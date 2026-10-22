Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ανοίγονται νέες προοπτικές για επενδύσεις 12 δισ. ευρώ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα»

Τον στρατηγικό και γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας ως «γέφυρας» ανάμεσα στην Ευρώπη και τον Αραβικό Κόλπο ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τον χαιρετισμό του στο Στρατηγικό Φόρουμ Ελλάδας – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που διοργάνωσε η Enterprise Greece.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το πέρασμα της συνεργασίας των δυο χωρών σε μια νέα εποχή, σημειώνοντας πως ο αρχικός στόχος για προέλκυση επενδύσεων ύψους 4 δισ. ευρώ έχει ήδη υπερκαλυφθεί, ενώ τα νέα Μνημόνια Κατανόησης που υπογράφονται ξεκλειδώνουν επιπλέον οικονομικά οφέλη ύψους 12 δισ. ευρώ. Παράλληλα, εστίασε στους τομείς αιχμής – όπως η ενέργεια, ο οικονομικός διάδρομος IMEC, η αγροδιατροφή και η τεχνητή νοημοσύνη – , διαβεβαιώνοντας για τη σταθερή στήριξη της Αθήνας στην ασφάλεια και τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή του Κόλπου και την Ερυθρά Θάλασσα.

Μεταξύ, άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Θεωρώ τη χώρα μου, την Ελλάδα, ως ‘γέφυρα’ μεταξύ της Ευρώπης και του Κόλπου -δύο περιοχών των οποίων η ασφάλεια, η ευημερία και το οικονομικό μέλλον είναι όλο και πιο αλληλένδετα». «Σε μια εποχή βαθιάς γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η προσέγγιση των δύο αυτών περιοχών δεν αποτελεί απλώς μία οικονομική ευκαιρία. Πιστεύω ότι αποτελεί στρατηγική αναγκαιότητα», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η σύρραξη, καθώς και οι απειλές κατά της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα, μας υπενθυμίζουν πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι η περιφερειακή σταθερότητα», σημείωσε.

Στο σκέλος των επενδύσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Πριν από μερικά χρόνια, θέσαμε έναν φιλόδοξο στόχο -τουλάχιστον φαινόταν φιλόδοξος εκείνη την εποχή-, να προσελκύσουμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ άμεσων επενδύσεων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Ελλάδα». «Οι εμβληματικές επενδύσεις της Masdar και της PureHealth καταδεικνύουν το βάθος των οικονομικών μας σχέσεων», ανέφερε.

«Το σημερινό φόρουμ σηματοδοτεί, ωστόσο, ένα νέο ορόσημο στην οικονομική μας συνεργασία. Θα υπογραφούν αργότερα πολυάριθμα μνημόνια κατανόησης, που έχουν τη δυνατότητα να αποφέρουν επιπλέον οικονομικά οφέλη ύψους 12 δισεκατομμυρίων», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί μια ισχυρή έκφραση των κοινών μας φιλοδοξιών και των τεράστιων δυνατοτήτων για το μέλλον. Δεν πρόκειται απλώς για επενδύσεις στην Ελλάδα ή επενδύσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να προσθέσει: «Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, Υψηλότατε, να διερευνήσουμε κοινές ευκαιρίες για επενδύσεις ευρύτερα στην περιοχή. Δεν υπάρχει πιο αξιόπιστος εταίρος για την Ελλάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την επίτευξη αυτού του στόχου».

Ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη

«Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι μαζί σας σε αυτό το Φόρουμ, το οποίο αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ισχύ και τον δυναμισμό των σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Επιτρέψτε μου να μεταφέρω μέσω εσάς, Υψηλότατε, τους θερμότερους προσωπικούς μου χαιρετισμούς προς τον Υψηλότατο Σεΐχη Mohamed, Πρόεδρο των ΗΑΕ, του οποίου η προσωπική δέσμευση -επιτρέψτε μου να το επαναλάβω- η προσωπική του δέσμευση έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προσέγγιση των χωρών μας. Μας συνδέει ισχυρή προσωπική φιλία, την οποία εκτιμώ βαθύτατα. Νωρίτερα σήμερα, είχα την ευχαρίστηση να έχω μια εις βάθος συζήτηση με τον Υψηλότατο Σεΐχη Khaled, Πρίγκιπα Διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, όσον αφορά το επόμενο κεφάλαιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μας.

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν οικοδομήσει μια σχέση ιδιαίτερα μεγάλης εμπιστοσύνης και στρατηγικής σημασίας. Πρόκειται για μια σχέση που εκτείνεται πολύ πέρα από το εμπόριο και τις επενδύσεις, καλύπτοντας τον πολιτικό διάλογο, την ασφάλεια, την ενέργεια, την τεχνολογία -ιδίως την τεχνητή νοημοσύνη- καθώς και τη συνεργασία για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή.

Είμαστε εταίροι με κοινές αντιλήψεις και κοινή δέσμευση για τη σταθερότητα, αλλά και για την οικονομική εξωστρέφεια και την καινοτομία. Και πιστεύω ότι έχουμε αποδείξει την ικανότητά μας να μετατρέπουμε αυτό το κοινό όραμα σε απτά αποτελέσματα.

Ωστόσο, πιστεύω ακράδαντα ότι οι μεγαλύτερες δυνατότητες της συνεργασίας μας βρίσκονται ακόμα μπροστά μας, και η φιλοδοξία μας πρέπει να εκτείνεται πέρα από τις διμερείς μας σχέσεις.

Θεωρώ τη χώρα μου, την Ελλάδα, ως «γέφυρα» μεταξύ της Ευρώπης και του Κόλπου -δύο περιοχών των οποίων η ασφάλεια, η ευημερία και το οικονομικό μέλλον είναι όλο και πιο αλληλένδετα. Σε μια εποχή βαθιάς γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η προσέγγιση των δύο αυτών περιοχών δεν αποτελεί απλώς μία οικονομική ευκαιρία. Πιστεύω ότι αποτελεί στρατηγική αναγκαιότητα. Η σύρραξη, καθώς και οι απειλές κατά της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα, μας υπενθυμίζουν πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι η περιφερειακή σταθερότητα.

Η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και των εταίρων μας στον Κόλπο.

Υψηλότατε, υποστηρίζουμε την κυριαρχία και την ασφάλειά σας. Και το κάνουμε με πράξεις και όχι μόνο με λόγια. Μέσω του ηγετικού μας ρόλου στην επιχείρηση «ASPIDES» της ΕΕ, συμβάλλουμε επίσης ενεργά στη διαφύλαξη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Επομένως, αγαπητοί φίλοι, αυτή η στρατηγική εταιρική σχέση -και απευθύνομαι πρωτίστως στους φίλους που έχουν ταξιδέψει από τα ΗΑΕ- εκτυλίσσεται σε μια περίοδο εντυπωσιακών αλλαγών για την ελληνική οικονομία.

Πριν από επτά χρόνια, η Ελλάδα προσπαθούσε ακόμα να αποκαταστήσει την οικονομική της αξιοπιστία. Σήμερα, ο ρυθμός ανάπτυξής μας ξεπερνά κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προσελκύουμε σημαντικές διεθνείς επενδύσεις. Αποκαθιστούμε την εμπιστοσύνη στο μέλλον της χώρας. Μειώνουμε το χρέος μας με πρωτοφανή ρυθμό. Δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Έχουμε μειώσει την ανεργία από το 18% σε ποσοστό κάτω του 8%. Κάθε χρόνο προσελκύουμε άμεσες ξένες επενδύσεις σε επίπεδα ρεκόρ.

Πρόκειται, λοιπόν, για μια ιστορία οικονομικού μετασχηματισμού που, πιστεύω, ξεπερνά τους απλούς μακροοικονομικούς δείκτες. Είναι η ιστορία μιας νέας γενιάς δυναμικών, καινοτόμων και εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων.

Πρόκειται για εταιρείες που ανταγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο, επενδύουν σε νέες τεχνολογίες, αλλά αναζητούν επίσης ευκαιρίες πολύ πέρα από τα σύνορά μας. Και βλέπω αυτόν τον ανανεωμένο δυναμισμό να αντανακλάται σήμερα σε αυτή την αίθουσα, στους επιχειρηματίες, στους επενδυτές, στις εξαγωγικές εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτό το φόρουμ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Υψηλότατε, έχουν αποτελέσει έναν πολύ σημαντικό εταίρο σε αυτόν τον μετασχηματισμό.

Πριν από μερικά χρόνια, θέσαμε έναν φιλόδοξο στόχο -τουλάχιστον φαινόταν φιλόδοξος εκείνη την εποχή-, να προσελκύσουμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ άμεσων επενδύσεων από τα ΗΑΕ στην Ελλάδα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι έχουμε ήδη ξεπεράσει αυτόν τον στόχο, και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου. Οι εμβληματικές επενδύσεις της Masdar και της PureHealth καταδεικνύουν το βάθος των οικονομικών μας σχέσεων.

Το σημερινό φόρουμ σηματοδοτεί, ωστόσο, ένα νέο ορόσημο στην οικονομική μας συνεργασία. Θα υπογραφούν αργότερα πολυάριθμα μνημόνια κατανόησης, που έχουν τη δυνατότητα να αποφέρουν επιπλέον οικονομικά οφέλη ύψους 12 δισεκατομμυρίων. Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί μια ισχυρή έκφραση των κοινών μας φιλοδοξιών και των τεράστιων δυνατοτήτων για το μέλλον. Δεν πρόκειται απλώς για επενδύσεις στην Ελλάδα ή επενδύσεις στα ΗΑΕ. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, Υψηλότατε, να διερευνήσουμε κοινές ευκαιρίες για επενδύσεις ευρύτερα στην περιοχή. Δεν υπάρχει πιο αξιόπιστος εταίρος για την Ελλάδα από τα ΗΑΕ για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Και όταν εξετάζουμε τους πυλώνες στους οποίους μπορούμε να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην επισιτιστική ασφάλεια, η οποία είναι τόσο σημαντική για εσάς, αλλά και για εμάς. Διαθέτουμε έναν πολύ δυναμικό αγροδιατροφικό τομέα που επιδιώκει να αναπτυχθεί και ο οποίος μπορεί να ωφεληθεί σημαντικά από επενδύσεις που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα, για τα αγαθά και τις επιχειρήσεις μας.

Αν στραφούμε στον τομέα της ενέργειας, η επένδυση της Masdar, πιστεύω, είναι ενδεικτική του ενδιαφέροντος που μπορεί να προκαλέσει η Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα: στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην αποθήκευση, αλλά και σε πιο παραδοσιακές μορφές ενέργειας. Αν κοιτάξετε την Ελλάδα σήμερα, αποτελούμε σημείο εισόδου για υγροποιημένο φυσικό αέριο και μέσω του Κάθετου Διαδρόμου καλύπτουμε τις ενεργειακές ανάγκες των βόρειων γειτόνων μας. Πιστεύω λοιπόν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες όταν εξετάζουμε τον ενεργειακό τομέα, σε όλα τα μέτωπα, ορυκτά καύσιμα αλλά και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Δεύτερος πυλώνας που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η συνδεσιμότητα. Υπάρχει τεράστια δυναμική στον στρατηγικής σημασίας διάδρομο IMEC, τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδία-Μέση Ανατολή-Ευρώπη. Είμαστε το φυσικό γεωγραφικό σημείο εισόδου για την ηπειρωτική Ευρώπη. Και δεν πρόκειται απλώς, όπως γνωρίζετε, για έργα σύνδεσης λιμένων ή κατασκευής υποδομών. Δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στα logistics. Πρόκειται ουσιαστικά για τη δημιουργία ενός νέου οικονομικού, αλλά και -τολμώ να πω- γεωπολιτικού και γεωοικονομικού διαδρόμου που θα συνδέει την Ινδία, τον Κόλπο και την Ευρώπη, διευκολύνοντας το εμπόριο, τις επενδύσεις, τις ροές ενέργειας, αλλά και την ψηφιακή συνδεσιμότητα. H Ελλάδα βρίσκεται σε ιδανική θέση ως ευρωπαϊκή πύλη γι’ αυτό το φιλόδοξο έργο και τα ΗΑΕ είναι ο φυσικός στρατηγικός εταίρος μας για να το κάνουμε πραγματικότητα.

Υπάρχει, ασφαλώς, η τεράστια πρόκληση και ευκαιρία της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε ήδη επιτύχει πολύ καλά αποτελέσματα μαζί, και εντοπίζω διάφορους τομείς που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για εμάς: πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησής μας, να διευκολύνουμε τη λήψη αποφάσεων, να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες προμηθειών και να ενισχύσουμε τη διαφάνεια. Αυτοί είναι τομείς στους οποίους θα μπορούσαμε πραγματικά να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις κρατικες υποθέσεις.

Πριν από μία εβδομάδα είχα την ευκαιρία να εγκαινιάσω τον «Δαίδαλο», τον νέο εθνικό υπερυπολογιστή μας. Είναι ένας από τους πιο ισχυρούς υπερυπολογιστές στην Ευρώπη. Προσφέρει τεράστια υπολογιστική ισχύ για την έρευνα, την καινοτομία και τις επιχειρήσεις μας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Πιστεύω λοιπόν ότι, συνδυάζοντας όχι μόνο τις επενδύσεις σας, αλλά και την τεχνογνωσία σας σε αυτό το πεδίο -συμπεριλαμβανομένου του τομέα της άμυνας, όπου γνωρίζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τα πάντα- με το ελληνικό ταλέντο, τις ερευνητικές δυνατότητες της Ελλάδας και την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, η οποία θα πρέπει να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για όλους μας, μπορούμε πραγματικά να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα καινοτομίας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη που θα ωφελήσει και τις δύο οικονομίες μας.

Συνεπώς, αγαπητοί φίλοι, η φιλοδοξία μας είναι να προχωρήσουμε πολύ πέρα από την περιφερειακή συνεργασία. Μαζί, πιστεύω ότι έχουμε την ευκαιρία να αποτελέσουμε βασικούς πυλώνες στη διαμόρφωση μιας νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής που θα συνδέει την Ευρώπη, τον Κόλπο και την Ασία μέσω της ενέργειας, του εμπορίου, της τεχνολογίας και των επενδύσεων. Θα είναι μια εταιρική σχέση που θα βασίζεται σε κοινά συμφέροντα, στην οικονομική διασύνδεση, αλλά και σε αξίες και τη φιλία.

Γνωρίζουμε, Υψηλότατε, ότι η φιλία σφυρηλατείται μέσα από τις αντιξοότητες. Πιστεύω πραγματικά ότι έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε αυτό που ήδη αποτελεί στρατηγική εταιρική σχέση σε κάτι πολύ πιο βαθύ. Στο τέλος της ημέρας, η συνδεσιμότητα αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ευημερία, η ευημερία ενισχύει τη σταθερότητα και η σταθερότητα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια διαρκή ειρήνη.

Αυτό είναι ένα στρατηγικό όραμα που η Ελλάδα και τα ΗΑΕ μπορούν να προωθήσουν από κοινού. Το σημερινό φόρουμ αποτελεί ένα ακόμη πολύ σημαντικό βήμα για να γίνει αυτό πραγματικότητα.Έχουμε επιτύχει πολλά μαζί. Είμαι πεπεισμένος ότι τα καλύτερα κεφάλαια της συνεργασίας μας έπονται.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη έμφαση που δίνω και στις σχέσεις μεταξύ των λαών μας. Υπάρχει σημαντικός αριθμός Ελλήνων στα ΗΑΕ, μεταξύ των οποίων και τα δύο από τα τρία παιδιά μου, που εργάζονται εκεί, οπότε η οικογένειά μου δείχνει έμπρακτα την προτίμησή της σε αυτό το μέρος του κόσμου.

Στο τέλος της ημέρας, όμως, είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι προσωπικές επαφές που δημιουργούμε και η εμπιστοσύνη που πρέπει να χτίσουμε για να συνάψουμε επιχειρηματικές συμφωνίες. Και πρέπει να γνωρίζετε, όλες οι επιχειρήσεις της περιοχής, ότι, όπως είπε ο Υψηλότατος, «οποιαδήποτε συνεργασία και αν υπογράψετε, βασίζεται σε πολύ στέρεα θεμέλια». Αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να σας δώσει πρόσθετη ώθηση ώστε να ενισχύσετε περαιτέρω τη σχέση μας. Όπως είπα προηγουμένως, τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά μας.

Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.»