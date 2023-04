Υπογραφή συμφωνιών με το Ισραήλ για τις ανάγκες του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού

Όπως ανακοινώθηκε από τη ΓΔΑΕΕ «την 10η Απριλίου (σ.σ. σήμερα) ολοκληρώθηκε η υπογραφή των διακρατικών συμφωνιών με το κράτος του Ισραήλ».

Οι εν λόγω συμφωνίες αφορούν στην :

α. Προμήθεια αντιαρματικού (Α-Τ) Πυραυλικού Συστήματος Πολλαπλών Ρόλων Μεγάλου Βεληνεκούς SPIKE NMT για τις ανάγκες του Στρατού Ξηράς,

β. Προμήθεια Πυραυλικών Συστημάτων NLOS SPIKE για τα Επιθετικά Ελικόπτερα (ΕΕ/Π) “ΑΗ-64Α» του Στρατού Ξηράς,

γ. Προμήθεια Συστημάτων Διεύθυνσης Βολής – Κατευθυνομένων /Βλημάτων (ΣΔΒ-Κ/Β) για τον εξοπλισμό των κανονιοφόρων (Κ/Φ) τύπου ΜΑΧΗΤΗΣ και Σκαφών Ανορθοδόξου Πολέμου (ΣΑΠ) Μk-V του Πολεμικού Ναυτικού και σε

δ. Περιορισμένη αναβάθμιση 19 επιθετικών ελικοπτέρων ΑΗ-64Α.

Το tweet του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας

A government-to-government defense exports agreement was signed between the Israel Ministry of Defense and the Hellenic Ministry of National Defence to acquire Rafael’s “Spike” missiles. The agreement was led by the IMoD's SIBAT and is valued at approximately 370 million Euros. pic.twitter.com/694lWwu6Xx

— Ministry of Defense (@Israel_MOD) April 10, 2023