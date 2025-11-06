Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την συνάντηση με Κάγια Κάλας: Η κοινή εξωτερική πολιτική και η αμυντική θωράκιση της Ευρώπης είναι ζητήματα υπαρξιακά

Οι εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, Κάγια Κάλας.

Ο υπουργός Εξωτερικών, σε δηλώσεις του μετά την συνάντηση, τόνισε ότι το όραμα της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης είναι πολύ σημαντικό, όπως επίσης σημαντικά είναι και τα εθνικά συμφέροντα των κρατών μελών και καλούν για μια ισχυρή Ευρώπη, χωρίς έξωθεν εξαρτήσεις.

«Η κοινή εξωτερική πολιτική και η αμυντική θωράκιση της Ευρώπης είναι ζητήματα υπαρξιακά που δεν χωρούν καθυστερήσεις ούτε όμως και εκπτώσεις. Και η Ελλάδα θα παραμείνει αταλάντευτη στη θέση αυτή» είπε ο κ. Γεραπετρίτης και πρόσθεσε: «Απώτερος στόχος είναι η γεωπολιτική ένωση, η οποία θα προωθεί και θα προασπίζει την ελευθερία, τη δημοκρατία και τη, βασισμένη στη διεθνή έννομη τάξη, γεωπολιτική πραγματικότητα».

Οι δηλώσεις Γεραπετρίτη

Αναλυτικά, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε τα ακόλουθα:

«Καλωσορίζω σήμερα στην Αθήνα την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, κυρία Kaja Kallas.

Μια προσωπικότητα υψηλού κύρους που προσδίδει κύρος πραγματικό στον θεσμό του ύπατου εκπροσώπου και υπηρετεί με σθένος και ευδόκιμα το ευρωπαϊκό όραμα της εμβάθυνσης και της ασφάλειας της Ένωσης, σε εξαιρετικά δύσκολους καιρούς.

Με την κυρία Kallas είχαμε, όπως κάθε φορά που βρισκόμαστε, μία ιδιαίτερα παραγωγική συζήτηση για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, αλλά και ανά τον κόσμο.

Σε ό,τι αφορά στην Ουκρανία, η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον αγώνα του ουκρανικού λαού για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της. Και να συνδράμει στην ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη της χώρας.

Θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία, η οποία επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου. Και για να είναι βιώσιμη η ειρήνη αυτή, θα πρέπει η Ουκρανία να είναι μέρος της λύσης και να έχει ουσιαστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, όπως και η ΕΕ, η οποία πάντοτε θα πρέπει να βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και θα μεριμνήσουμε με κάθε τρόπο να συμβεί αυτό.

Για τη Γάζα, είναι μείζονος σημασίας να διασφαλισθεί η εφαρμογή των συμφωνηθέντων, η διατήρηση της εκεχειρίας, η ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία θα πρέπει να ρεύσει απρόσκοπτα στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας.

Προσβλέπουμε να έχουμε την άμεση επαναδραστηριοποίηση της ευρωπαϊκής αποστολής EUBAM προς διευκόλυνση της διέλευσης ατόμων και της διοχέτευσης ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Ελλάδα, γεωγραφικά εγγύς στη Μέση Ανατολή, και έντιμος συνομιλητής και φίλος όλων των μερών, είναι ενεργώς παρούσα για το σήμερα και το αύριο της Γάζας, για την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη λύση των Δύο Κρατών στη βάση των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ, ως τη μόνη βάση για το διαχρονικό αίτημα των Παλαιστινίων για ανεξάρτητο κράτος και του Ισραήλ για την ασφάλεια στην περιοχή.

Θεωρούμε δε, ότι η θεσμική και οικονομική στήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής είναι αναγκαία, ώστε να μπορέσει η ειρήνη να εμπεδωθεί στην πολύπαθη περιοχή της Γάζας.

Πέρα όμως από τις δύο μεγάλες συρράξεις στην περιοχή μας, η Ευρώπη, συζητήσαμε με την κα Ύπατη Εκπρόσωπο, οφείλει να έχει τα μάτια της επίσης στραμμένα και σε άλλες περιοχές του κόσμου όπου υπάρχουν κρίσεις, οι οποίες σοβούν.

Σχετικά με την Αφρική, όπου ένοπλες συρράξεις και κρίσεις μαίνονται σε πολλές χώρες, η Ένωση οφείλει, κατά την άποψή μας, να λάβει άμεσα δράση. Για να επανακάμψει η ειρήνη, να προληφθούν ακόμη μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις στην ευρύτερη περιοχή και να ελεγχθούν τυχόν μαζικές μεταναστευτικές ροές. Ως μεσογειακή χώρα και χώρα άμεσης πρώτης υποδοχής, η Ελλάδα έχει ενεργό ενδιαφέρον στο ζήτημα αυτό.

Σχετικά με τη Συρία, οφείλουμε να εμείνουμε στην αυτονόητη απαίτηση για συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση, η οποία θα εξασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων της χώρας, χωρίς αποκλεισμούς, αλλά βεβαίως και την ανάγκη να υπάρχει πλήρης και ουσιαστική λογοδοσία όλων των υπευθύνων για τις βιαιότητες κατά Χριστιανών, Δρούζων και Αλεβιτών.

Σχετικά με τα Δυτικά Βαλκάνια, συζητήσαμε με την κα Kallas, είναι ένα ιστορικό πεδίο ανάπτυξης εθνικισμών και συρράξεων. Οφείλουμε να δράσουμε ως Ευρώπη και να δώσουμε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα ευρωπαϊκής προοπτικής για να επισπεύσουμε την ενταξιακή πορεία όπου υφίσταται ωριμότητα.

Βεβαίως, αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς ευθυγράμμιση με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, όπως σωστά εξάλλου το έθεσε και η ίδια η κα Kallas με αφορμή την ανακοίνωση του Διευρυνσιακού Πακέτου του 2025.

Όπως βεβαίως, κάθε υποψήφια χώρα θα πρέπει να σέβεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το Διεθνές Δίκαιο, τις αρχές της δημοκρατίας και της καλής γειτονίας.

Αγαπητή Kaya,

Συζητήσαμε ότι απαιτείται όχι μόνο αντίδραση, αλλά και δράση στα θέματα που μας απασχολούν. Το όραμα της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης είναι πολύ σημαντικό, όπως επίσης σημαντικά είναι και τα εθνικά συμφέροντα των κρατών μελών και καλούν για μια ισχυρή Ευρώπη, χωρίς έξωθεν εξαρτήσεις. Η κοινή εξωτερική πολιτική και η αμυντική θωράκιση της Ευρώπης είναι ζητήματα υπαρξιακά που δεν χωρούν καθυστερήσεις ούτε όμως και εκπτώσεις. Και η Ελλάδα θα παραμείνει αταλάντευτη στη θέση αυτή.

Απώτερος στόχος είναι η γεωπολιτική ένωση, η οποία θα προωθεί και θα προασπίζει την ελευθερία, τη δημοκρατία και τη, βασισμένη στη διεθνή έννομη τάξη, γεωπολιτική πραγματικότητα.

Με αυτές τις σκέψεις, αγαπητή κυρία Ύπατη Εκπρόσωπε, σας καλωσορίζω στην Αθήνα και σας ευχαριστώ για τις πολύτιμες υπηρεσίες σας και την εξαίρετη συνεργασία μας».