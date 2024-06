Μακρόν: Εξετάζεται η πώληση μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2000 στην Ουκρανία – Βίντεο

Η Γαλλία σχεδιάζει να πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2000 στην Ουκρανία, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα σε γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Τα Mirage 2000 είναι μονοκινητήρια, μαχητικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων, τέταρτης γενιάς.

«Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία και τον λαό της», τόνισε ο Μακρόν, χωρίς να αποκαλύψει τον αριθμό των μαχητικών, που θα σταλούν στην Ουκρανία.

«Από αύριο θα ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και μεταφοράς πιλότων γι’ αυτά τα αεροσκάφη. Θα εκπαιδεύσουμε 4.500 Ουκρανούς στρατιώτες για να τους εξοπλίσουμε και να τους βοηθήσουμε να αντισταθούν στους Ρώσους εισβολείς» ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος

France stands with Ukraine! 🇫🇷✈️

"We're providing Mirage 2000-5 jets to protect Ukraine's soil and airspace. Training pilots starts this summer, with deliveries by year-end. This is about helping Ukraine resist, not escalating war. We're building a coalition for peace." – Macron… pic.twitter.com/mHdoSGHzS4

— Bandera Fella *-^ (@banderafella) June 6, 2024