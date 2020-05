Ένα βίντεο που δημοσίευσε η Deutsche Welle δείχνει με ξεκάθαρο τρόπο γιατί συστήνεται η χρήση μάσκας ειδικά σε χώρους όπου δεν γίνεται να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας από άλλους ανθρώπους.

Βασιζόμενο σε μια νέα μελέτη που έγινε στις ΗΠΑ και έδειξε ότι σταγονίδια σάλιου κατά την ομιλία μπορούν να παραμείνουν στον αέρα για τουλάχιστον οκτώ λεπτά, αποτυπώνει τον αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης και διασποράς του κορονοϊού.

Στο βίντεο της Deutsche Welle απεικονίζεται ο διασκορπισμός των σταγονιδίων στον αέρα με και χωρίς τη χρήση μάσκας και η διαφορά είναι πολύ μεγάλη.

Τα στοιχεία της έρευνας

Νέες ενδείξεις ότι τα χιλιάδες μικροσκοπικά σταγονίδια που εκτοξεύονται από το στόμα κατά την ομιλία, αποτελούν ένα δυνητικά σημαντικό τρόπο μετάδοσης του κορονοϊού SARS-CoV-2, βρήκαν επιστήμονες στις ΗΠΑ.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Φίλιπ Άνφινραντ των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), υπολόγισαν ότι ένα λεπτό δυνατής ομιλίας μπορεί να γεννήσει περισσότερα από 1.000 σταγονίδια που περιέχουν τον ιό και τα οποία μπορεί να παραμείνουν αιωρούμενα στον αέρα για τουλάχιστον οκτώ λεπτά. Η μελέτη, που έκανε πειράματα με τη βοήθεια φωτός λέιζερ, αναφέρει ότι τα σταγονίδια της ομιλίας, μόλις εξέλθουν από το στόμα στον αέρα, συρρικνώνονται γρήγορα στο 20% έως 34% του αρχικού μεγέθους τους. Η ομιλία γεννά ανά δευτερόλεπτο περίπου 2.600 σταγονίδια των 12 έως 21 μικρομέτρων (εκατομμυριοστών του μέτρου), τα οποία στον αέρα έχουν μικρότερο μέγεθος περίπου τεσσάρων μικρομέτρων.

«Υπάρχει σημαντική πιθανότητα ότι η κανονική ομιλία προκαλεί την μετάδοση του ιού μέσω του αέρα ιδίως σε περιορισμένα περιβάλλοντα», σύμφωνα με τους ερευνητές.

