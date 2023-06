Σημαντική συνάντηση του Αρχηγού ΓΕΣ με τον Αμερικανό Στρατηγό McConville στην Γερμανία

Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και οι αναδυόμενες παγκόσμιες απειλές επιμένουν, οι ισχυρές σχέσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους και εταίρους είναι πιο σημαντικές τώρα από ποτέ, δήλωσαν δύο ανώτεροι ηγέτες του αμερικανικού στρατού στη Σύνοδο Κορυφής ηγετών δυνάμεων ξηράς των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Ο Αρχηγός ΓΕΣ είχε συνάντηση με τον Αμερικανό Στρατηγό McConville στην Γερμανία.

του Χρήστου Μαζανίτη

«Ένα από τα μεγαλύτερα βήματα ήταν ότι όλοι καταλάβαιναν ότι μια περιφερειακή σύγκρουση έχει παγκόσμιες επιπτώσεις», δήλωσε ο Αρχηγός του Επιτελείου Στρατού στρατηγός Τζέιμς ΜακΚόνβιλ στις 23 Ιουνίου στο τέλος της 30ης ετήσιας Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Στρατών που πραγματοποιήθηκε στο Garmisch-Partenkirchen, όπου έδωσε το «παρών» και ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης.

«Γι’ αυτό είναι σημαντικό να είμαστε ενωμένοι», είπε ο ΜακΚόνβιλ σε συνομιλία με τα Μέσα Ενημέρωσης των ΗΠΑ. «Είμαστε πιο δυνατοί μαζί και όλοι μοιραζόμαστε τα συμφέροντα της ειρήνης, της ασφάλειας και της ελευθερίας στην Ευρώπη και, ειλικρινά, σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλοι αυτοί οι φίλοι, εταίροι και σύμμαχοι μοιράζονται τις ίδιες αξίες και μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα».

Στο Συνέδριο, το οποίο αποτελεί μια από τις κορυφαίες δραστηριότητες που αφορούν στη συνεργασία για την άμυνα στην Ευρώπη, συμμετείχε ο Διοικητής της Διοίκησης Αμερικανικών Δυνάμεων Ευρώπης – Αφρικής (USAREUR-AF), Αρχηγοί Στρατών Κρατών της Ευρώπης, των ΗΠΑ και του Καναδά.

Κύριο θέμα του Συνεδρίου ήταν οι μελλοντικοί ρόλοι των χερσαίων δυνάμεων στην αποτροπή και άμυνα του Ευρωατλαντικού χώρου (Future role of land forces in the deterrence and defence of the Euro-Atlantic Area).

Στο περιθώριο του Συνεδρίου, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του από τις ΗΠΑ General James C. McConville, τη Γαλλία General Pierre Schill, τη Ρουμανία Major General Ciprian Marin και την Αρμενία Major General Edward Asryan. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε άριστο κλίμα συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η εκδήλωση έδωσε τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων με τους αρχηγούς των χερσαίων δυνάμεων της Ευρώπης σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, την εκπαίδευση και τη διατήρηση μιας μελλοντικής μάχιμης δύναμης, την ενσωμάτωση και τον εκσυγχρονισμό.

Οι περισσότεροι από τους Αρχηγούς των ευρωπαϊκών χερσαίων δυνάμεων, είπε, «ενδιαφέρονται πολύ να διασφαλίσουν ότι μπορούμε να κάνουμε επιχειρήσεις διοίκησης και ελέγχου μαζί και ότι μπορούμε να μεταφέρουμε δεδομένα» αποτελεσματικά στο θέατρο, είπε ο ΜακΚόνβιλ.

Ο στρατηγός James Rainey, διοικητής του Army Futures Command, ο οποίος ήταν μέρος της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ, παρείχε σε συμμάχους και εταίρους ενημερώσεις σχετικά με τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού του Στρατού και είχε συζητήσεις για το τι θα μπορούσε να συμβεί σε μια σύγκρουση πολλών τομέων.

Ο Ουίλιαμς, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση του Στρατού Ευρώπης και Αφρικής τον Ιούνιο του 2022, είπε ότι η εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών σε οπλικά συστήματα των ΗΠΑ, όπως το πυραυλικό σύστημα Patriot και τα άρματα μάχης Abrams, συνεχίζεται και ότι οι στρατιώτες μαθαίνουν γρήγορα. «Οι Ουκρανοί παραμένουν δυνατοί, παραμένουν σε εγρήγορση, παραμένουν ανθεκτικοί στο δρόμο τους μπροστά», είπε ο Ουίλιαμς.

Η διάσκεψη έδωσε την ευκαιρία για ειλικρινείς συνομιλίες σε αναζήτηση «κοινών προκλήσεων και, το πιο σημαντικό, κοινών ευκαιριών, κάτι που είναι πολύ σημαντικό τώρα περισσότερο από ποτέ» στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εντός του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης, είπε ο Williams.

Εκτός από τις ΗΠΑ, οι Αρχηγοί ή διοικητές χερσαίων δυνάμεων από Αλβανία, Αρμενία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Καναδά, Κροατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Κόσοβο , Λετονία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπήρχαν επίσης εκπρόσωποι από την Αυστρία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Γεωργία, την Ιρλανδία, τη Μολδαβία και το ΝΑΤΟ.