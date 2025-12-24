Νίκος Ανδρουλάκης: Η Σύλβα Ακρίτα ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα της Δημοκρατικής Παράταξης

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης

Με βαθύ σεβασμό αποχαιρετώ τη Σύλβα Ακρίτα μια σπουδαία προσωπικότητα της Δημοκρατικής Παράταξης, αναφέρει στη συλλυπητήρια δήλωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Μια μαχητική γυναίκα που αγωνίστηκε με θάρρος απέναντι στη χούντα, που διεκδίκησε με πείσμα τα δικαιώματα των γυναικών, που με όραμα και βαθιά κοινωνική ευαισθησία υπερασπίστηκε τη μείωση των ανισοτήτων και τη δημοκρατική λογοδοσία.

Παρούσα στην ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου.

Το απέδειξε με το νομοσχέδιο για την «Απόσβεση Χρεών Προσφύγων» που εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες, τον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας και μια σειρά απο πρωτοπόρες παρεμβάσεις για την οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία, τους πιο ηλικιωμένους.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της» αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

 

