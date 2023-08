Συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Αιγύπτιο ομόλογό του – ΦΩΤΟ

Ο Νίκος Δένδιας και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Στρατηγός Ζάκι, είχαν πολλά να πουν για την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας – Αιγύπτου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνόδευσε τον Πρωθυπουργό στο ταξίδι του στην Αίγυπτο, όπου συναντήθηκε στο Ελ Αλαμέιν με τον Πρόεδρο Ελ-Σίσι.

«Παρών» στην αποστολή ήταν και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στο περιθώριο της συνάντησης των δύο ηγετών, ο Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση με τον ομόλογό του, Στρατηγό Ζάκι.

Οι δύο υπουργοί εξέφρασαν την ισχυρή κοινή θέληση να εμβαθύνουν, ακόμη περισσότερο, την στρατηγική αμυντική σχέση των χωρών συμβάλλοντας στην ασφάλεια και την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η διμερής αμυντική συνεργασία μας έχει αποκτήσει μία αυξανόμενη δυναμική τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα λόγω της συχνής διεξαγωγής διακλαδικών ασκήσεων και τη συμμετοχή στελεχών των δύο χωρών σε εξειδικευμένες επιχειρησιακές εκπαιδεύσεις και δράσεις που συνολικά προάγουν την διακλαδικότητα και τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεών μας» τόνισε ο Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο Twitter.

I met today, on the margins of the @PrimeministerGR‘s official visit to the historic city of El Alamein, with my Egyptian counterpart, General Zaki.

We expressed our strong, joint will to further deepen our countries’ strategic defence relation, and to contribute to security and… pic.twitter.com/WIXQcP5bh5

