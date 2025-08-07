ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

«Το δημοσίευμα της ιστοσελίδας Enikos που φέρνει στο φως ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου από τις 8 Ιουλίου με την οποία αμφισβητεί τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό στις θαλάσσιες περιοχές όπου δεν έχει οριοθετηθεί η ελληνοαιγυπτιακή ΑΟΖ, αποτελεί μια άκρως ανησυχητική εξέλιξη η οποία επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη να ασκήσει σοβαρή εξωτερική πολιτική», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

ΣΥΡΙΖΑ για το ατύχημα με το φέρι μποτ: Το υπουργείο Ναυτιλίας «παρατηρητής» μπροστά στην «ασυδοσία» και την έλλειψη ασφάλειας

Όπως αναφέρει, «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οφείλει να απαντήσει για το εάν ήταν ενήμερη για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και -αν τις γνώριζε- γιατί δεν υπήρξε επικοινωνία και συντονισμός με την αιγυπτιακή πλευρά, προκειμένου να προστατεύσει και τα εθνικά συμφέροντα αλλά και τις, στρατηγικού χαρακτήρα, ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις».

«Έπρεπε να είχε καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί η δημόσια αμφισβήτηση από την Αίγυπτο- μια χώρα με την οποία έχουμε στρατηγική συνεργασία- του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού της Ελλάδας, καθώς μόνο κακό κάνει για τη χώρα. Ειδικά σε μια περίοδο που η Τουρκία και η Λιβύη αναζητούν δήθεν πατήματα για τις ανυπόστατες αιτιάσεις τους», προσθέτει και καλεί την κυβέρνηση: «Να εγκαταλείψει την εξωτερική πολιτική του “αυτοθαυμασμού”», «να αναλάβει πραγματικές πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων», «να επανεκκινήσει τη στρατηγική συνεργασιών που προώθησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με σκοπό την εδραίωση της χώρας ως ισχυρού πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή».

«Η διπλωματία δεν ασκείται με φωτογραφίες, χαμόγελα και δηλώσεις χωρίς περιεχόμενο. Ασκείται με συνέχεια, σοβαρότητα και στρατηγική», σημειώνει και καταλήγει:

«Η χώρα χρειάζεται διπλωματία ευθύνης και πρωτοβουλιών και όχι διπλωματία εντυπώσεων».

