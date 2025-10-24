Τσουκαλάς για Άγνωστο Στρατιώτη: Ο κ. Δένδιας θέλει να πετάξει τον «μουτζούρη» που του έριξαν

Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Τσουκαλάς

Κριτική στην κυβέρνηση για την τροπολογία σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, με φόντο τον «πόλεμο» ανακοινώσεων μετά την χθεσινή συνάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Μιλώντας στο Action24 ο Κώστας Τσουκαλάς είπε αρχικά ότι «εμείς υποβάλαμε ένσταση αντισυνταγματικότητας διότι το άρθρο 101 του Συντάγματος ορίζει ότι για τις τοπικές υποθέσεις αρμόδια είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση, παραβιάζει αυτήν τη συνταγματική πρόβλεψη, καθώς αφαιρεί από τον δήμο Αθηναίων την ευθύνη για το μνημείο και τη μεταφέρει στο υπουργείο Άμυνας. Συνεπώς, η κυβέρνηση αφαιρεί θεσμοθετημένες αρμοδιότητες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «ο κ. Δένδιας επειδή προφανώς δε θέλει να εφαρμόσει την τροπολογία γιατί διαφωνεί και προσπάθησε -αντίθετα σε όσα πλέον προβλέπονται- να αναθέσει εκ νέου στη δημοτική αρχή της Αθήνας τη φροντίδα του μνημείου, που ανέθεσε στο υπουργείο Άμυνας η τροπολογία. Τη φροντίδα, όμως, έχει τώρα το υπουργείο Άμυνας, τη φορέσανε “καπέλο” στον κ. Δένδια. Πρόκειται ξεκάθαρα για μία κυβέρνηση παρωδία».

«Ο κ. Δένδιας θέλει να πετάξει τον “μουτζούρη” που του ρίξανε από πάνω του», κατέληξε επί του θέματος ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

 

15:30 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

15:12 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

14:55 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

14:45 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

