Τουρκία: Παραλήρημα του εμπνευστή της Γαλάζιας Πατρίδας – «Η Ελλάδα… στραγγαλίζει τη χώρα μας, να φύγουμε από το ΝΑΤΟ»

«Κρεσέντο» προκλητικότητας από τον απόστρατο ναύαρχο στην Τουρκία και εμπνευστή της Γαλάζιας Πατρίδας, Τζεμ Γκιουρντενίζ.

Με έναν παραληρηματικό λόγο σε συνέντευξή του στο Tele1 ο Γκιουρντενίζ είπε μεταξύ άλλων ότι η Τουρκία πρέπει να φύγει από το ΝΑΤΟ και επιτέθηκε στην Ελλάδα τονίζοντας ότι τα 12 μίλια στραγγαλίζουν τη χώρα του στο Αιγαίο. Χαρακτήρισε επίσης «αμερικανική μαριονέτα» τον Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ο απόστρατος ναύαρχος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να γίνει κάποια σύρραξη Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου και τόνισε ότι το ΝΑΤΟ δεν θα στηρίξει τη χώρα μας σε έναν πιθανό πόλεμο.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «ειρηνευτική επιχείρηση» την εισβολή στην Κύπρο, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Θα πρέπει να τους θυμίσουμε την “Ειρηνευτική Επιχείρηση” της Κύπρου του 1974 και την Κρίση των Ιμίων του 1996. Η Τουρκία ήταν μέλος του ΝΑΤΟ και στις δύο κρίσεις και ήταν μια χώρα που είχε πράγματι μπει στη διαδικασία της σύγκρουσης. Θυμίζω ότι ενώ βυθιζόταν το αντιτορπιλικό μας Kocatepe, βυθίστηκε ως ελληνικό πλοίο. Η θέση ότι άλλα μέλη του ΝΑΤΟ θα πολεμήσουν την Τουρκία για να προστατεύσουν την Ελλάδα είναι επίσης ακατανόητη. Δεν νομίζω ότι θα θυσιάσουν τους δικούς τους στρατιώτες για να προστατέψουν ένα κράτος που έχει δηλώσει 12 μίλια στο Αιγαίο και έχει στραγγαλίσει την Τουρκία» είπε ο απόστρατος ναύαρχος.

Ο Τζεμ Γκιουρντενίζ ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία πρέπει να φύγει από το ΝΑΤΟ, ειδικά αυτήν την περίοδο.

«Στις μέρες που διεξάγεται ο πόλεμος της Ουκρανίας και οι ΗΠΑ πρόκειται να έχουν μια μεγάλη αναμέτρηση στον Ειρηνικό, η Τουρκία πρέπει να φύγει από το ΝΑΤΟ!» είπε χαρακτηριστικά ο απόστρατος ναύαρχος Τζεμ Γκιουρντενίζ, σημειώνοντας ότι οι μεγαλύτερες απειλές για την Τουρκία προέρχονται από τις χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ.

Turkey joining the North Atlantic Alliance in today’s geopolitical reality is a big threat, the country should leave NATO. This was stated by the retired admiral of the Turkish Navy Cem Gurdeniz. The main thing from his interview on the TV channel Tele1: pic.twitter.com/S4Dm9ELmAJ

