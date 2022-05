Συνάντηση Οικονόμου με την Βέρα Γιούροβα – Στο επίκεντρο η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα

Με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Věra Jourová (Βέρα Γιούροβα), αρμοδιότητα της οποίας είναι οι Αξίες και η Διαφάνεια, συναντήθηκε την Τρίτη ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Η συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ε.Ε., Πρέσβης, κ. Βράιλας, ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κ. Γαλαμάτης, η επικεφαλής του νομικού τμήματος της Μ.Ε.Α., κ. Μαμούνα και ο Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού, κ. Μπακογιάννης, πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος που είχε υποβάλει με επιστολή του στις 31 Μαρτίου 2022 ο κ. Οικονόμου στην Αντιπρόεδρο.

Αρχικά, ο κ. Οικονόμου εξέφρασε την υποστήριξη της ελληνικής Κυβέρνησης στις πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για την παροχή προστασίας σε όλους τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και σε Ουκρανούς δημοσιογράφους, στους οποίους οφείλεται έμπρακτη αλληλεγγύη σε όλα τα επίπεδα.

Στη συνέχεια, παρουσίασε αναλυτικά και τεκμηριωμένα το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Τύπου στην Ελλάδα, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τις πολιτικές της Κυβέρνησης τα τελευταία δύο χρόνια, αναφορικά με την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και του πλουραλισμού, την προστασία του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, τη στήριξη των επιχειρήσεων Τύπου και την ενίσχυση της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας των Μ.Μ.Ε..

Παράλληλα, ο κ. Οικονόμου παρουσίασε τις θέσεις της ελληνικής Κυβέρνησης σχετικά με την κριτική που εσχάτως έχει ασκηθεί από συγκεκριμένους φορείς για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα στοιχεία που αποκαθιστούν την πραγματικότητα και διαψεύδουν τις αιτιάσεις που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της χώρας μας.

Στην Ελλάδα η ελευθερία του Τύπου είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη. Ο πλουραλισμός και η υπεράσπιση του δημοσιογραφικού έργου κατοχυρώνονται τόσο θεσμικά, όσο και στην πράξη. Για αυτό και η χώρα μας συγκαταλέγεται στους πιο ενεργούς εταίρους της Ε.Ε., όσον αφορά τη συνδρομή των μελλοντικών πρωτοβουλιών της Επιτροπής.

With Deputy Minister I. Oikonomou we discussed challenges for media freedom in Greece and the EU.

I was informed about initiatives put forward by the government for the protection of journalists and on transparency.

I welcomed strong support for EU action on media freedom. pic.twitter.com/3yG297vnjm

— Věra Jourová (@VeraJourova) May 24, 2022