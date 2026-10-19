ΠΑΣΟΚ: «Ακούγαμε τον κ. Τσίπρα αλλά ήταν σαν να ακούμε τον Μητσοτάκη»

Το ΠΑΣΟΚ σχολίασε τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για νεοφιλελεύθερη μετάλλαξη του πρώην πρωθυπουργού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Σήμερα παρακολουθήσαμε σε απευθείας μετάδοση τη νεοφιλελεύθερη μετάλλαξη του αρχηγού του κόμματος ΕΛ.Α.Σ.», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
  • Το κόμμα επισημαίνει ότι «ο κ. Τσίπρας είχε τη 13η σύνταξη στο προεκλογικό του πρόγραμμα το 2023 με μικρότερο δημοσιονομικό χώρο, αλλά το 2026 με πολύ μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο λόγω της υπερφορολόγησης της Νέας Δημοκρατίας την απορρίπτει ως δήθεν λαϊκισμό», προσθέτοντας: «Ακούγαμε τον κ. Τσίπρα αλλά ήταν σαν να ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη».
  • Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «τα περί εθνικής ανάγκης που επέβαλε την επιστροφή του, μόνο ως σύμπτωμα υπέρμετρης αλαζονείας και αυταρέσκειας μπορεί να εξηγηθεί».

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«Σήμερα παρακολουθήσαμε σε απευθείας μετάδοση από το κανάλι TRT τη νεοφιλελεύθερη μετάλλαξη του αρχηγού του κόμματος ΕΛ.Α.Σ.», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.

Αναφέρει ότι «ο κ. Τσίπρας με την ”αξιοπιστία” του πολιτικού που θα έσκιζε τα μνημόνια, θα έφερνε σεισάχθεια και μετάνιωσε που δεν έκλεισε νωρίτερα τις τράπεζες, δήλωσε πως από το στόμα του δεν θα ακουστούν ”τα εύκολα τα λόγια τα μεγάλα” για την επαναφορά της 13ης σύνταξης». «Μάλλον στον εαυτό του, που έταξε τα πάντα στους πάντες για να κάνει τα ακριβώς ανάποδα, απευθυνόταν η μομφή», σημειώνει. Προσθέτει δε ότι «ο κ. Τσίπρας είχε τη 13η σύνταξη στο προεκλογικό του πρόγραμμα το 2023 με μικρότερο δημοσιονομικό χώρο, αλλά το 2026 με πολύ μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο λόγω της υπερφορολόγησης της Νέας Δημοκρατίας την απορρίπτει ως δήθεν λαϊκισμό». «Ακούγαμε τον κ. Τσίπρα αλλά ήταν σαν να ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη», σχολιάζει.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «οι προτεραιότητες του κ. Τσίπρα είναι καθημερινά απολύτως ευδιάκριτες στους πολίτες και τα όσα έχει υποστηρίξει κατά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, κατά της επαναφοράς της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού και υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων όχι μόνο δεν κρύβονται, αλλά αξιολογούνται καθημερινά».

Σχολιάζει ακόμη πως «τα περί εθνικής ανάγκης που επέβαλε την επιστροφή του, μόνο ως σύμπτωμα υπέρμετρης αλαζονείας και αυταρέσκειας μπορεί να εξηγηθεί».

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