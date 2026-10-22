Γιώργος Χατζηνάσιος και Γιώργος Θεοφάνους στη Medusa Athens

Δύο συνθέτες. Δύο μουσικές διαδρομές. Μία σκηνή. Έναρξη την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου – Κάθε Παρασκευή στις 21:00

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Γιώργος Χατζηνάσιος,Γιώργος Θεοφάνους,Medusa
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αυτόν τον χειμώνα, η μουσική σκηνή «Medusa» φιλοξενεί δύο κορυφαίους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής που συναντιούνται σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση. Μια συνεργασία που
υπόσχεται μοναδικές μουσικές βραδιές.

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος, με μια πορεία δεκαετιών στη σύνθεση και στο ελληνικό τραγούδι, και ο Γιώργος Θεοφάνους, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους συνθέτες και παραγωγούς της νεότερης ελληνικής δισκογραφίας, ενώνουν τις μουσικές τους διαδρομές σε βραδιές γεμάτες μελωδίες και τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από διαφορετικές γενιές.

Μαζί τους τραγουδούν οι: Όλγα Βενετσιάνου, Άγγελος Ανδριανός, Μαίρη Στεφανακίδη και Νίκος Παπουτσής, δίνοντας φωνή σε ένα πρόγραμμα που συνδέει δύο εποχές και δύο σημαντικές δημιουργικές διαδρομές.

Η «Medusa» γίνεται το σημείο συνάντησης δύο ξεχωριστών καλλιτεχνικών διαδρομών, σε μια παράσταση που τιμά τη διαχρονική αξία του ελληνικού τραγουδιού και υπόσχεται βραδιές γεμάτες συγκίνηση, ποιότητα και αληθινή ψυχαγωγία.

Γιώργος Χατζηνάσιος,Γιώργος Θεοφάνους,Medusa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Μπουζούκι: Νίκος Σταυρόπουλος
Μπάσο: Τάσος Γρηγοριάδης
Πλήκτρα: Μιχάλης Κωνσταντινίδης
Τύμπανα: Γιάννης Κριτούλης
Κιθάρα: Μπάμπης Μερκούρης

Ήχος: Γιώργος Χούντας, Μανώλης Καλίτσης

Διεύθυνση: Μακρή 2, Πλάκα, 11742 Αθήνα

Εισιτήριαhttps://www.more.com/gr-el/tickets/music/giorgos-xatzinasios-giorgos-theofanous/

Κρατήσεις, πληροφορίες: 212 8107038 https://medusathens.gr/

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ