Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γύρισε σελίδα για τα καλά, είμαστε πιο ισχυροί οικονομικά

“Η Ελλάδα γύρισε σελίδα για τα καλά, και πιστεύω ότι τώρα είμαστε μια πιο ανθεκτική δημοκρατία, ακριβώς επειδή περάσαμε αυτή την πολύ ταραχώδη, την πολύ δύσκολη, την πολύ επίπονη περίοδο. Δεν καταφέραμε απλώς να επιβιώσουμε, αλλά πιστεύω ότι είμαστε πιο δυνατοί πλέον. Είμαστε πιο ισχυροί οικονομικά, αλλά είμαστε επίσης πιο ισχυροί από πλευράς θεσμών και δημοκρατίας”.

Αυτό τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση με θέμα «Stemming the Illiberal Tide: The Global Challenge of Eroding Democracy», στο πλαίσιο της 58ης Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών Νάνσι Πελόζι και η υπουργός ‘Αμυνας της Γερμανίας, Κριστίνε Λάμπρεχτ , ενώ παρέμβαση έκανε από το κοινό ο πρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ.

Ο κ.Μητσοτάκης τόνισε ότι το 2015 εξελέγη στην Ελλάδα “η πρώτη λαϊκιστική κυβέρνηση στην Ευρώπη” και πρόσθεσε ότι “ήταν μία σκληροπυρηνικά αριστερή κυβέρνηση η οποία συγκροτήθηκε σε συνεργασία με ένα κόμμα που βρισκόταν στα δεξιά της παράταξης που εκπροσωπώ”.

“Έχει ενδιαφέρον πως, όταν μιλάμε για τον λαϊκισμό, η ιδεολογία δεν αποτελεί και τόσο σημαντικό παράγοντα. Εκλέχτηκαν τότε επειδή υποσχέθηκαν ξεκάθαρα ένα σύνολο λύσεων που όλοι γνώριζαν ότι ήταν αδύνατον να εφαρμοστούν. Αλλά οι πολίτες ήταν διατεθειμένοι να τους δώσουν μία ευκαιρία διότι επικρατούσε μεγάλη δυσπιστία απέναντι στο παραδοσιακό πολιτικό σύστημα” είπε ο κ.Μητσοτάκης ο οποίος χαρακτήρισε “μετριότατη διακυβέρνηση” την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ.

“Η άποψή μου είναι ότι αυτές οι κυβερνήσεις γίνονται πολύ επικίνδυνες και μπορούν να γίνουν επικίνδυνες και για τη δημοκρατία αν επικρατήσουν για δεύτερη φορά σε εκλογές. Καταφέραμε να το αποτρέψουμε αυτό” είπε ο πρωθυπουργός.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση διατηρεί υψηλή δημοφιλία, γιατί “ουσιαστικά κάναμε αυτό που υποσχεθήκαμε” όπως είπε, και πρόσθεσε:

“Το οποίο μπορεί να φαίνεται περίεργο, γιατί η εμπειρία που υπήρχε στην Ελλάδα ήταν ότι κάποιος εκλέγεται και στη συνέχεια κάνει ακριβώς το αντίθετο απ’ αυτό που είχε υποσχεθεί. Συνεπώς, όταν κάνεις αυτό που υποσχέθηκες ότι θα κάνεις, οι πολίτες -πιστεύω- εκπλήσσονται ευχάριστα”.