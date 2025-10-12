ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κοιμόταν επί έναν μήνα σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα – Ούτε μία λέξη αποδοκιμασίας από το ΥΠΕΞ

Τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), η οποία αποσύρθηκε μετά από διάβημα του ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, αφήνοντας αιχμές κατά της κυβέρνησης.

«Η απαράδεκτη μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), με την οποία αναγνωρίζονταν ως νόμιμες η “Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου” και η οριοθέτηση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, δημοσιεύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2025. Μέχρι τώρα, παρά την παρέλευση ενός ολόκληρου μήνα, κανείς δεν την είχε διαβάσει, κανείς δεν την είχε ελέγξει, κανείς από την ελληνική κυβέρνηση δεν είχε διαμαρτυρηθεί», αναφέρει η ανακοίνωση και σημειώνει ότι «επί έναν ολόκληρο μήνα η κυβέρνηση κοιμόταν σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα: το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την παράνομη κατοχή της Κύπρου. Έπρεπε να τους “ξυπνήσει” η κατεπείγουσα ερώτηση, που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης προς την ύπατη εκπρόσωπο Κάγια Κάλας».

Επισημαίνει πως οι δύο ευρωπαϊκοί Οργανισμοί, λίγες μόλις ώρες μετά την κατάθεση της κατεπείγουσας ερώτησης του Έλληνα ευρωβουλευτή στο Κοινοβούλιο, «κατέβασαν» ολόκληρη τη μελέτη, ζήτησαν συγγνώμη και ομολόγησαν ότι στηρίχτηκαν σε ανακρίβειες, ανυπόστατες εκτιμήσεις και λανθασμένες πληροφορίες.

«Η άμεση αντίδρασή τους αναδεικνύει την τραγική ολιγωρία και ανικανότητα της κυβέρνησης του Κ. Μητσοτάκη να υπερασπιστεί αυτονόητα κορυφαία εθνικά ζητήματα.

Τα ερωτήματα όμως παραμένουν:

-Ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι αυτής της αδιανόητης εθνικής ολιγωρίας;

-Διασφαλίστηκε ότι τέτοιου είδους ολιγωρίες δεν πρόκειται να επαναληφθούν;

-Υπήρξε κάποια δημόσια δήλωση από το Μέγαρο Μαξίμου ή το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, για ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών και δεν την είδαμε;», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

