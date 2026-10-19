Νίκολιτς για το Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: «Δεν θα αλλάξουμε το στιλ μας – Πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους πάντες»

Την πρόθεση της ΑΕΚ να διατηρήσει την αγωνιστική της ταυτότητα απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι εξέφρασε ο Μάρκο Νίκολιτς, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης των δύο ομάδων, την Τρίτη (20/10, 22:00), για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο προπονητής της Ένωσης υπογράμμισε ότι η ομάδα του δεν σκοπεύει να περιοριστεί σε αμυντικό ρόλο, παρά τη δυναμικότητα της αντιπάλου, ενώ αναφέρθηκε στην προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του, στις απαιτήσεις της αναμέτρησης και στην ενδεχόμενη απουσία του Έρλινγκ Χάλαντ.

Αναφερόμενος στη Μάντσεστερ Σίτι και στον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να προσεγγίσει η ΑΕΚ τον αγώνα, ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε:

«Αντιμετωπίζουμε μία από τις κορυφαίες ομάδες του ποδοσφαίρου. Είναι μια ομάδα με κορυφαίους παίκτες, υψηλής εμπορικής αξίας, και αγωνίζεται στην έδρα της. Σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις πρέπει να αφήσουμε το δικό μας αποτύπωμα στο γήπεδο. Δεν θα αλλάξουμε το στιλ μας, γιατί αν θέλεις να αλλάξεις και να παίξεις αμυντικά, μόνο και μόνο για να επιβιώσεις, αυτό δεν θα σε οδηγήσει πουθενά. Πρέπει να βρεις στιγμές μέσα στα 90 λεπτά για να μπορέσεις να επιτεθείς.

Αυτό δεν είναι εύκολο στην πράξη. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε τη στήριξη των υπέροχων φιλάθλων μας. Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου και στους παίκτες μας. Ξεκινήσαμε με τη ΛΑΣΚ, που ήταν στο ίδιο επίπεδο με εμάς, ανεβήκαμε πιο ψηλά με τη Σαχτάρ και τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη Σίτι και τη Ρεάλ, ομάδες που βρίσκονται στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Θα παίξουμε με τα δικά μας χαρακτηριστικά, με τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού, λαμβάνοντας φυσικά κάποια πράγματα υπόψη μας. Έχω πίστη στην ομάδα μου και πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα σε κάποια από αυτές τις αναμετρήσεις. Πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε ικανοί να ανταγωνιστούμε τους πάντες. Θα παραμείνουμε αυτοί που είμαστε».

Η προετοιμασία της ΑΕΚ και το ζητούμενο απέναντι στη Σίτι

Σχετικά με την προετοιμασία της ΑΕΚ και το κίνητρο των ποδοσφαιριστών του, ο Σέρβος τεχνικός επισήμανε ότι η ομάδα ακολούθησε τη συνηθισμένη διαδικασία, εκτιμώντας πως η σημασία του αγώνα αποτελεί από μόνη της επαρκές κίνητρο.

«Είναι μια εκτός έδρας αναμέτρηση στο Champions League. Είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα για εμάς. Έχουμε προετοιμαστεί επαγγελματικά και κάνουμε το ίδιο πράγμα όπως κάθε εβδομάδα.

Δεν είναι δύσκολο να τους εμπνεύσω, γιατί αύριο θα έχουν από μόνοι τους κίνητρο. Πρέπει να είσαι αυτός που είσαι, μια ομάδα με σαφή χαρακτηριστικά στο παιχνίδι της. Αν μπορέσουμε να παρουσιάσουμε στον μέγιστο βαθμό τα στοιχεία μας, θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να φύγουμε με ένα θετικό αποτέλεσμα».

Όταν ρωτήθηκε τι θα ήθελε να δει από τους παίκτες του απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, ο Νίκολιτς έδωσε έμφαση στην αγωνιστική ταυτότητα και στην ενέργεια που πρέπει να παρουσιάσει η ομάδα του.

«Το τι θα συμβεί μετά τη λήξη του αγώνα δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει στο μέλλον. Θα είμαι χαρούμενος αν αύριο βγάλουμε τον χαρακτήρα της ΑΕΚ, τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ, με πολύ υψηλά επίπεδα ενέργειας».

Ο προπονητής της Ένωσης κλήθηκε επίσης να σχολιάσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αγγλική ομάδα, αποφεύγοντας να προχωρήσει σε συγκεκριμένη εκτίμηση.

«Δεν είναι εύκολο να το αξιολογήσουμε. Είμαστε στην αρχή της σεζόν, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Δεν βλέπω να επηρεάζει όσα συμβαίνουν εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου».

Ο Χάλαντ είναι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να μην αγωνιστεί ο Έρλινγκ Χάλαντ, χαρακτηρίζοντας τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι ως τον κορυφαίο στον κόσμο στη θέση του.

«Ο Χάλαντ είναι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς, για μένα ο καλύτερος στον κόσμο. Δεν χαίρομαι όταν ένας παίκτης απουσιάζει λόγω τραυματισμού, ακόμα κι αν είναι αντίπαλός μου. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Είμαι υπέρ μιας αξιοσέβαστης ποδοσφαιρικής κουλτούρας. Του εύχομαι γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους».

Μάριν: «Θα δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας»

Από την πλευρά των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, στη συνέντευξη Τύπου μίλησε ο Ραζβάν Μάριν, ο οποίος αναγνώρισε τη δυναμικότητα της Μάντσεστερ Σίτι και υπογράμμισε την πρόθεση των παικτών της Ένωσης να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα.

«Νομίζω ότι, όπως είπε και ο προπονητής μας, θα αντιμετωπίσουμε μία από τις κορυφαίες ομάδες των τελευταίων ετών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θα δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας για να ανταγωνιστούμε μια τέτοια ομάδα».