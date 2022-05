Νίκος Δένδιας: “Επεισόδιο” στα Τίρανα με την Αλβανίδα ΥΠΕΞ που ζήτησε άρση εμπόλεμου για τους Τσάμηδες

Τη δική του απάντηση έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στην Αλβανίδα ομόλογό του Olta Xhaçka, κατά την επίσκεψή του στα Τίρανα, η οποία έθεσε θέμα άρσης εμπόλεμου για τους Τσάμηδες.

Η Αλβανίδα ΥΠΕΞ έθεσε θέματα που αφορούν στο “εμπόλεμο” , όπως επίσης και τις περιουσίες των “Τσάμηδων στην Ελλάδα” σύμφωνα με το himara.gr. Όπως φέρεται να είπε η Olta Xhaçka μεταξύ άλλων, “σήμερα συμφωνήσαμε με κοινή βούληση να εργαστούμε μαζί για να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν προς το συμφέρον των δύο χωρών μας. Θέμα συζήτησης ήταν η βελτίωση βιοπορισμού περισσότερων από 600.000 Αλβανών.

Συζητήσαμε για θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική προστασία, την κοινωνική ασφάλιση και άλλα θέματα που διευκολύνουν τη μετακίνηση και τη ζωή των Αλβανών πολιτών στην Ελλάδα. Πρέπει να εργαστούμε σκληρότερα για να αυξήσουμε τις εμπορικές και οικονομικές ανταλλαγές. Θέμα συζήτησης ήταν η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών (ΑΟΖ) η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις δύο χώρες μας. Επιβεβαιώσαμε την προθυμία μας να αναζητήσουμε συμβιβασμό για να παραπέμψουμε το θέμα σε τρίτο μέρος όπως το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Ελπίζουμε ότι η προθυμία να βρεθεί μία αμοιβαία συμφωνημένη λύση σε ένα ζήτημα τόσο δύσκολο όσο ο θαλάσσιος χώρος μπορεί να χρησιμεύσει ως εποικοδομητική προσέγγιση μέσω της οποίας οι φίλες μας χώρες μπορούν να ξεκινήσουν συζητήσεις για άλλα θέματα τόσο δύσκολα όσο έχουμε κληρονομήσει από την ιστορία της τραγικής περιόδου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου” είπε χαρακτηριστικά η Αλβανίδα ΥΠΕΞ με τον Νίκο Δένδια να δίνει άμεσα απάντηση.

“Αγαπητή κυρία Υπουργέ, αγαπητή Olta, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα πάλι στα Τίρανα, την πατρίδα του Σκεντέρμπεη, ήρωα των παιδικών μας χρόνων. Τα Τίρανα είναι ο πρώτος σταθμός της περιοδείας μου στα Δυτικά Βαλκάνια ενόψει, όπως ανέφερες και εσύ, της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, στη Θεσσαλονίκη σε δύο εβδομάδες από τώρα. Είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε τις διμερείς μας σχέσεις, τις διεθνείς εξελίξεις και, βέβαια, την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας” ξεκίνησε τις δηλώσεις του ο Έλληνας ΥΠΕΞ και συνέχισε:

I met with #Albania counterpart @xhacka_olta

Meeting agenda:

🔹strengthening 🇬🇷🇦🇱 relations in all areas

🔹preparations for next #SEECP Summit & #WesternBalkans #EU perspective

🔹developments in #EasternMediterranean & #Ukraine following Russian invasion pic.twitter.com/ptU3dVVoor

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 23, 2022