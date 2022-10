Τουρκία: Ζητά και τα «ρέστα» για τους γυμνούς μετανάστες στον Έβρο – Επίθεση στον Νότη Μηταράκη

Ζητά και τα «ρέστα» η Τουρκία μετά την αποκάλυψη ότι διακινητές εγκατέλειψαν γυμνούς 92 μετανάστες στον Έβρο.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, τουρκικά ΜΜΕ επιτίθενται στον Νότη Μηταράκη για την αποκάλυψη και κάνουν λόγο για «ψευδείς ειδήσεις» από την Ελλάδα.

Μάλιστα υποστηρίζουν ότι οι ελληνικές Αρχές πρέπει να λογοδοτήσουν, μαζί με την Frontex.

Προκλητικός εμφανίστηκε και ο Τούρκος υφυπουργός Εσωτερικών και εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου, Ισμαήλ Τσατακλί, με αφορμή τις απάνθρωπες εικόνες.

Ο Τσατακλί αναδημοσίευσε το tweet του Νότη Μηταράκη και στο σχόλιό του δεν διστάζει να κατηγορήσει την Ελλάδα.

«Καθώς δεν μπορέσατε να βρείτε ούτε μία περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Τουρκία, επιδιώκετε να καλύψετε την εικόνα της σκληρότητας που έχετε προκαλέσει, σαν να την έχει προκαλέσει η Τουρκία. Ελάτε, δεν είναι μεγάλη υπόθεση. Απλά να είστε λίγο πολιτισμένοι», έγραψε.

As you couldn’t find one single case of human rights violation by 🇹🇷, you just seek to expose image of your cruelty you’ve inflicted as if 🇹🇷’s done!

Spend your time to obey human rights, not for manipulations & dishonesty!

C’mon, it’s not big deal; just be little bit civilised! https://t.co/Wu45kEN8tQ

— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 15, 2022