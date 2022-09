Μητσοτάκης: 15 χώρες της Ε.Ε. υποστηρίζουν το πλαφόν στο φυσικό αέριο – Η επιστολή προς την Κομισιόν

«Σπουδαία νέα στον αγώνα κατά των υψηλών τιμών της ενέργειας» χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την κοινή επιστολή 15 κρατών μελών της Ε.Ε. προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενόψει του έκτακτου Συμβουλίου Ενέργειας στις 30 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες.

«Η πλειοψηφία 15 κρατών μελών υποστηρίζει τώρα το αίτημα προς την Επιτροπή να εφαρμόσει ανώτατο όριο τιμών για το φυσικό αέριο» σημειώνει ο Πρωθυπουργός για την επιστολή η οποία συντάχθηκε με πρωτοβουλία της Ελλάδας, της Ιταλίας, του Βελγίου και της Πολωνίας.

Great news in the fight against high energy prices! A majority of 15 Member States now back the request to the Commission to implement a price-cap on natural gas! https://t.co/z4YaC7vsFS pic.twitter.com/Evmz0dQO7e

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 28, 2022