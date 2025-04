Κυριάκος Πιερρακάκης: Συναντήθηκε με τον υπουργό οικονομικών των ΗΠΑ – Συζήτησαν για δασμούς και επενδύσεις

Συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Μάικ Φόλκεντερ, είχε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον για την Εαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων σε αναδυόμενους τομείς της ελληνικής οικονομίας, η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών και η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η συζήτηση ανέδειξε το ισχυρό αμερικανικό ενδιαφέρον για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η οποία κατά τη διάρκεια της Συνόδου του ΔΝΤ ξεχώρισε ως ένα από τα λίγα θετικά παραδείγματα σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρά το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών, την ώρα που πολλοί εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ επιδιώκουν να αξιοποιήσουν το «παράθυρο ευκαιρίας» που προσφέρει η προσωρινή αναστολή δασμών, με στόχο την επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων για νέες εμπορικές συμφωνίες.

Σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), ο Σκοτ Μπέσεντ τόνισε: «Απόλαυσα την επικοινωνία με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκο Πιερρακάκη. Ήταν χαρά μου να συζητήσουμε και να ακούσουμε τις απόψεις του για την ελληνική οικονομία».

Enjoyed catching up with Minister of Economy and Finance Kyriakos @Pierrakakis of Greece. Very glad to discuss and hear his perspectives on the Greek economy. pic.twitter.com/9bKwpaNZQl

