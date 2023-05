Υπηρεσιακή κυβέρνηση: Ορκίζονται το μεσημέρι οι υπουργοί

Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και παρουσία του Πρωθυπουργού Ιωάννη Σαρμά, θα ορκιστούν σήμερα, 26 Μαΐου στις 12:00, τα μέλη της υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Χθες Πέμπτη, ορκίστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, ως Πρωθυπουργός, ο Ιωάννης Σαρμάς, πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος θα ηγηθεί της υπηρεσιακής κυβέρνησης που θα οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Το ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής του 2023, αλλά και σημείωμα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας παρέδωσε μεταξύ άλλων στον υπηρεσιακό Πρωθυπουργό, Ιωάννη Σαρμά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρει στην επιστολή του ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Τονίζει, επίσης, ότι επιδίωξη του ευθύς εξ αρχής η εμπέδωση κανόνων και διαδικασιών, που θα εγγυώνται τη θεσμική μνήμη και συνέχεια στην απρόσκοπτη λειτουργία του κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης.

Η σύνθεση της υπηρεσιακής κυβέρνησης

Χθες το απόγευμα ανακοινώθηκε η σύνθεση της υπηρεσιακής κυβέρνησης που θα διενεργήσει τις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Στα κρίσιμα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας τοποθετήθηκαν αντίστοιχα ο πρέσβης ε.τ. Βασίλης Κασκαρέλης και ο πρώην αρχηγός ΓΕΣ και πρώην υφυπουργός Άμυνας στρατηγός ε.α. Αλκιβιάδης Στεφανής.

Στο υπ. Προστασίας του Πολίτη τοποθετήθηκε ο πρώην Α/ΓΕΣ Χαράλαμπος Λαλούσης, ενώ Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τοποθετήθηκε ο δημοσιογράφος Ηλίας Σιακαντάρης.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ

Βιογραφικό

Ο Ιωάννης Σαρμάς, ο οποίος ορίσθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2019 Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γεννήθηκε το 1957. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα (1975-1979) και στο Παρίσι (1980-1984). Έπειτα υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός στην Πολεμική Αεροπορία (1984-1986).

Αργότερα βρέθηκε στη θέση του δικαστικού λειτουργού από τον Ιανουάριο του 1987, αρχικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας (1987-1993) και κατόπιν, με μετάταξη, στο Ελεγκτικό Συνέδριο (1993 έως σήμερα).

Διετέλεσε μάλιστα για δώδεκα έτη μέλος και πρόεδρος Τμήματος στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (2002-2013). Επανερχόμενος στην Αθήνα (2014) διεύθυνε ως Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου τις εργασίες του ΙΙΙ Τμήματος του Δικαστηρίου (2014-2019).

Είναι επίσης επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (Μάρτιος 2023), επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (Νοέμβριος 2022) καθώς και επίτιμος διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2022).

Σημειώνεται ότι ως πρόεδρος του 3ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αγωγές και προσφυγές συνταξιούχων στρατιωτικών), παρέλαβε το Τμήμα στις 2.1.2014 με εκκρεμότητα άνω των 30.000 υποθέσεων, από τις οποίες περί τις 7.000 εκκρεμούσαν από το 2006 και περί τις 10.000 από το 2007.

Σε αυτές προστέθηκαν και άλλες 6.000 περίπου στα μεσολαβήσαντα έτη. Κατηγοριοποιώντας και συνεκδικάζοντας τις όμοιες υποθέσεις, και χρησιμοποιώντας τη διαδικασία εν συμβουλίω και την “πιλοτική” δίκη, οι εκκρεμούσες δικογραφίες έχουν περιορισθεί σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γραμματείας, σε λιγότερες από 8.500.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ

Βιογραφικό

Ο Βασίλειος Σκουρής γεννήθηκε το 1948. Αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σπούδασε Νομικά στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, όπου το 1973 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής.

Την περίοδο 1972-1977 ήταν υφηγητής του Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Μετά από θητεία ως καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Bielefeld της Γερμανίας, εξελέγη καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το 1999 διορίστηκε Δικαστής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο και από το 2003 ως το 2015 διετέλεσε Πρόεδρος του Δικαστηρίου. Από το Νοέμβριο του 2010 αποτελεί επίσης αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ

Βιογραφικό

Ο Θεόδωρος Πελαγίδης είναι Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με αρμοδιότητες, μεταξύ των άλλων, την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής, τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού, την εξυγίανση τραπεζών. Είναι επίσης Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής, της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης και της Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Τράπεζας.

Από το 2004 είναι Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Από τον 9/2012 έως 19/9/2020 διετέλεσε NR Senior Fellow στο Brookings Institution USA. Έχει σπουδάσει οικονομικά στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης (πτυχίο, 1987 με υποτροφία ΙΚΥ), Sussex (M.Phil., 1989), Paris (Doctorat, 1993 με υποτροφία SPES των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) & Harvard CES (Post-Doc, 1993 & 1995 με υποτροφία ΝΑΤΟ).

Έχει διατελέσει Fulbright scholar στο Columbia University (2008) & NBG fellow στο HO, LSE (2010). Έχει επίσης εργασθεί ως expert στο Internal Evaluation Office του IMF (2015) σχετικά με την αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος διάσωσης και στην EC το 2018 (Horizon 2020).

Έχει τουλάχιστον 70 δημοσιεύσεις σε διεθνείς επιστημονικές επιθεωρήσεις με κριτές μεταξύ των οποίων: International Review of Law and Economics, Journal of Economic Studies, The Journal of Economic Policy Reform, The Journal of Policy Modelling, Cambridge Journal of Economics, European Journal of Law and Economics, Managerial and Decision Economics, Economists’ Voice, The Cato Journal, Review of International Studies, Journal of Post-Keynesian Economics, Asian Journal of Shipping and Logistics, etc.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εδράζονται στις περιοχές των Οικονομικών της Νομισματικής Ενοποίησης, της Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Νομισματικής και Οικονομικής Ολοκλήρωσης, της Θετικής Πολιτικής Οικονομίας και των Ναυτιλιακών Οικονομικών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΡΗ

Βιογραφικό

Η Ελένη Λουρή-Δενδρινού γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πτυχίο από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης), στο London School of Economics (M.Sc.Econ) και στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (D.Phil. Econ).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές της Βιομηχανικής Οργάνωσης και Δυναμικής των Αγορών, Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και Διεθνούς Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Στρατηγικής. Από το 2001 είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ και από το Νοέμβριο 2015 Πρόεδρος του Τμήματος.

Έχει εργαστεί σαν Επίκουρη και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο ίδιο Τμήμα και ήταν Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στο London School of Economics όπου παραμένει ερευνητικός εταίρος. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα συνέδρια και έχει διδάξει και δώσει σεμινάρια και παρουσιάσεις σε πολλά Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και κεντρικές τράπεζες. Τον Οκτώβριο 2015 έδωσε μια σειρά από διαλέξεις σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά όπως τα Simon Fraser, Berkeley, Yale, Fordham, Sacramento, Georgetown, American, Brookings and Peterson Institute and the World Bank με υποτροφία του US Onassis Foundation.

Έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα διεθνών οργανισμών όπως ο OECD, η World Bank, το CEPR και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, υπήρξε αναπληρωματικό μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Από τον Ιούνιο 2008 ως τον Ιούνιο 2014 ήταν Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με αρμοδιότητες τη νομισματική πολιτική, την εξυγίανση των τραπεζών, το νομισματοκοπείο, τη διαχείριση χρηματικού και τη στατιστική. Το ίδιο διάστημα ήταν πρόεδρος του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Eίναι μέλος στo Δ.Σ. του ΙΟΒΕ και στο Hellenic Observatory Advisory Board (LSE) και πρόεδρος στη Συμβουλευτική του Κέντρου Πολιτισμού της Τράπεζας της Ελλάδος που περιλαμβάνει το Ιστορικό Αρχείο, τις Συλλογές, τις Εκδόσεις και το Εκπαιδευτικό Μουσείο της τράπεζας. Από το 2016 είναι μέλος του Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εξυγίανσης Τραπεζών στις Βρυξέλλες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ

Βιογραφικό

Ο Πρέσβης Βασίλης Κασκαρέλης υπήρξε μέλος της Ελληνικής Διπλωματικής Υπηρεσίας από το 1974. Τον Μάιο του 2009 ανέλαβε Πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, ύστερα από 16 έτη συνεχούς υπηρεσίας στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες της χώρας μας σε πολύ σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς, αποκτώντας έτσι μια ευρύτερη γνώση και πολύτιμη εμπειρία του συνόλου των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων ζητημάτων, καθώς και των διατλαντικών σχέσεων.

Έχει υπηρετήσει ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004-2009), συμμετέχοντας ενεργά στη λήψη πολύ σημαντικών αποφάσεων για το μέλλον της Ένωσης (Συνθήκη της Λισσαβόνας, Δημοσιονομικές Προοπτικές, Διεύρυνση, σχέσεις με τη Ρωσία και την Τουρκία, Διατλαντικές Σχέσεις κ.ά.). Ειδικότερα, διαπραγματεύτηκε από ελληνικής πλευράς την τελική φάση της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την έναρξη της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας.

Νωρίτερα είχε διατελέσει Μόνιμος Αντιπρόσωπος της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο (2000-2004) κατά την οποία έλαβαν χώρα εξαιρετικά κρίσιμα γεγονότα, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε περιφερειακό. Παράλληλα ήταν Διαπραγματευτής για την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Την περίοδο 1994-2000 υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, έχοντας μια ευρύτερη επίβλεψη σημαντικών ζητημάτων σε μια εξαιρετικά σημαντική περίοδο για τον Οργανισμό. Οργάνωσε την υποψηφιότητα της Ελλάδας για τη θέση του μη Μόνιμου Μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας και υπήρξε Αναπληρωτής Διαπραγματευτής στις συνομιλίες για την επίλυση της διαφοράς του ονόματος μεταξύ Ελλάδας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Επίσης, υπηρέτησε στις Ελληνικές Πρεσβείες Άγκυρας και Λευκωσίας, καθώς και ως Γενικός Πρόξενος της χώρας μας στο Δυτικό Βερολίνο την περίοδο της πτώσης του Τείχους, παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς όλα τα δραματικά γεγονότα που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ευρώπη.

Έχει παρασημοφορηθεί από την Ελληνική και τη Γαλλική Δημοκρατία, ενώ το 2011 ανακηρύχθηκε Διπλωμάτης της Χρονιάς, μεταξύ 183 αλλοδαπών Πρέσβεων, από το World Affairs Council, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες στις ΗΠΑ.

Υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2013, όταν ανέλαβε Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Εκτελεστικής Διοίκησης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Βιογραφικό

Γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα. Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1978 και αποφοίτησε το 1982 ως Ανθυπίλαρχος.

Έχει υπηρετήσει σε μονάδες τεθωρακισμένων, ως ουλαμαγός και διοικητής Ίλης Μέσων Αρμάτων, διοικητής Ίλης Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών (Υ.Ε.Α.) καθώς και στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ως εκπαιδευτής. Από το 1998 έως το 2000 διοίκησε την 98 Επιλαρχία Αρμάτων Εθνοφυλακής (98 ΕΑΡΜΕΘ) στη Λέσβο.

Από το 2000 έως το 2002 υπηρέτησε ως υπασπιστής Στρατού Ξηράς του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Υπηρέτησε ακόμη ως επιτελής επιχειρήσεων στην Στρατιωτική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Τα επόμενα χρόνια υπηρέτησε διαδοχικά στην XXIII Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία στην Αλεξανδρούπολη, στην 50 Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού στο Σουφλί, στη διεύθυνση Αμυντικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Γενικού Επιτελείου Στρατού και στη XXIII Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στην Αλεξανδρούπολη, διευθυντής του Δ΄ Κλάδου ΓΕΣ (2012 – 2014), Διοικητής της 95 Ανωτέρας Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (2014 – 2015), Διοικητής του Γ ΄ Σώματος Στρατού / NRDC-GR (2016 – 2017).

Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, στις 16 Ιανουαρίου 2017, ανέλαβε τα καθήκοντα του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού. Στις 25 Ιανουαρίου 2019, κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, προήχθη στο βαθμό του Στρατηγού, ενώ του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου Αρχηγού ΓΕΣ.

Στις 9 Ιουλίου 2019 ορκίστηκε εξωκοινοβουλευτικός υφυπουργός Εθνικής Άμυνας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 23 Οκτωβρίου 2019 ανέλαβε «ειδικός συντονιστής για το προσφυγικό», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού.

Κατόπιν ανασχηματισμού της κυβέρνησης την 31η Αυγούστου 2021, αντικαταστάθηκε από τα καθήκοντα του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας από τον Νίκο Χαρδαλιά. Στις 9 Μαρτίου 2022 με απόφαση του πρωθυπουργού τον όρισε Σύμβουλο της κυβέρνησης επί θεμάτων ακριτικών περιοχών και Αγίου Όρους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1946 και σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών συμπληρώνοντας τις σπουδές του στο εξωτερικό. Το 1975 έγινε διδάκτορας της ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών και το 1983 εξελέγη υφηγητής της παθολογικής ανατομικής στην ιατρική σχολή.

Το 1983 εξελέγη επίκουρος καθηγητής, το 1990 αναπληρωτής και το 1993 καθηγητής ιστολογίας και εμβρυολογίας στην ίδια σχολή. Ως γιατρός έχει σημαντικό επιστημονικό έργο και συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον σημαντικών Ελλήνων εργαστηριακών γιατρών-ερευνητών, με επιστημονικό έργο το οποίο έχει διεθνή αναγνώριση και αποδοχή.

Από το 1993 έως το 2013 ήταν διευθυντής του Εργαστηρίου Ιστολογίας και Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής.

Διετέλεσε κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού (2003-2006) και από το 2006 έως το 2009 ήταν πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στις 17 Μαΐου 2012, κατά τον διορισμό της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμμένου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, ανέλαβε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέχρι τη διενέργεια εκλογών στις 17 Ιουνίου

Στις 24 Οκτωβρίου 2022 απονεμήθηκε στον Χρήστο Κίττα ο τίτλος του επίτιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Βιογραφικό

Είναι καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο δημόσιο δίκαιο με έμφαση στο δίκαιο της κοινωνικής προστασίας. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο από το 1997 και δραστηριοποιείται κυρίως σε θέματα δημοσίου και ασφαλιστικού δικαίου και δικαίου της υγείας.

Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και σε εταιρείες. Έχει υπηρετήσει ως: Σύμβουλος του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης το 2002-2003, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, υπεύθυνη για θέματα κοινωνικής προστασίας, στην περίοδο 2003-2008, μέλος της Επιτροπής των Καθηγητών του ΕΚΠΑ για την νομοτεχνική επεξεργασία του νομοσχεδίου που αργότερα ψηφίσθηκε ως Ν. 3029/2002, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και Κοινωνικών Εταίρων για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση (Ν. 3863/2010), αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) (2012- 2014), αναπληρωματικό μέλος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (2014-2016), μέλος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Ελλάδος (2016-2019), μέλος της Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση της επικουρικής ασφάλισης (2019), της επιτροπής για την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (2020). Έχει επίσης εργασθεί ως εμπειρογνώμονας για την ΟΚΕ και τον ΣΕΒ και του MISSOC. Είναι μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων.

Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ

Βιογραφικό

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου έζησε μέχρι τα 24 της χρόνια. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σόφιας και στις αρχές της δεκαετίας του ’80 βρέθηκε στην Ελλάδα.

Το 1994 πήρε εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία ενώ εκλέχθηκε λέκτορας το 1996, επίκουρη καθηγήτρια το 2002, μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια το 2007 και αναπληρώτρια καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Κλινική Εντατικής Θεραπείας το 2009.

Είναι καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, διευθύντρια στην Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Στη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού ως πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, ορίστηκε από το υπουργείο Υγείας, επικεφαλής της ειδικής Επιτροπής για τη διαχείριση των κλινών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ενώ ήταν παράλληλα και ενεργό μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας.

Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, και της Αμερικανικής Εταιρείας για την Πρόοδο της Επιστήμης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΠΡΟΣ

Βιογραφικό

Είναι καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας και Επιχειρησιακής Έρευνας στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών. Υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Ελλάδος (2000-2004), ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ για 5 χρόνια (1995-2000) και Καθηγητής Οικονομικών στη Σορβόννη.

Ως επικεφαλής του E3MLab έχει κατασκευάσει και χρησιμοποιήσει μεγάλης κλίμακας μαθηματικά μοντέλα για τις Ενεργειακές Αγορές, το Περιβάλλον και τη Γενική Οικονομική Ισορροπία τα οποία χρησιμοποιούνται ευρύτατα διεθνώς και αποτελούν τα μοντέλα με τα οποία εκπονούνται οι περισσότερες αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους τομείς της ενέργειας, περιβάλλοντος, μεταφορών και οικονομικής ανάπτυξης.

Έχει πολύχρονη διεθνή πείρα ως σύμβουλος επιχειρήσεων και κυβερνήσεων στον τομέα της Ενεργειακής και Οικονομικής πολιτικής. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις σε διεθνείς επιστημονικές εκδόσεις.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΛΟΥΣΗΣ

Βιογραφικό

Γεννήθηκε το 1962 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Εισήχθη το 1980 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από την οποία αποφοίτησε το 1984 με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού των Τεθωρακισμένων. Φοίτησε σε όλες τις σχολές και τα σχολεία του όπλου του, καθώς και στη Σχολή Πολέμου και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ Defence College).

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε σε Μονάδες Τεθωρακισμένων, σε Επιτελεία Συγκροτημάτων-Σχηματισμών στο ΓΕΣ και στο ΓΕΕΘΑ. Ως Διοικητής Μονάδας υπηρέτησε στη 12η ΕΜΑ και στην 5η ΕΜΑ. Έχει διατελέσει Εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΣ και του ΓΕΕΘΑ από το 2006 έως το 2009, στο ΓΕΕΘΑ/Κέντρου Χειρισμού Κρίσεων/Τμήμα Διεθνών Οργανισμών ως Τμηματάρχης από το 2009 έως τον Ιούνιο του 2011, Επιτελάρχης της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ Έβρου από τον Ιούλιο του 2011 έως τον Αύγουστο του 2012, Διευθυντής ΔΙΣΧΕΑ/ΓΕΣ από τον Αύγουστο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2013, Επιτελάρχης/ΓΕΠΣ από τον Απρίλιο του 2013 έως τον Μάρτιο του 2014.

Ως Διοικητής Σχηματισμού υπηρέτησε στην 79 ΑΔΤΕ (Σάμος) από τον Μάρτιο 2014 έως τον Μάρτιο του 2015. Τον Μάρτιο του 2015 τοποθετήθηκε ως Διευθυντής ΔΕΠΙΧ/ΓΕΣ, μέχρι τον Μάρτιο του 2016. Ανέλαβε την διοίκηση της ΧVI Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού, που εδρεύει στο Διδυμότειχο, το 2016.

Το έτος 2017 τοποθετήθηκε Διοικητής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Την 29 Ιανουαρίου 2019 προήχθη σε Αντιστράτηγο και τοποθετήθηκε Διοικητής του Δ΄ Σώματος Στρατού «ΘΡΑΚΗ».

Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ στις 18 Ιαν 2020 ανέλαβε για τρία χρόνια τα καθήκοντα του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Τον Ιανουάριο του 2023 αποστρατεύτηκε και προήχθη στον βαθμό του Στρατηγού ε.α. και του απονεμήθηκε ο επί τιμή τίτλος του Αρχηγού ΓΕΣ.

Τιμήθηκε με τα προβλεπόμενα Παράσημα, Μετάλλια και Διαμνημονεύσεις. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στην Ιστορία Χωρών Χερσονήσου του Αίμου και Τουρκολογίας. Είναι γνώστης της αγγλικής γλώσσας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ

Βιογραφικό

Ο Γιώργος Κουμεντάκης γεννήθηκε το 1959 στο Ρέθυμνο. Έλαβε τα πρώτα του μαθήματα μουσικής το 1964 στο Ωδείο Ρεθύμνου, μαθαίνοντας ακορντεόν και πιάνο, ενώ ξεκίνησε τις πρώτες του απόπειρες να συνθέσει στην ηλικία των 15. Το 1977συνέχισε τις σπουδές του στο Ελληνικό Ωδείο της Αθήνας με καθηγητή τον Διαμαντή Διαμαντόπουλο.

Ως συνθέτης το 2004 διορίστηκε μουσικός διευθυντής και δημιουργός του μουσικού σεναρίου για τις τελετές Έναρξης και Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ από το 2017 ανέλαβε τα καθήκοντα του καλλιτεχνικού διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό

Είναι ομότιμος καθηγητής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότερα, ο 71χρόνος Φίλιππος Σπυρόπουλος, σπούδασε νομικά στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Λονδίνου (LSE) και Freiburg Γερμανίας και είναι ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία υπηρέτησε επί τριάντα οκτώ χρόνια, έχοντας διατελέσει και κοσμήτοράς της. Την περίοδο 1981-1983 υπηρέτησε στο νομικό γραφείο της Προεδρίας της Δημοκρατίας και αργότερα γενικός γραμματέας στο υπουργείο Προεδρίας (1989) και στο υπουργείο Δικαιοσύνης (1990 – 1992) με υπουργό Δικαιοσύνης τον αείμνηστο Αθανάσιο Κανελλόπουλο.

Είναι δικηγόρος από το 1976 και ασκεί ενεργώς δικηγορία, κυρίως στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Διοικητικά Δικαστήρια και έχει πλούσιο γνωμοδοτικό έργο.

Το 1993 ανέλαβε για μικρό χρονικό διάστημα πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου και στη συνέχεια διετέλεσε μέλος διαφόρων οργανισμών και φορέων. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή σεμινάρια και συνέδρια και έχει πλούσιο συγγραφικό έργο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ

Βιογραφικό

Είναι καθηγήτρια Διοικητικής Επιστήμης (Δημόσια Διοίκηση) στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει από το 1989. Σπούδασε Δημόσιο δίκαιο και Πολιτικές επιστήμες στην Ελλάδα (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και Διοικητική Επιστήμη στη Γαλλία (Πανεπιστήμιο Πικαρδίας, Amiens) όπου ανακηρύχθηκε με άριστα Docteur d’Etat Πολιτικής Επιστήμης – Διοικητικής Επιστήμης. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και έχει γνώσεις της γερμανικής και ιταλικής γλώσσας

Εξελέγη από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και διετέλεσε Συνήγορος του Πολίτη (2011-2015) ενώ είχε υπηρετήσει ως Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (2003-2011).

Ήταν Schuman Fellow στο European University Institute, Florence (2016), προσκεκλημένη καθηγήτρια ή ερευνήτρια στη Fondation de la Maison des Science des l’Homme – CNRS Paris (2018) στα Πανεπιστήμια Paris II και Paris-Versailles (1996), στο LSE – Government Department, στο Centre for European Studies, Nuffield College, Oxford (1994) και το Centre des Recherches Administratives, CNRS Paris (1991).

Έχει διατελέσει σύμβουλος στο υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Σύμβουλος Σπουδών στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και, μεταξύ άλλων, συνεργάζεται από χρόνια με τον ΟΟΣΑ (SIGMA, GOV) ως εμπειρογνώμονας για θέματα δημόσιας διοίκησης σε διάφορες χώρες. Ήταν επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου του European Group of Public Administration, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης και μέλος των Διοικητικών συμβουλίων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν βιβλία, άρθρα και κεφάλαια στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΔΑΝΙΗΛ ΕΣΔΡΑΣ

Βιογραφικό

Έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Από το 1987 έως το 2017 διετέλεσε επικεφαλής του τμήματος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης-ΟΗΕ στην Αθήνα. Από το 2017 έως το 2019 ανέλαβε την θέση του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Διευθυντή του ΔΟΜ στην Ελληνική Κυβέρνηση και Συμβούλου του Περιφερειακού Διευθυντή για τη Μεσόγειο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών (1982), Master of Science in Electrical & Computer Engineering του University of Massachusetts at Amherst, ΗΠΑ (1984) και Δρ Μηχ/κός Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (1987). Σήμερα είναι καθηγητής του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων του προγράμματος αξιολόγησης πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (European University Association – EUA) και πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του ίδιου προγράμματος. Διετέλεσε πρύτανης (2003-2006) και αντιπρύτανης (1997-2003) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλος της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (2006-2008), μέλος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (2008-2009), αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων μελών ΔΕΠ (ΠΟΣΔΕΠ) (2009), Εθνικός Εκπρόσωπος στην επιτροπή Προγράμματος του Προγράμματος «’Ανθρωποι» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007-2009), γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (2009 – 2012), μέλος της επιτροπής Πληροφορικής της Ελληνικής Κυβέρνησης (2011 – 2012), πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πρόεδρος του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (2013-2014) και πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (2013-2015).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές της ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και των εφαρμογών της θεωρίας εκτίμησης. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας περισσότερων από 230 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 60 ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης, ως ερευνητής, ως επιστημονικός διευθυντής, και ως διευθυντής προγράμματος στις περιοχές αυτές. Συμμετέχει στις επιστημονικές επιτροπές κρίσης άρθρων αρκετών επιστημονικών περιοδικών, έχει συγγράψει ή επιμεληθεί την έκδοση 33 βιβλίων και έχει συμμετάσχει ή προεδρεύσει σε επιστημονικές επιτροπές περισσότερων από 400 επιστημονικών διεθνών συνεδρίων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

Βιογραφικό

Είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό τίτλο σπουδών στις μεταφορές από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Από το 1991 είναι καθηγητής στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, ενώ από το 2002 είναι διευθυντής Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής του ΕΜΠ.

Έχει διατελέσει πρόεδρος και κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και μέλος της επιτροπής για την αξιολόγηση Σχολών Πολιτικών Μηχανικών της Κροατίας, ενώ το διάστημα 2014- 2019 διετέλεσε πρύτανης του ΕΜΠ. Επίσης έχει διατελέσει πρόεδρος του συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Μεταφορών, καθώς επίσης και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας, του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων και αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του δήμου Αθηναίων.

Στην υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βασιλικής Θάνου ήταν υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΙΑΡΗΣ

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στο Τρίκερι του Νομού Μαγνησίας και έζησε τα μαθητικά του χρόνια στο Βόλο. Είναι απόφοιτος της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων Κύμης. ‘Έχει ταξιδέψει με ποντοπόρα πλοία ως τον βαθμό του Πλοιάρχου Γ΄ Τάξεως.

Εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1986 και αποφοίτησε το 1987 με το βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Έχει παρακολουθήσει σειρά μετεκπαιδεύσεων και σεμιναρίων σε θέματα Έρευνας και Διάσωσης – Επιθεώρησης Πλοίων – Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM CODE) κ.τ.λ.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε ως Διοικητής της 4ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με έδρα τον Βόλο, Κεντρικός Λιμενάρχης Βόλου, ως Διευθυντής στο Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Συνόρων, Ναυτιλιακός Ακόλουθος στην Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου στο ΝΤΕΡΜΠΑΝ της Νοτίου Αφρικής, Λιμενάρχης Κατακόλου καθώς και επί σειρά ετών στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) ως Αξιωματικός Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (Α.Α.Ν) και Αρχηγός Επιφυλακής (Α.Ε).

Επίσης υπηρέτησε ως Διευθυντής στο Επιτελικό Γραφείο του Υπουργού, σε Διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων καθώς και ως Κυβερνήτης στο Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ. 040.

Στις 19-03-2015 προήχθη στο βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ. και ανέλαβε καθήκοντα Διοικητού της 1ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. με έδρα τον Πειραιά.

Στις 18-03-2016 προήχθη στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ. και ανέλαβε καθήκοντα Α΄ Υπαρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τον Οκτώβριο του 2019 ανέλαβε καθήκοντα αρχηγού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Του έχουν απονεμηθεί όλα τα προβλεπόμενα για το βαθμό του παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης.

Είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1973), Διδάκτωρ Μηχανικός του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Southampton Αγγλίας (1977) στην επιστημονική περιοχή των Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.

Είναι Ειδικός επιστήμονας και Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1980-1984), Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ (1984-1988). Καθηγητής στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ, από το 1988.

Διαθέτει εμπειρία σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων και έχει ιδιαίτερη συμμετοχή του σε Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια και Επιστημονικές Επιτροπές.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΕΤΤΑ

Είναι απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακά στο Imperial College London (MSc) και το Harvard Kennedy School (Master in Public Administration).

Από το καλοκαίρι του 2017 ανέλαβε τα ηνία της εθνικής καμπάνιας για τον τουρισμό Marketing Greece. Τον Απρίλιο του 2020, η Marketing Greece, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ, τον Στηβ Βρανάκη και την Google, συμμετείχε ενεργά στη δημιουργία της καμπάνιας #GreeceFromHome, «δανείζοντας» το ανανεωμένο discovergreece.com για τις ανάγκες της δράσης.

Στη διάρκεια της 20ετούς επαγγελματικής πορείας της, έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε διαφορετικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση σε σύνθετα περιβάλλοντα και καταγράφοντας θετικά αποτελέσματα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ

Βιογραφικό

Γεννήθηκε το 1958 στα Χανιά της Κρήτης. Το 1976, εισήχθη στην Σχολή Ικάρων, την οποία αποφοίτησε το 1980, λαμβάνοντας το αξίωμα του Ανθυποσμηναγού. Έχει αποφοιτήσει επίσης από:

Σχολείο Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΚΕΑΤ/ΣΗΠ), της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Κατωτέρων (ΣΠΑ/Κ), Σχολή Πολέμου Αεροπορίας/Ανωτέρων (ΣΠΑ/Α) Air Command and Staff College των ΗΠΑ.

Έχει συμπληρώσει πάνω από 4.000 ώρες πτήσης.

Aπό το 2012 έως το 2013, διατέλεσε Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας και Διοικητής του CAOC 7, καθώς και ως Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) από το 2011 έως το 2012.

Διετέλεσε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), από τον Μάρτιο του 2013 έως τον Φεβρουάριο του 2015.

Είναι εν αποστρατεία πτέραρχος της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, που υπηρέτησε ως Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Σεπτέμβριο του 2021.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΗΛΙΑΣ ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗΣ

Βιογραφικό

Ο Ηλίας Σιακαντάρης σπούδασε οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας (πρώην ΑΣΟΕΕ) και πήρε μάστερ στη δημοσιογραφία από το Columbia University Graduate School of Journalism της Νέας Υόρκης.

Εργάστηκε στο CBSNews, στην ΙΗΤ/Kathimerini English Edition, στις εκδόσεις ΙΜΑΚΟ, Λυμπέρη, την Καθημερινή, την Ημερησία, την Οικονομική Επιθεώρηση – μεταξύ άλλων. Αρθρογραφεί στο STATUS. Έχει συνεργαστεί με ελληνικά και ξένα έντυπα/ηλεκτρονικά μέσα.

Μιλά αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Ξεκίνησε να εργάζεται στη τηλεόραση του ΣΚΑΪ λίγο πριν τη πιλοτική πρώτη εκπομπή τον Απρίλιο του 2006. Αρχικά κάλυπτε και τα δύο αντικείμενα της εξειδίκευσής του: Οικονομία και Ιράν.

Σήμερα, γράφει και παρουσιάζει δελτία ειδήσεων για την ΕΡΤ. Παρακολούθησε το ξέσπασμα της διεθνούς κρίσης από το 2008 με καθημερινή εκπομπή. Είναι παντρεμένος και έχει μία κόρη.

Οι τελετές παράδοσης – παραλαβής στα υπουργεία

Υπουργείο Εξωτερικών στις 13:00

Υπουργείο Τουρισμού στις 13:00

Υπουργείο Άμυνας στις 13:30

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στις 13:30

Υπουργείο Παιδείας στις 14:00

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στις 14:00

Υπουργείο Οικονομικών στις 14:30

Υπουργείο Εργασίας στις 15:00

Υπουργείο Ενέργειας στις 15:00

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων στις 15:00

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου στις 15:00