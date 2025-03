Ντόρα Μπακογιάννη: Η σύλληψη Ιμάμογλου υπονομεύει το Κράτος Δικαίου στην Τουρκία

Στην σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου αναφέρεται με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η Ντόρα Μπακογιάννη, σημειώνοντας ότι «συνιστά κατάφωρη παραβίαση των δημοκρατικών αρχών και υπονομεύει το κράτος δικαίου στην Τουρκία».

Μάλιστα, η κα Μπακογιάννη ενημερώνει ότι υπέβαλε αίτημα για επείγουσα συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης της σύλληψης του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης.

«Η σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου συνιστά κατάφωρη παραβίαση των δημοκρατικών αρχών και υπονομεύει το κράτος δικαίου στην Τουρκία. Η πολιτική εκκαθάριση των αντιπάλων μέσω του δικαστικού σώματος, η καταστολή των διαδηλώσεων και η λογοκρισία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαιώνουν την αυταρχική μετατόπιση της τουρκικής κυβέρνησης.

Σήμερα, υποβάλλω αίτημα για επείγουσα συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης Ιμάμογλου και της συστηματικής διάβρωσης των πολιτικών ελευθεριών στην Τουρκία. Ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Τουρκία έχει υποχρεώσεις που δεν μπορεί να αγνοήσει. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες πρέπει να επανεκτιμήσουν ποια κράτη θεωρούν πραγματικά ότι είναι «συνεργάτες με το ίδιο πνεύμα».

Καλώ την τουρκική κυβέρνηση να απελευθερώσει αμέσως τον Εκρέμ Ιμάμογλου και να τερματίσει τις διώξεις με πολιτικά κίνητρα. Προτρέπω επίσης τους συναδέλφους μου στο Συμβούλιο της Ευρώπης να στείλουν ένα σαφές μήνυμα για την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Η διαφύλαξη της δημοκρατίας είναι μια ευθύνη που μοιραζόμαστε όλοι».

The arrest of @ekrem_imamoglu constitutes a blatant violation of democratic principles and undermines the rule of law in Turkey. The political purge of opponents through the judiciary, the suppression of protests, and censorship on social media confirm the authoritarian drift of… pic.twitter.com/CDVJEamG2q

