εξέλιξης του αριθμού των ασθενών που νοσηλεύονται σε κλίνες ΜΕΘ με βάση τις προσομοιώσεις της πλατφόρμας CORE, όπως αυτή παρουσιάζεται στο Σχήμα 1, των ασθενών που νοσηλεύονται σε απλές κλίνες στο Σχήμα 2 (όπου την Τρίτη ξεκίνησε η αύξηση του αριθμού τους, ακολουθώντας την πορεία των κρουσμάτων), ενώ μια εκτίμηση για την πορεία των θανάτων ανά ημέρα παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.

Σχήμα 1. Αριθμός κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (ΜΕΘ) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE.

Σχήμα 2. Αριθμός κρουσμάτων σε σοβαρή κατάσταση (νοσηλευόμενοι σε απλές κλίνες) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE.

Σχήμα 3. Αριθμός θανάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE.

Η πορεία της μέσης εβδομαδιαίας τιμής των κρουσμάτων, καθώς και του κυλιόμενου μέσου όρου 7 ημερών του αριθμού των κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού, όπως έχουν καταγραφεί από τον ΕΟΔΥ και η αναμενόμενη πορεία τους όπως προδιαγράφεται από την υπολογιστική πλατφόρμα CORE για την Ελληνική επικράτεια μέχρι τις 15 Ιουλίου, αποτυπώνονται στο Σχήμα 4. Αυτή η προβλεπόμενη πορεία, που αφορά τα κρούσματα, τους νοσηλευόμενους σε απλές κλίνες, όσο και σε ΜΕΘ, καθώς επίσης και τους θανάτους, βασίζεται στις ακόλουθες παραδοχές:

400.000 self-test πραγματοποιούνται ημερησίως κατά μέσο όρο πλέον (σε σχέση με περίπου 600.000 που πραγματοποιούνταν τις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής του μέτρου), και οι φορείς που εντοπίζονται θετικοί και θα επιβεβαιώνονται και με τεστ του ΕΟΔΥ, θα εισέρχονται σε καραντίνα 14 ημερών και θα ακολουθεί ιχνηλάτηση των επαφών τους. Σε αυτή τη βάση πιστεύουμε να γίνεται κατανοητή η σημασία του μέτρου, αφού συντελεί αποφασιστικά στη διακοπή αλυσίδων μετάδοσης από ασυμπτωματικούς και προσυμπτωματικούς που χωρίς να έχουν αντιληφθεί ότι είναι φορείς, θα μετέδιδαν τον ιό.

Τα ανοίγματα δραστηριοτήτων που έχουν ξεκινήσει από τις 5 Απριλίου, θα πραγματοποιούνται με τους προγραμματισμένους όρους προφύλαξης και ταυτόχρονα δε θα παρατηρηθούν εικόνες αδικαιολόγητης συρροής. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, υπευθυνότητα και σύνεση ώστε να τηρηθούν οι παραπάνω όροι. Εάν συνεχίσει η τήρηση των μέτρων, τότε η πορεία αποκλιμάκωσης δε θα αναστραφεί.

Ο ρυθμός εμβολιασμών θα συνεχιστεί με το ρυθμό που πραγματοποιείται τώρα, δηλαδή περίπου 100.000 ημερησίως.

Με δεδομένη την αβεβαιότητα που αφορά κυρίως τις δύο πρώτες παραδοχές, οι προβλέψεις μας θα επαναεπικαιροποιούνται εάν παρατηρήσουμε αποκλίσεις που δε θα επιβεβαιώνουν την αναμενόμενη πορεία. Χρειάζεται προσοχή στην πορεία της διασποράς του SARS-CoV-2 στις επόμενες εβδομάδες, με δεδομένη την αύξηση της ποσόστωσης του στελέχους Β.1.1.318, το οποίο φαίνεται να έχει αυξημένη μεταδοτικότητα σε σχέση με το Β.1.1.7. Ας σημειωθεί ότι το στέλεχος Β.1.1.7 ήταν ήδη πιο μεταδοτικό κατά περίπου 30% σε σχέση με το αρχικό στέλεχος (wild type), ενώ το στέλεχος Β.1.167 (στέλεχος Δ) και το οποίο πλέον έχει έρθει και στην Ελλάδα, έχει αυξημένη μεταδοτικότητα από το υπάρχον στέλεχος κατά 70%.

Σχήμα 4. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Ελληνική επικράτεια

Στις επιμέρους περιοχές με υψηλό υγειονομικό κίνδυνο, παρατηρείται υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη με 62 κρούσματα (27 κρούσματα προχθές) και στην Αττική με 1026 κρούσματα (408 κρούσματα προχθές), λόγω του πολύ μεγαλύτερου αριθμού τεστ ανίχνευσης που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη. Η Αθήνα πλέον αντιπροσωπεύει περίπου το 57% των κρουσμάτων, και εμφανίζει σχεδόν 17 φορές περισσότερα κρούσματα από τη Θεσσαλονίκη. Η πορεία των κρουσμάτων στην Αττική, παρουσιάζεται στο Σχήμα 5, ενώ η πορεία των κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ) παρουσιάζονται στο Σχήμα 6. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων στην Αθήνα, η οποία δεν συνάδει ούτε με τη διαμόρφωση της μεταδοτικότητας από τη θερμοκρασία, αλλά ούτε και με τα υπάρχοντα μέτρα, και η οποία τη έχει φέρει κοντά στο όριο της κόκκινης περιοχής. Μια πιθανή εξήγηση είναι η αυξημένη διασπορά στην κοινότητα των μεταλλαγμένων στελεχών Β.1.1.318 και Β.1.167, οπότε και αναμένουμε τα δεδομένα των επομένων ημερών για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια πιο σαφή εικόνα. Με βάση τη μεγάλη απόκλιση που εμφανίζει η Αθήνα, η πορεία της μπορεί να εξηγηθεί μόνο εάν ληφθεί υπόψη πολύ μεγαλύτερη εγγενής μεταδοτικότητα του ιού, συνεπώς η διασπορά των ταχύτερα μεταδιδόμενων μεταλλάξεων είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι στη Θεσσαλονίκη. Tα πραγματικά δεδομένα εξηγούνται μόνο εάν θεωρήσουμε ότι το στέλεχος Β.1.1.318 έχει κυριαρχήσει έναντι του Β.1.1.7, και ταυτόχρονα η διασπορά του Β.1.167 είναι μεγαλύτερη από ότι έχει προσδιοριστεί μέχρι τώρα.

Σχήμα 5. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Αττική

Σχήμα 6. Αριθμός κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (ΜΕΘ) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE στην Αθήνα

Στη Θεσσαλονίκη πλέον διαφαίνεται μια επιβράδυνση της πτωτικής πορείας η οποία έχει οδηγήσει σε σταθεροποίηση (Σχήμα 7) ενώ η πορεία των κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ) στη Θεσσαλονίκη ακολουθεί πλήρως τις προβλέψεις του μοντέλου και παρουσιάζεται στο Σχήμα 8.

Σχήμα 7. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Θεσσαλονίκη

Σχήμα 8. Αριθμός κρουσμάτων σε κρίσιμη κατάσταση (ΜΕΘ) σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τις προβλέψεις της υπολογιστικής πλατφόρμας CORE στη Θεσσαλονίκη

Όσον αφορά στη Θεσσαλία, αυξημένος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με προχθές παρατηρήθηκε στη Λάρισα με 43 κρούσματα (Σχήμα 9), όπου πλέον έχουμε ανοδική πορεία. Στην Καρδίτσα εντοπίστηκαν 6 κρούσματα (Σχήμα 11), και πλέον βρίσκεται σε σταθερά πτωτική τροχιά, έχοντας απομακρυνθεί αισθητά από το όριο της κόκκινης περιοχής. Στη Μαγνησία με 45 κρούσματα (Σχήμα 10) παρατηρείται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με προχθές και όπως αναμέναμε, και εδώ επίσης έχει διαμορφωθεί ανοδική πορεία, η οποία έφερε τη Μαγνησία πάνω από το όριο της κόκκινης περιοχής. Στα Τρίκαλα όπου εντοπίστηκαν 4 κρούσματα (Σχήμα 12) παρατηρείται αύξηση σε σχέση με προχθές, η πορεία είναι καθοδική με παροδικές διακυμάνσεις.

Σχήμα 9. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Λάρισα

Σχήμα 10. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Μαγνησία

Σχήμα 11. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Καρδίτσα

Σχήμα 12. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στα Τρίκαλα

Στην Αχαΐα, παρουσιάζεται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με προχθές με 13 κρούσματα (Σχήμα 13), έχει επανέλθει σε σταθερά πτωτική πορεία, και βρίσκεται κάτω από το όριο χαρακτηρισμού ως κόκκινη περιοχή. Στη Λακωνία δεν εντοπίστηκε κανένα κρούσμα (Σχήμα 15), στην οποία συνεχίζει η αποκλιμάκωση, παρά τις ενίοτε έντονες διακυμάνσεις που παρατηρούνται από μέρα σε μέρα. Αυξημένος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με προχθές παρουσιάστηκε στην Αργολίδα όπου εντοπίστηκαν 6 κρούσματα (Σχήμα 16) και στην οποία διατηρείται η τροχιά αποκλιμάκωσης, η οποία έχει πλέον περιέλθει κάτω από το όριο χαρακτηρισμού ως κόκκινη και ακολουθεί την πορεία του μοντέλου. Στην Αρκαδία εντοπίσθηκαν 3 κρούσματα (Σχήμα 14), η πορεία είναι ανοδική, ακολουθώντας την πορεία του μοντέλου ενώ η περιοχή πλέον βρίσκεται αρκετά υπό του ορίου χαρακτηρισμού ως κόκκινη. Όσον αφορά άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, αυξημένος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με προχθές εμφανίζεται στη Μεσσηνία όπου εντοπίστηκαν 6 κρούσματα (Σχήμα 17), η οποία πλέον έχει απομακρυνθεί από τα όρια χαρακτηρισμού ως κόκκινη. Στην Ηλεία εντοπίστηκαν 27 κρούσματα (Σχήμα 18), και είναι επίσης από τις περιοχές όπου έχει διαμορφωθεί έντονα ανοδική τάση. Στην Κορινθία εντοπίστηκαν 16 κρούσματα (Σχήμα 19), και συνεχίζουν οι διακυμάνσεις, και η πορεία εμφανίζεται ξανά ανοδική.

Σχήμα 13. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Αχαΐα

Σχήμα 14. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Λακωνία

Σχήμα 15. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Αργολίδα

Σχήμα 16. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Αρκαδία

Σχήμα 17. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Μεσσηνία

Σχήμα 18. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Ηλεία

Σχήμα 19. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Κορινθία

Στην Αιτωλοακαρνανία παρατηρήθηκαν 8 κρούσματα, παρατηρείται χαμηλότερος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με προχθές (11 κρούσματα) (Σχήμα 20). Στην Εύβοια, με 18 κρούσματα, παρατηρείται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με προχθές (Σχήμα 21). Η συνολική πορεία της καμπύλης νέων κρουσμάτων πλέον έχει διαμορφωθεί και στην Εύβοια ως ανοδική. Μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων είχαμε στη Βοιωτία όπου εντοπίστηκαν 9 κρούσματα (Σχήμα 22), η οποία λόγω των διακυμάνσεων των τελευταίων ημερών, έχει πλησιάσει ξανά το όριο χαρακτηρισμού ως κόκκινη περιοχή. Αυξημένος σε σχέση με προχθές ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στη Φθιώτιδα όπου εντοπίσθηκαν 4 κρούσματα (Σχήμα 24), η οποία πλέον βρίσκεται αρκετά κάτω από το όριο του χαρακτηρισμού ως κόκκινη περιοχή. Στην Ευρυτανία δεν εντοπίστηκε κανένα κρούσμα (Σχήμα 25), όπως και στη Φωκίδα (Σχήμα 23).

Σχήμα 20. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Αιτωλοακαρνανία

Σχήμα 21. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Εύβοια

Σχήμα 22. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Βοιωτία

Σχήμα 23. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Φωκίδα

Σχήμα 24. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Φθιώτιδα

Σχήμα 25. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Ευρυτανία

Αυξημένος σε σχέση με προχθές ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στα Ιωάννινα με 32 κρούσματα (Σχήμα 26), και πλέον έχει διαμορφωθεί έντονα ανοδική τάση, η οποία τα έφερε πάνω από το όριο της κόκκινης περιοχής. Στη Θεσπρωτία (Σχήμα 27) δεν εντοπίστηκαν κρούσματα, με τη συνολική πορεία να συνεχίζει την αναμενόμενη αποκλιμάκωση. Στην Άρτα παρουσιάζεται αύξηση σε σχέση με προχτές με 2 κρούσματα (Σχήμα 28) όπως και στην Πρέβεζα με 1 κρούσμα (Σχήμα 29)

Σχήμα 26. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στα Ιωάννινα

Σχήμα 27. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Θεσπρωτία

Σχήμα 28. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στα Άρτα

Σχήμα 29. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Πρέβεζα

Όσον αφορά στις πόλεις της Βορείου Ελλάδας, αύξηση κρουσμάτων σε σχέση με προχθές παρουσιάζεται στην Κοζάνη με 15 κρούσματα (Σχήμα 32), στη Χαλκιδική με 8 κρούσματα (Σχήμα 41), στην Ημαθία με 3 κρούσματα (Σχήμα 30), στην Πιερία με 9 κρούσματα (Σχήμα 37), στο Κιλκίς με 3 κρούσματα (Σχήμα 35), στην Καστοριά με 2 κρούσματα (Σχήμα 40), στις Σέρρες με 1 κρούσμα (Σχήμα 39) και στα Γρεβενά με 15 κρούσματα (Σχήμα 38). Αντίθετα μείωση κρουσμάτων σε σχέση με προχθές παρουσιάζεται στην Πέλλα με 1 κρούσμα (Σχήμα 31). Ίδιος αριθμός κρουσμάτων παρατηρείται στην Καβάλα με 3 κρούσματα (Σχήμα 45), ενώ στη Φλώρινα (Σχήμα 33), και δεν εντοπίστηκαν κρούσματα.Με βάση τα τωρινά δεδομένα, όλες οι περιοχές της Βορείου Ελλάδας βρίσκονται σταθερά σε σταθεροποιητική ή καθοδική πορεία, με εξαίρεση τη Χαλκιδική και τα Γρεβενά, στις οποίες διαμορφώνεται ανοδική τάση.

Σχήμα 30. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Ημαθία

Σχήμα 31. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Πέλλα

Σχήμα 32. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Κοζάνη

Σχήμα 33. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Φλώρινα

Σχήμα 34. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Δράμα

Σχήμα 35. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στο Κιλκίς

Σχήμα 36. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Καβάλα

Σχήμα 37. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Πιερία

Σχήμα 38. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στα Γρεβενά

Σχήμα 39. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στις Σέρρες

Σχήμα 40. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Καστοριά

Σχήμα 41. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Χαλκιδική

Όσον αφορά στη Θράκη, στη Ροδόπη εντοπίστηκαν 2 κρούσματα (Σχήμα 42). Στην Ξάνθη δεν εντοπίστηκε κανένα κρούσμα (Σχήμα 33) και συνεχίζεται η πτωτική πορεία. Στον Έβρο εντοπίσθηκαν 3 κρούσματα (Σχήμα 44), και πλέον η περιοχή έχει απομακρυνθεί αισθητά από το όριο χαρακτηρισμού ως κόκκινη.

Σχήμα 42. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Ροδόπη

Σχήμα 43. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Ξάνθη

Σχήμα 44. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στον Έβρο

Στο Ηράκλειο, όπου εντοπίστηκαν 72 κρούσματα, παρατηρείται μεγαλύτερος αριθμός σε σχέση με προχθές και παρατηρείται πλέον διαμόρφωση ενός νέου ανοδικού κύματος, που πιθανότατα οφείλεται στο σχετικά μεγάλο αριθμό κρουσμάτων που φέρουν το μεταλλαγμένο στέλεχος Δ (Σχήμα 45). Στα Χανιά με 19 κρούσματα (Σχήμα 46) έχουμε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε σχέση με προχθές και πλέον και εδώ αρχίζει να διαμορφώνεται μια ανοδικη πορεία με διακυμάνσεις. Αυξημένος αριθμός κρουσμάτων παρατηρείται στο Ρέθυμνο με 98 κρούσματα, όπου παρατηρείται μια πολύ έντονη ανοδική διακύμανση (Σχήμα 47), η οποία έφερε την περιοχή πολύ πάνω από το όριο του χαρακτηρισμού ως κόκκινη, και δεν αναμένεται έγκαιρη αποκλιμάκωση. Στο Λασίθι παρατηρείται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων σχέση με προχθές, καθώς εντοπίστηκαν 9 κρούσματα (Σχήμα 48), ενώ η περιφερειακή ενότητα βρίσκεται πολύ κάτω από το όριο της κόκκινης περιοχής.

Σχήμα 45. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στο Ηράκλειο

Σχήμα 46. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στα Χανιά

Σχήμα 47. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στο Ρέθυμνο

Σχήμα 48. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στο Λασίθι

Στη Λέσβο, εντοπίστηκαν 3 νέα κρούσματα (Σχήμα 49) οπότε και έχει διαμορφωθεί σταθεροποιητική τροχιά. Στην Κέρκυρα, εντοπίστηκαν 11 κρούσματα (Σχήμα 50) και παρατηρείται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων σε σχέση με προχθές, και επανάκαμψη του ανοδικού κύματος. Στη Χίο όπου παρατηρήθηκαν 3 κρούσματα, διαμορφώνεται και εδώ μια προσωρινή ανοδική τάση (Σχήμα 51). Στη Θάσο δεν εντοπίστηκε κανένα νέο κρούσμα (Σχήμα 52).

Σχήμα 49. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Λέσβο

Σχήμα 50. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Κέρκυρα

Σχήμα 51. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στη Χίο

Σχήμα 52. Πορεία του ημερησίου αριθμού των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) στην Θάσο

Συμπεράσματα:

Με βάση τα αποτελέσματα, της Τρίτης είχαμε μικρότερο αριθμό ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση (διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ) σε σχέση με προχθές, και συνολικά συνεχίζεται η πορεία αποκλιμάκωσης (με μικρότερο ρυθμό πλέον), η οποία εκφράζεται και στον αριθμό των θανάτων. Οι προβλέψεις αυτές συνάδουν με τις προσομοιώσεις του μοντέλου CORE, όπως και ο αριθμός των κρουσμάτων, ο οποίος παρουσιάζει αυξητικές τάσεις για το σύνολο της χώρας. Σε πανελλαδικό επίπεδο ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος του δείκτη θετικότητας διαμορφώθηκε στο 2.2% (η ημερήσια τιμή είναι 2.7%) ενώ ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος του πραγματικού αριθμού αναπαραγωγής Rt (δηλαδή ο αριθμός των ατόμων που ένας φορέας μπορεί να επιμολύνει) διαμορφώθηκε στο 1.74 (τιμές του Rt πάνω από τη μονάδα υποδηλώνουν αύξηση της διασποράς του ιού στην κοινότητα). Συνολικά η πορεία της πανδημίας ενώ ήταν πολύ καλή μέχρι και πριν 2 εβδομάδες, πλέον έχει μετασχηματιστεί σε ανοδική τάση, η οποία κάθε μέρα ισχυροποιείται, όπως αντικατοπτρίζεται και από τον ημερήσιο αριθμό των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) που έφτασε στα 912. Η πορεία της πανδημίας από την προηγούμενη Τρίτη είναι ανοδική (κυρίως οφειλόμενη στη σημαντική αύξηση στην Αττική) (όπως υποδηλώνει και η αύξηση του Rt κατά 0,12 ανά ημέρα τις τελευταίες 5 ημέρες). Δυστυχώς πλέον, η μεγαλύτερη από τη φαινομενική διασπορά των μεταλλάξεων και τα υπάρχοντα ανοίγματα, έχουν ξεπεράσει τη δυναμική μείωσης της διασποράς λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας και της επαγόμενης πτώσης της μεταδοτικότητας, του μεγάλου αριθμού των self-test (που όμως είναι λίγο μικρότερος σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες) και της προόδου των εμβολιασμών. Η επιδημιολογική εικόνα προχθές σε σχέση με την προηγούμενη Τρίτη, παρουσιάζεται στα συγκριτικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα στο Σχήμα 53. Είναι χαρακτηριστική η άνοδος της εβδομαδιαίας μέσης τιμής του Rt από 0.94 την προηγούμενη Τρίτη σε σχέση με 1.74 (σχεδόν διπλασιασμός). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή αυτή του Rt είναι ιδιαίτερα υψηλή για την εποχή, και δε δικαιολογείται μόνο από την παρουσία μεταλλάξεων, αλλά συνδέεται και με φαινόμενα συρροής τα οποία παρατηρούνται κυρίως στην Αττική. Επειδή όμως πολύ έντονες αυξητικές τάσεις παρατηρούνται επιλεκτικά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση εάν η πολύ έντονη κατά τόπους αύξηση, συνδέεται με την παρουσία των ταχύτερα μεταδιδόμενων στελεχών, με φαινόμενα συρροής, ή με συνδυασμό αυτών, που είναι και το πιθανότερο. Στην πράξη δηλαδή, λόγω της αυξημένης μεταδοτικότητας των νέων στελεχών, τα φαινόμενα συρροής αποδεικνύονται πολύ πιο επιβαρυντικά για τη διασπορά της νόσου στην κοινότητα. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου για τη συνέχεια του καλοκαιριού και τη διαχείριση θρησκευτικών και άλλων παραδοσιακών εκδηλώσεων όπου συμβαίνουν φαινόμενα συρροής.

Σχήμα 53. Συγκριτικά αποτελέσματα της επιδημιολογικής εικόνας της σημερινής Τρίτης (06/7/2021) σε σχέση με την προηγούμενη (29/6/2021)

Όσον αφορά επιμέρους περιοχές, πλέον πέρα από το Ρέθυμνο, και άλλες περιοχές βρίσκονται πάνω από το όριο χαρακτηρισμού ως κόκκινες, όπως η Αθήνα, η Μαγνησία, η Ηλεία, τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο, παρατηρούνται έντονα ανοδικές τάσεις στην Εύβοια, τη Βοιωτία, την Κορινθία, τη Λάρισα, την Αργολίδα, την Πρέβεζα, τα Γρεβενά, τη Χαλκιδική, τα Χανιά, το Λασίθι και την Κέρκυρα. Ιδιαίτερα στην Αθήνα, προβληματίζει ο βαθμός που αυτή σχετίζεται με την εξάπλωση μεταλλαγμένων και ταχύτερα μεταδιδόμενων στελεχών (κυρίως το Β.1.1.318 και το Β.1.167). Συνεπώς, ακόμα και για περιοχές που για την ώρα είναι κάτω από το όριο (ή πολύ κοντά στο όριο), οι ανοδικές τάσεις που παρατηρούνται χρήζουν αυξημένης επιδημιολογικής επιτήρησης με εντατικοποίηση του γονιδιωματικού ελέγχου.

Επίσης, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έγιναν διαθέσιμα, ανησυχία πλέον δημιουργεί η αύξηση του ποσοστού διασποράς του μεταλλαγμένου στελέχους Β.1.1.318 σε συγκεκριμένες περιοχές για το 15νθήμερο από 7/06/2021 έως 20/06/2021, όπου οι αντίστοιχες ποσοστώσεις είναι 33.9% για την Αττική, 12.5% για τη Δυτική Ελλάδα, 16.7% για τις Ιόνιες Νήσους και 11.11% για την Πελοπόννησο, αλλά και η εμφάνιση πλέον στη χώρα της μετάλλαξης Β.1.617 (μετάλλαξη Δέλτα).

Με δεδομένα τα υπάρχοντα ανοίγματα, την παρουσία των μεταλλάξεων και την έλευση των τουριστικών ροών είναι ακόμα πιο σημαντική η τήρηση των μέτρων, με κυριότερη την ορθή και μαζική εφαρμογή των self-test, με ταυτόχρονη αύξηση της ιχνηλασίας των επαφών των ανιχνευθέντων ως θετικοί και καραντίνα 14 ημερών για τους συμπολίτες μας που θα επιβεβαιωθεί ότι είναι θετικοί στην μόλυνση με SARS-CoV-2 ακόμη και αν είναι ασυμπτωματικοί. Η σημασία και η αποτελεσματικότητα των self-test και του εμβολιασμού έχει ήδη φανεί τις προηγούμενες 8 εβδομάδες. Με δεδομένη την εμφάνιση της μετάλλαξης Β.1.617 ο πλήρης εμβολιασμός (με δύο δόσεις) του συνολικού πληθυσμού είναι σε συνδυασμό με τη μαζική και συχνή χρήση self-test οι δύο πιο αποτελεσματικές γραμμές άμυνας που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε ΑΜΕΣΑ αυτό το πολύ πιο μεταδοτικό στέλεχος του SARS-CoV-2. Με δεδομένη την έντονη αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων (η οποία είναι ταχύτερη του αναμενόμενου) και το γεγονός ότι είμαστε στην αρχή της τουριστικής περιόδου ακόμα, πρέπει ΑΜΕΣΑ να αυξηθεί ο αριθμός των self-test και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που θα εξασφαλίσουν υψηλό αριθμό εμβολιασμένων.

Σχετικά με το άνοιγμα των συνόρων σε τουριστικές ροές, αυτό θα πρέπει να συνοδευτεί με τα παρακάτω μέτρα:

α) εργαστηριακός έλεγχος των ταξιδιωτών τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αναχώρηση με δυνατότητα επανάληψης του ελέγχου 7 ημέρες από την άφιξή τους στη χώρα

β) πιστοποιητικό ανάρρωσης από την Covid-19 με ημερομηνία μέχρι 6 μήνες πριν την άφιξή τους στη χώρα.

γ) δυνατότητα αυξημένου αριθμού rapid test στα τουριστικά θέρετρα της χώρας και όχι μόνο στις πύλες εισόδου.

Αν θέλουμε να συνδυάσουμε τη χρηστή διαχείριση του υγειονομικού κινδύνου από την COVID-19 με την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας, είναι κρίσιμο να προετοιμάζουμε κατάλληλα τους χώρους εργασίας, εκπαίδευσης, τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε επίπεδα υποδομής ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν με αυξημένη ασφάλεια και να μην στηριζόμαστε μόνο στα μέτρα περιορισμού δραστηριοτήτων. Ο περιορισμός δραστηριοτήτων και το lockdown είναι τα τελικά μέτρα που παίρνουμε όταν πρέπει να περιορίσουμε την επέκταση της διασποράς του SARS-CoV-2 δραστικά, δεν μπορεί να είναι τα πρώτα μέτρα που παίρνουμε.