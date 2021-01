Αριστοτέλης Ωνάσης: Οι μοιραίοι έρωτες και η απώλεια που σήμανε την αρχή του τέλους του - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Επιμέλεια: Ελένη Καραμήτσου

Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές ιδιοφυΐες και από τους διασημότερους Κροίσους του 20ού αιώνα γεννήθηκε στις 15 ή 20 Ιανουαρίου του 1900. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης έμελλε να γράψει ιστορία στον κόσμο του ελληνικού αλλά και του παγκόσμιου επιχειρείν, στήνοντας από το 0 έναν στόλο και αναπτύσσοντας πλούσια επιχειρηματική ναυτιλιακή δραστηριότητα.

Το 1956 ίδρυσε την Ολυμπιακή Αεροπορία, την οποία μεταβίβασε το 1975 στο ελληνικό κράτος. Ο Ωνάσης γεννήθηκε στην αριστοκρατική συνοικία της Μελαντίας στη Σμύρνη από τον εύπορο καπνέμπορο Σωκράτη Ωνάση και τη σύζυγό του Πηνελόπη το γένος Δολόγλου (ή Ντολόγλου). Φοίτησε στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, και το 1922 αναγκάστηκε να εγκαταλείψει μαζί με την οικογένειά του τη Σμύρνη εξαιτίας της Μικρασιατικής καταστροφής. Έτσι ήρθε ως πρόσφυγας στην Ελλάδα και το 1923 μετανάστευσε στην Αργεντινή.

Το 1932 αγόρασε το πρώτο του πλοίο, το οποίο ονόμασε Καλλιρρόη προς τιμήν της αδελφής του. Το 1946 παντρεύτηκε την κόρη του μεγαλοεφοπλιστή Σταύρου Λιβανού Αθηνά-Τίνα και απέκτησε μαζί της δύο παιδιά, τον Αλέξανδρο, που γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα και τη Χριστίνα, που γεννήθηκε το 1950 στην Νέα Υόρκη. Σχεδόν 15 χρόνια αργότερα, ο Ωνάσης και η Τίνα Λιβανού χώρισαν.

Οι μοιραίοι έρωτες του Αριστοτέλη Ωνάση

Ο Ωνάσης αντιμετώπισε την Τίνα Λιβανού, την πρώτη σύζυγό του, όπως φερόταν σε οτιδήποτε με το οποίο αποκτούσε πάθος, σαν έπαθλο που έπρεπε οπωσδήποτε να αποκτήσει. Η Τίνα Λιβανού έγινε η αιτία για τη μεγάλη κόντρα με τον επίσης εφοπλιστή Σταύρο Νιάρχο.

Εκείνη επέλεξε να παντρευτεί τον Ωνάση με τον Νιάρχο να παντρεύεται την αδελφή της Ευγενία. Μάλιστα, ήταν ο Νιάρχος που προσέγγισε πρώτος τον πατέρα της Τίνας ζητώντας το χέρι της αλλά εκείνος απέρριψε την πρότασή του. Του σύστησε υπομονή καθώς η μικρή του κόρη είναι ακόμη παιδί και έπρεπε πρώτα να παντρευτεί η μεγάλη της αδελφή. Το ίδιο επανέλαβε και στον Ωνάση, που όμως είχε κάτι που δεν είχε ο Νιάρχος: επιμονή και πείσμα. Δεν σταματούσε μπροστά σε τίποτα όταν αποφάσιζε ότι έπρεπε να αποκτήσει .Έτσι άρχισε επίμονα να φλερτάρει την έφηβη, καθώς η Τίνα ήταν μόλις 17 και εκείνος 40.

Παντρεύτηκαν στις 28 Δεκεμβρίου 1946 στη Νέα Υόρκη και ήταν το κοσμικό γεγονός της χρονιάς. Έναν χρόνο μετά ο Νιάρχος παντρεύτηκε την Ευγενία και έτσι ξεκίνησε η ιστορική κόντρα των δύο εφοπλιστών που ανταγωνίζονταν στα πάντα, από τη ναυπήγηση θαλαμηγών, στην απόκτηση νησιών και τις γυναίκες. Η Τίνα και ο Αρίστος απέκτησαν δύο παιδιά, τον Αλέξανδρο και τη Χριστίνα και σταδιακά απομακρύνονται με τον Αριστοτέλη να την απατά. Σπάνια βρίσκονταν μαζί και μόνο όταν ήταν οικοδεσπότες κάποιας κοινωνικής εκδήλωσης.

Και το καλοκαίρι του 1959 μπήκε στη ζωή του Αριστοτέλη Ωνάση η επίσης παντρεμένη Μαρία Κάλλας που οδήγησε και τους δύο σε διαζύγιο και σε έναν θυελλώδη έρωτα. Ο Ωνάσης είχε γνωρίσει τη διάσημη Ελληνίδα υψίφωνο πριν από δύο χρόνια, σε δεξίωση που είχε παραθέσει η γνωστή κοσμικογράφος Έλσα Μάξγουελ. Ο μεγιστάνας γοητεύτηκε από τη σπουδαία ντίβα της όπερας και προφανώς έβαλε στόχο να την κατακτήσει... να κατακτήσει άλλο ένα ποθητό τρόπαιο, κάτι που πέτυχε δύο χρόνια μετά, όταν το καλοκαίρι του 1959 κάλεσε τη Μαρία Κάλλας με τον σύζυγό της Μπατίστα Μενεγκίνι στη θαλαμηγό του "Χριστίνα" για μία κρουαζιέρα. Ο Ωνάσης δεν δίστασε να φλερτάρει έντονα ακόμη και μπροστά στους συζύγους τους τη Μαρία Κάλλας με εκείνη να υποκύπτει στη γοητεία του. Ενώ επισκέφθηκαν το Φανάρι στην κρουαζιέρα τους, ο Πατριάρχης Αθηναγόρας ευλόγησε την Κάλλας και τον Ωνάση καθώς με τον ερωτισμό τους έπειθαν για ζευγάρι. Οι φήμες λένε ότι εκείνο το βράδυ, οι δυο τους πήραν βάρκα και απομονώθηκαν σε μία απόμερη παραλία, όπου έκανα για πρώτη φορά έρωτα, σφραγίζοντας την αρχή της μοιραίας σχέσης τους.

Τον Νοέμβριο του 1959 η Τίνα Λιβανού υπέβαλε αίτηση διαζυγίου στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης λόγω μοιχείας. Δύο χρόνια μετά, και αφού η αδελφή της Ευγενία είχε φύγει από τη ζωή από υπερβολική χρήση βαρβιτουρικών, η Τίνα παντρεύτηκε τον Σταύρο Νιάρχο. Μετά τον θάνατο του γιου της Αλέξανδρου το 1973 άρχισε να παίρνει χάπια και να πίνει. Βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στο Παρίσι στις 10 Οκτωβρίου 1974.

Η σχέση του Ωνάση με την Κάλλας συνεχίστηκε και καθώς η ντίβα της όπερας δεν ήταν μία βολική και πειθήνια γυναίκα οι καβγάδες και οι εντάσεις ήταν πάρα πολλές ανάμεσα στο ζευγάρι. Βαθιά ερωτευμένη, όμως, μαζί του, η Κάλλας εγκατέλειψε σχεδόν την καριέρα της και αφοσιώθηκε στον εραστή της. Εκείνος άρχισε να απομακρύνεται και εκείνη περνούσε ατελείωτες ώρες περιμένοντάς τον στη θαλαμηγό του. Όσο εκείνη περίμενε ανταπόκριση ο Ωνάσης ένιωθε ότι είχε ήδη κατακτήσει το τρόπαιό του και ήδη έστρεφε σε νέες περιπέτειες το ενδιαφέρον του. Και πλέον εκείνη η περιπέτεια που ήθελε διακαώς να ζήσει άκουγε στο όνομα Τζάκι Κένεντι, και φυσικά ήταν η χήρα του δολοφονηθέντος προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Κένεντι. Η Κάλλας έγινε αντικοινωνική.

Παρέμενε σπίτι, κλεισμένη στο δωμάτιό της, κλαίγοντας για το χαμένο ενδιαφέρον του έρωτα της ζωής της. Λένε ότι αδιαφορούσε παντελώς για την εμφάνισή της, και μέσα στο σπίτι παρέμενε άβαφη, αχτένιστη, με ατημέλητο ντύσιμο, ενώ δημοσίως προσπαθούσε να φαίνεται δυνατή. Έλεγε ότι η απόφαση για τον χωρισμό τους ήταν κοινή θέλοντας να δείξει ότι δεν την ενδιαφέρει αλλά μέσα της καιγόταν. Έσβηνε αργά από έρωτα για τον Αριστοτέλη Ωνάση που παντρεύτηκε την Τζάκι Κένεντι στις 20 Οκτωβρίου 1968 και μόλις τέσσερις μήνες μετά τη δολοφονία και του αδελφού του Τζον Κένεντι, Ρόμπερτ.

Ο γάμος έγινε στο εκκλησάκι του Σκορπιού υπό το φως των κεριών και μέσα στα κυπαρίσσια, με την Τζάκι να φορά μπεζ σιφόν νυφικό φόρεμα μέχρι το γόνατο, διά χειρός Valentino με δαντέλα, το οποίο έκανε πτυχώσεις στο κάτω μέρος, ενώ ονομάστηκε Τζάκι Ωνάση. Η δεξίωση έγινε στη "Χριστίνα". Όμως, παρά τον γάμο του με τη χήρα του Κένεντι, ο Ωνάσης δεν έμεινε για πολύ καιρό πιστός στον γάμο του. Ποτέ δεν τελείωσε ο έρωτάς του για τη Μαρία Κάλλας στην οποία επέστρεφε και εκείνη τον περίμενε να ζήσει έστω και κάποιες κλεμμένες στιγμές μαζί του. Υπήρξε δική του ως το τέλος της ζωής του. Δύο χρόνια μετά τον θάνατό του η Κάλλας που είχε χάσει και τη φωνή της πλέον και δεν μπορούσε να τραγουδήσει, έφυγε και εκείνη από τη ζωή, στα 54 της χρόνια.

Όσον αφορά στη σχέση του Ωνάση με την Τζάκι, χαρακτηριστικά είναι τα όσα γράφει η καλή της φίλη και τραγουδίστρια Κάρλι Σάιμον στο βιβλίο της "Touched by the Sun: My Friendship with Jackie", που κυκλοφόρησε το 2019. Η τραγουδίστρια αναφέρει κάποιες σπάνιες εκμυστηρεύσεις που είχε κάνει η φίλη της στην ίδια. Σύμφωνα με τα όσα γράφει, ο Ωνάσης ήταν άπιστος στον γάμο του με την Τζάκι, η οποία το ανεχόταν. Εξάλλου, αυτός δεν ήταν καθόλου διακριτικός καθώς επίτηδες "λουζόταν" με την κολώνια του επιδεικνύοντας την εξωσυζυγική του σχέση με την Κάλλας.

"Αν ήξερα την Tζάκι τότε, δεν θα την άφηνα να παντρευτεί τον Ωνάση" έγραφε η Σάιμον που θεωρούσε ότι ο Ωνάσης βαρέθηκε την Τζάκι γρήγορα και επέστρεψε στην αγαπημένη του, η οποία ήταν η αιτία διάλυσης του πρώτου του γάμου. Η Τζάκι είχε πει στη φίλη της ότι ο Ωνάσης έλεγε διαρκώς ψέματα, καθώς έλεγε ότι έπρεπε να πάει στην Αγγλία για να επιθεωρήσει τα ναυπηγεία του, αλλά εκείνη καταλάβαινε ότι "πήγαινε στην ερωμένη του από την κολώνια του. Εάν θα τη συναντούσε στο αεροδρόμιο, θα μπορούσε να βάλει κολώνια λίγο πριν. Νομίζω ότι το έκανε επίτηδες. Ήθελε να ξέρω ότι δεν ήμουν τα πάντα γι' αυτόν. Δεν ήθελε να με αφήσει εντελώς, όμως, μήπως και γινόμουν τελικά η ιδανική σύντροφος που νόμιζε ότι είχε παντρευτεί" φέρεται να πει η Τζάκι στην Κάρλι Σάιμον.

Η αρχή του τέλους του Έλληνα Κροίσου

Το τέλος του Ωνάση άρχισε να προδιαγράφεται από τη στιγμή που ο γιος του, η μεγάλη αδυναμία του Έλληνα Κροίσου έφυγε από τη ζωή σε αεροπορικό δυστύχημα. Ήταν 23 Ιανουαρίου 1973 όταν ο Αλέξανδρος τραυματίστηκε βαριά και διακομίστηκε στο ΚΑΤ, όπου τελικά άφησε την τελευταία του ανάσα στις 7 το απόγευμα, στα 25 του χρόνια. Ο Ωνάσης έφθασε στην Αθήνα μαζί με την Τζάκι. Οι τέσσερις γιατροί που έφερε ο Ωνάσης επεσήμαναν ότι κάθε προσπάθεια να διατηρηθεί στη ζωή ο Αλέξανδρος θα ήταν άσκοπη και βασανιστική. Ο Ωνάσης τους έδωσε εντολή να βγάλουν τα σωληνάκια. Στη λιτή ανακοίνωση αναφερόταν: "Ο Αλέξανδρος Ωνάσης έφυγε από τη ζωή, μετά από μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη". Η απώλεια αυτή ήταν το βαρύτερο πλήγμα που θα μπορούσε να καταφέρει κάποιος στον μεγιστάνα. Από τότε άρχισε να μετρά αντίστροφα το τέλος. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης πέθανε δύο χρόνια μετά τον λατρεμένο του γιο. στις 15 Μαρτίου 1975, στο Αμερικανικό Νοσοκομείο του Νεϊγί, κοντά στο Παρίσι. Έπασχε από οξεία μυασθένεια. Ετάφη δίπλα στο εκκλησάκι της Παναγίτσας, στον Σκορπιό, όπου αναπαύονταν ήδη ο γιος του και η αδελφή του Άρτεμις, όπως ήταν και η επιθυμία του. Εκεί μεταφέρθηκε και η σορός της κόρης του Χριστίνας που πέθανε στις 19 Νοεμβρίου 1988 στην Αργεντινή.