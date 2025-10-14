ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ- ΣΥΡΙΖΑ για την κατάθεση Ζερβού στην Εξεταστική – Λαζαρίδης: Η υποκρισία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο

Την έντονη αντίδραση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η επίκληση «του δικαιώματος στη σιωπή» από τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λευτέρη Ζερβού κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Πηγές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι «η σιωπή του κ. Ζερβού είναι παραδοχή ενοχής», ενώ πηγές του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν σκωπτικά ότι «ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και στέλεχος της ΝΔ έπαθε ξαφνικά απώλεια μνήμης».

Η απάντηση ήρθε από την πλευρά της κυβέρνησης με δήλωση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος τόνισε ότι «η υποκρισία των κομμάτων της αντιπολίτευσης ξεπέρασε σήμερα κάθε προηγούμενο», όταν ο κ. Ζερβός έχει συμπληρώσει 3 ώρες κατάθεσης και έχει απαντήσει στις ερωτήσεις όλων των εισηγητών.

Πηγές ΝΔ: «Όχι» του προεδρείου στην μετατροπή της συνεδρίασης της Εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ σε σίριαλ

«Για άλλη μια φορά η αντιπολίτευση απέδειξε ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η δημιουργία σύγχυσης και αποπροσανατολισμού μέσα από επικοινωνιακά τεχνάσματα και μικροκομματικά σώου» αναφέρουν πηγές της ΝΔ σημειώνοντας ότι «Σήμερα επιτέθηκε στο προεδρείο και προσωπικά στον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο, ο οποίος τήρησε τον κανονισμό και δεν επέτρεψε να μετατραπεί η συνεδρίαση σε σίριαλ, όπως επιθυμεί η αντιπολίτευση».

Τονίζουν μάλιστα ότι «Ο ισχυρισμός περί αναβολής της εξέτασης του μάρτυρα κ. Ζερβού είναι νομικά απολύτως αβάσιμος και πέφτει στο κενό».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Παραδοχή ενοχής η σιωπή του κ. Ζερβού

«Η σιωπή του κ. Ζερβού είναι παραδοχή ενοχής. Δεν πρόκειται να δραπετεύσει από την οφειλόμενη στην κοινωνία και στους έντιμους αγρότες λογοδοσία», ανέφεραν πηγές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σχολιάζοντας την κατάθεση, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, του πρώην αντιπροέδρου του Οργανισμού, Ελευθέριου Ζερβού, την περίοδο 23/1/2024 έως 31/1/2025.

Οι ίδιες πηγές έκαναν λόγο για «πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ελευθέριο Ζερβό να επιλέγει πότε θα απαντά σε ερωτήσεις και πότε θα επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής».

«Ο κ. Ζερβός επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής για να μην σχολιάσει όλα όσα έλεγε στις επισυνδέσεις με τους συνομιλητές του, την ώρα που απαντούσε κανονικά στις ερωτήσεις της Νέας Δημοκρατίας» και «άλλωστε δεν έκρυψε την στενή του σχέση με τον κ. Αυγενάκη και ότι ήταν μέλος της ΟΝΝΕΔ και της ΝΟΔΕ Ηρακλείου και ότι αυτές του οι ιδιότητες οδήγησαν στον διορισμό του».

Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αμφισβήτησε τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, απλώς δήλωσε ότι «δεν τους θυμάται», τόνισαν οι πηγές ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσαν:

«Δεν θυμόταν συνομιλίες εκατοντάδων σελίδων στις οποίες φαίνεται να συντηρεί ένα δίκτυο εξυπηρετήσεων στο οποίο είχε κεντρικό ρόλο ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αυγενάκης.

Αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τις συνομιλίες του με ιδιώτες που αναζητούσαν βοσκοτόπια στη Θεσσαλία, ιδιώτες που τελούσαν υπόδικοι και τελικά καταδικάστηκαν.

Δεν απάντησε για τη σχέση του με προέδρους Ομάδων ΚΥΔ, οι οποίοι φέρονται να λειτουργούν ως κομματικά δίκτυα της Νέας Δημοκρατίας. Παραδέχθηκε ότι τους γνώριζε, ωστόσο “είχε σβήσει” από τη μνήμη του τις εκατοντάδες συνομιλίες που είχε μαζί τους.

Και φυσικά, δεν τόλμησε να απαντήσει στο ερώτημα “του ενός εκατομμυρίου”: ποιος είναι ο “Μάκης” που αναφέρεται στις συνομιλίες και ποιο ρόλο διαδραματίζει στις πολιτικές συναλλαγές».

Όπως υποστήριξαν οι ίδιες πηγές, «παρά τους διαλόγους που διαβάστηκαν από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ζερβός δεν απάντησε αν υπήρξαν παρεμβάσεις σε πληρωμές και δεσμευμένα ΑΦΜ συγγενικών προσώπων, απάντησε όμως σε πολύ ειδική ερώτηση για τις πληρωμές του πατέρα του και της μητέρας του, πράγμα που σημαίνει ότι είχε πλήρη γνώση των διαλόγων».

«Δεν διευκρίνισε αν ενεργούσε ως “μεσολαβητής” που έβρισκε βοσκοτόπια και τα μοίραζε, όπως φαίνεται από τους διαλόγους της δικογραφίας».

«Δεν έδωσε καμία απάντηση για την συνεχή επικοινωνία του με πρόσωπα που φαίνεται να δρουν με πολιτικές εντολές, παρεμβαίνοντας στις υπηρεσίες του Οργανισμού», υποστήριξαν οι πηγές ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσαν:

«Ισχυρίστηκε ότι δεν είχε εις βάθος γνωριμία με τον κ. Γ Ξυλούρη, τον επονομαζόμενο “Φραπέ”, όταν από τους ατέλειωτους διαλόγους του, όπως προκύπτει από την δικογραφία, προκύπτει ένα διαρκές “πάρε-δώσε”».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Απώλεια μνήμης έπαθε ξαφνικά ο πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ και στέλεχος της ΝΔ

«Οι κομματάρχες της ΝΔ έπαθαν «επιλεκτική» αμνησία και απαξιώνουν την Εξεταστική Επιτροπή» ανέφεραν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κατάθεση του πρώην Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ από 23/1/2024/ έως 31/1/2025, Ελευθέριου Ζερβού.

«Ο «άνθρωπος» του Αυγενάκη στην Κρήτη και κατά παραδοχή του στέλεχος της ΝΔ (αντιπρόεδρος στην Νομαρχιακή Ηρακλείου), Ελευθέριος Ζερβός, που μοίραζε τα στρέμματα σαν να είναι τσιφλίκι του, ξαφνικά έπαθε απώλεια μνήμης. Ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλέστηκε το δικαίωμά του «στη σιωπή και τη μη αυτοενοχοποίηση» για να μην απαντήσει σε καμία ερώτηση της αντιπολίτευσης σχετικά με τις ανατριχιαστικές και αποκαλυπτικές συνομιλίες του, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, υποστήριξαν ότι «με την κάλυψη του «γαλάζιου» προεδρείου της Επιτροπής, ο κ. Ζερβός αρνήθηκε με κυνισμό την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να λάβει σήμερα γνώση των συνομιλιών, τις οποίες (υποτίθεται ότι) δεν θυμάται».

« Εμπαίζει τα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να καλύψει τον εαυτό του και τους «γαλάζιους» εμπλεκόμενους στο οργανωμένο κύκλωμα διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παριστάνει ξανά τον μάρτυρα μόνο όταν ερωτάται από βουλευτές του κόμματός του, της ΝΔ.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που στις συνομιλίες θυμίζει άνθρωπο του περιθωρίου, εμφανίστηκε σήμερα με το κοστούμι του τεχνοκράτη και του «νέου ανθρώπου» που κλήθηκε από το επιτελικό κράτος να συμβάλει δήθεν στον εκσυγχρονισμό του δημοσίου. Με άλλα λόγια στο… στήσιμο του ρουσφετολογικού μηχανισμού της ΝΔ στην Κρήτη», υποστήριξαν οι ίδιες πηγές και συμπλήρωσαν:

«Οι παρεμβάσεις του, όπως αποδεικνύουν οι συνομιλίες που «δεν θυμάται» ο κ. Ζερβός, συνίσταντο ιδίως στην εκ των προτέρων ενημέρωση των ελεγχόμενων για τους επικείμενους ελέγχους, ώστε εκείνοι να προλάβουν να «προετοιμαστούν» καταλλήλως, συγκεντρώνοντας, για παράδειγμα, το αναγκαίο ζωικό κεφάλαιο που υπολείπεται- σε σχέση με το δηλωθέν- από τρίτους κτηνοτρόφους και τοποθετώντας τα απαραίτητα ενώτια στα ζώα. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις φέρεται να φροντίζει να επικοινωνεί απευθείας με τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας τους να παρακάμψουν τους ελέγχους ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να τους καθυστερήσουν ή έστω να είναι «επιεικείς» κατά τις διαπιστώσεις τους».

«Ο κ. Ζερβός φέρεται να παρέχει συμβουλές, που -κατά τη δικογραφία της ΕΡΡΟ- «δεν συνάδουν με τα καθήκοντα και τον ρόλο του», ενώ εμφανίζεται να συμβουλεύει και για το είδος της εξαπάτησης που είναι προτιμότερη για να αποφύγει τυχόν συνέπειες όποιος λάβει παρανόμως χρήματα!

Όλα αυτά είναι που θέλει να κρύψει από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και τον ελληνικό λαό που παρακολουθεί σε απευθείας μετάδοση την κοροϊδία εντός του ελληνικού κοινοβουλίου», κατέληξαν οι ίδιες πηγές.

Λαζαρίδης για Ζερβό: Η υποκρισία των κομμάτων της αντιπολίτευσης ξεπέρασε σήμερα κάθε προηγούμενο

«Η υποκρισία των κομμάτων της αντιπολίτευσης ξεπέρασε σήμερα κάθε προηγούμενο» δήλωσε ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μ. Λαζαρίδης:

«Καταγγέλλουν τον μάρτυρα, τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κ. Ζερβό, ότι δεν απαντάει στα ερωτήματα τους. Όταν, ήδη, έχει συμπληρώσει πάνω από τρεις ώρες κατάθεσης, και έχει απαντήσει στα ερωτήματα όλων των εισηγητών και βεβαίως και της κα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ και του κ. Κόκκαλη από το ΣΥΡΙΖΑ» σημείωσε ο κ. Λαζαρίδης.