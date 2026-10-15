Μαρκόπουλος για τροπολογία επιδότησης της αμόλυβδης: «Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις» – Πυρά από την αντιπολίτευση

«Αντιμετωπίζουμε σε αυτή την φάση το πρόβλημα της ραγδαίας αύξησης της τιμή της αμόλυβδης βενζίνης» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, υποστηρίζοντας την τροπολογία για την επιδότηση της αμόλυβδης, που έχει κατατεθεί στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον «Κώδικας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών και άλλες διατάξεις», που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναπτύσσοντας την τροπολογία είπε ότι «με τον τρόπο αυτό δηλώνουμε την παρουσία της Κυβέρνησης στο αίτημα της κοινωνίας να έχει πρόσβαση στην θέρμανση, στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης». «Η χώρα μας εφαρμόζει ένα από τα μεγαλύτερα, ένα όχι το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενεργειακής στήριξης της κοινωνίας σε μία δύσκολη συγκυρία, παρά τα όποια εύκολα μπορεί να ακούγονται», τόνισε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Η Ελλάδα είναι μια από τις λίγες χώρες της ΕΕ που μπορεί να λαμβάνει τέτοια μέτρα» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση επιδοτεί προκειμένου οι πολίτες να νιώσουν την ασφάλεια του Κράτους».

Ο υφυπουργός παρατήρησε ότι με το 1,55 ευρώ στο πετρέλαιο θέρμανσης αφήνουμε πίσω την Ιταλία που πουλάει στο 2,063 όπως είναι και πολύ πιο χαμηλά από το μέσο όρο των 27 χωρών της ΕΕ» σημειώνοντας ότι: «Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν για όσους τις υπόσχονται και για αυτό θα πρέπει να μιλάμε με υπευθυνότητα στους πολίτες».

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος απευθυνόμενος στους πολίτες είπε: «Θα πρέπει να ξέρουν και να είναι σίγουροι ότι και στην πάροδο του χρόνου η Κυβέρνηση όπου χρειαστεί θα δηλώσει παρούσα ως πράξη συνέπειας στην αντιμετώπιση των καθημερινών τους προβλημάτων».

Ο υφυπουργός απαντώντας στις επικρίσεις της Αντιπολίτευσης είπε: «Δεν πανηγυρίζουμε, αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες». Απευθύνθηκε, μάλιστα, στους βουλευτές της αντιπολίτευσης λέγοντας: «να μην ερμηνεύετε την κυβερνητική πλειοψηφία, εμείς είμαστε μετρημένοι». «Ακούμε πολλά ως κριτική αλλά δεν ακούμε καμία αντιπρόταση. Ακούμε συγκρίσεις που αγνοούν ένα βασικό δεδομένο ότι πέρυσι το βαρέλι το πετρέλαιο ήταν στα 62 με 65 δολάρια και τώρα είναι στα 105 με 107 δολάρια!», είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Καταλόγισε, μάλιστα, στην Αντιπολίτευση ότι με τον ανορθολογικό της λόγο επιδοτεί τον λαϊκισμό. Επισήμανε ότι «αυτή η κυβέρνηση είναι η μόνη που έχει φορολογήσει δύο φορές τα διυλιστήρια» και σημείωσε ότι το «μπαράζ» όπως είπε φορολογικά και οικονομικά μέτρα που έχει λάβει συνολικά η κυβέρνηση. Υπογράμμισε ότι ο ΕΦΚ έχει επίδραση στις δαπάνες που υπάρχουν οροφές. Εμείς είπε «δεν θα επιτρέψουμε να μπούμε σε ένα σπιράλ που θα εκτινάξει την σταθερότητα».

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου χαρακτήρισε τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τα καύσιμα «άνθρακα τον θησαυρό». Προέβλεψε ότι τα μέτρα θα «εξανεμιστούν, καθώς το διεθνές ράλι τιμών στα καύσιμα συνεχίζει την πορεία του». «Τα μέτρα αυτά δεν ανακουφίζουν, αντίθετα είναι σε αύξηση η τιμή τους από πέρυσι», αντέτεινε το ΚΚΕ. «Στην πραγματικότητα η πολιτική σας τροφοδοτεί τις αυξήσεις και ο λαός θα συνεχίσει να ζει μέσα στην ανασφάλεια» και ανέφερε η Διαμάντω Μανωλάκου.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας είπε ότι «η τροπολογία αυτή δεν είναι για να πανηγυρίζει η Κυβέρνηση. Πέρυσι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στην έναρξη στο 1,10 και σήμερα ξεκινάει στο 1,55%, άρα έχουμε μια αύξηση κατά 40% και αυτό δεν μπορεί να μας κάνει να σηκώνουμε σημαία πανηγυρισμού. Συνεπώς, αυτό δεν το λες επιτυχία». Στο ίδιο πνεύμα, ο Κωνσταντίνος Χήτας είπε: «Εμείς θα στηρίξουμε την τροπολογία αφού είναι για να κερδίσει ο πολίτης «αλλά γιατί να επιβαρυνθεί ο πολίτης μέσω του Προϋπολογισμού και όχι να μπεί πλαφόν στα διυλιστήρια; Όταν έχει τριπλασιαστεί το περιθώριο κέρδους τους; Έχουν αύξηση 90% τα κέρδη τους;».

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νίκης Ασπασία Κουρουπάκη είπε ότι «η Κύπρος έχε προχωρήσει στη μείωση του ΕΦΚ εδώ και πολλούς μήνες και αναρωτήθηκε γιατί δεν ακολουθεί η κυβέρνηση το παράδειγμα της Κύπρου». Χαρακτήρισε το μέτρο όπως έρχεται ειρωνεία που δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι δεν έχει σχέδιο κλείνοντας λιγνητικές μονάδες και φέρνοντας ακριβά εισαγόμενα καύσιμα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, σχολίασε ότι «η εξαπάτηση και η κοροϊδία έχει όριο». Οι προσθήκες πάνω στην ΠΝΠ έχουν καταντήσει όπως γίνονται να μοιάζουν με το «εργόχειρο της Πηνελόπης» και «να μοιάζουν κάτι σαν μερεμέτια». «Η επιδότηση στην αμόλυβδη βενζίνη έτσι όπως γράφεται στην τροπολογία είναι απροσδιόριστη», είπε ο Αλέξανδρος Καζαμίας. «Από τα δημοσιεύματα ξέρουμε ότι θα είναι περίπου 10 λεπτά το λίτρο, όταν η αύξηση είναι στο 35%. Επομένως, ο πολίτης είναι στο έλεος του και εσείς τον αφήνεται απροστάτευτο», υπογράμμισε. Κλείνοντας, ο Αλέξανδρος Καζαμίας είπε: «Δίνετε ψίχουλα και μάλιστα για μια δύο βδομάδες» και «μέσα από τους πολίτες αυτό το κόλπο που κάνετε είναι επιδοτείται τα διυλιστήρια αντί να τα φορολογήσετε, αλλά δεν το κάνετε γιατί αυτοί είναι οι φίλοι σας».