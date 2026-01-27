Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ-Καρασμάνης: «Επί ημερών μου ξεκίνησε και έληξε η τεχνική λύση»

«Η “τεχνική λύση” ξεκίνησε επί Καρασμάνη και έληξε επί Καρασμάνη», ανέφερε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (6/2014-1/2015) και βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Καρασμάνης, στο πλαίσιο της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η “τεχνική λύση”, που εφαρμόσαμε εμείς, είχε ημερομηνία λήξης, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, οπότε έληγε και το Σχέδιο Δράσης, ώστε, το 2015 να γίνουν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Με άλλα λόγια η “τεχνική λύση” ξεκίνησε επί Καρασμάνη, και έληξε επί Καρασμάνη» είπε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε ο κ. Καρασμάνης, το βασικό συμπέρασμα από εκείνη την περίοδο είναι ότι «δεν θα χρειαζόταν σήμερα, εν έτει 2025, να συζητάμε για το σκάνδαλο της διαχείρισης των κοινοτικών σχέσεων και επιδοτήσεων [. . .] εάν είχε ακολουθηθεί ο δρόμος που χαράξαμε προ δεκαετίας, κι αν τηρείτο πιστά το νομικό πλαίσιο που είχε υιοθετηθεί τότε, το οποίο έδινε πλήρη και ουσιαστική λύση στο ακανθώδες θέμα της διαχείρισης των βοσκοτόπων. Τίποτε άλλο δε χρειαζόταν, καθώς όλες οι κινήσεις εκείνης της εποχής έγιναν με τη σύμφωνη γνώμη και τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Εξηγώντας το πρόβλημα, ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι, με βάση τις τότε ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προβεί στη μείωση στο μισό των ελληνικών επιλέξιμων προς επιδότηση βοσκήσιμων εκτάσεων, και φτάσαμε στα 9,5 εκατομμύρια στρέμματα, που σε συνδυασμό με τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων αποτελούσαν τις προϋποθέσεις για την είσπραξη από τους Έλληνες κτηνοτρόφους των κοινοτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων. «Με άλλα λόγια, δεν φτάνει που η κτηνοτροφία μας αποτελούσε τότε τον μεγάλο ασθενή της αγροτικής οικονομίας, θα υπήρχε πλέον και μία τεράστια συρρίκνωση στις επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγούσε, όχι μόνο στην περαιτέρω συρρίκνωση, αλλά στον αφανισμό της ελληνικής κτηνοτροφίας. Τι κάναμε; Αφενός υιοθετήσαμε το action plan της Κομισιόν, που είχε ημερομηνία λήξης τις 31 Δεκεμβρίου 2014, με βασικό στόχο την πλήρη καταγραφή των επιλέξιμων βοσκοτόπων σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφετέρου εκδώσαμε απόφαση, στις 23 Δεκεμβρίου 2024, κατανομής επιλέξιμων εκτάσεων δημοσίων βοσκοτόπων σε γεωργούς, που δήλωναν κτηνοτροφική εκμετάλλευση στο ΟΣΔΕ, μόνο για το έτος 2024 και προχωρήσαμε σε συντεταγμένη κατανομή των δημοσίων βοσκοτόπων η οποία γινόταν μόνο σε κτηνοτρόφους που διέθεταν ζώα».

«Επί των ημερών μου, τόσο οι επιλέξιμες προς ενίσχυση εκτάσεις βοσκοτόπων όσο και οι συνολικές έκτασεις προς βόσκηση, ήταν συγκεκριμένες και αποτυπώνονταν στο χαρτογραφικό υπόβαθρο, με βάση το οποίο λειτουργούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε ο κ. Καρασμάνης, επισημαίνοντας, μάλιστα, ότι η κατανομή των βοσκοτόπων γινόταν για μέχρι 330 στρέμματα ανά κτηνοτρόφο και δεν γινόταν καμία κατανομή βοσκοτόπων από μία νησιωτική περιφέρεια σε άλλη νησιωτική ή από νησιωτική περιφέρεια προς την ηπειρωτική χώρα.

Ακόμη, υπογράμμισε πως με την «τεχνική λύση» που είχε ημερομηνία λήξης 31 Δεκεμβρίου 2014 και ενόψει της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, «ψηφίσαμε το νόμο 4264 για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, τα οποία έπρεπε να είχαν εκδοθεί μέσα στο 2015», και επίσης, τον νόμο 4315, υιοθετώντας τον κοινοτικό κανονισμό του 1307 του 2013, στον οποίο (με ενέργειες του κ. Τσαυτάρη) στους βοσκότοπους περιλήφθηκαν εκτάσεις με ποώδη, θαμνώδη και ξυλώδη φυτά».

«Εάν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης ολοκληρώνονταν, είχαν καταρτιστεί και είχαν εφαρμοστεί μέσα στο 2015, και είχαν τηρηθεί πιστά οι δεσμεύσεις μας προς την ΕΕ, ούτε κουβέντα θα χρειαζόταν να γίνεται σήμερα για το σκάνδαλο του Οργανισμού και δεν θα υπήρχε αυτή η επιτροπή. Εμείς τότε, το ακανθώδες θέμα των βοσκοτόπων – που φυσικά δεν προέκυψε τότε ούτε το δημιουργήσαμε εμείς, το βρήκαμε- αποφασίσαμε ότι δεν πρόκειται να το κρύψουμε κάτω από το χαλί. Αντιθέτως, το βγάλαμε στο φως, στη διαφάνεια. Το αναδείξαμε», ανέφερε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο κ. Καρασμάνης σημείωσε ότι παραδίδοντας το υπουργείο στην επόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015 έτεινε «χέρι φιλίας» με προτάσεις, το οποίο «ο κ. Λαφαζάνης το αποδέχτηκε, δυστυχώς η υπόλοιπη ηγεσία δεν το αποδέχτηκε».

Απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητή της πλειοψηφίας και βουλευτή της ΝΔ Μ. Λαζαρίδη, τόνισε ότι, επί ημερών του, είχε αναβαθμιστεί το 50% του χαρτογραφικού υπόβαθρου του ΟΠΕΚΕΠΕ «και έτσι καταφέραμε από τα 9,5 εκατομμύρια που είχαν πέσει τα βοσκοτόπια να τα πάμε στα 14 εκατομμύρια. Αυτή η δουλειά έπρεπε να συνεχιστεί. Έπρεπε, μάλιστα, να αναβαθμιστεί το υπόλοιπο 50% του χαρτογραφικού υποβάθρου και στη συνέχεια να γίνουν τα διαχειριστικά σχέδια μέσα στο 2015».

Κληθείς, από βουλευτές τους της αντιπολίτευσης, Μ. Αποστολάκη (ΠΑΣΟΚ) και Αλ. Μεϊκόπουλου (ΣΥΡΙΖΑ), να πει τη γνώμη του για τους λόγους που δεν εκπονήθηκαν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, ούτε από το 2019 και εντεύθεν, είπε ότι όλοι έχουν ευθύνες.

Πηγές ΝΔ: «Ο Γ. Καρασμάνης επιβεβαίωσε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για χειρισμούς και παραλείψεις δεκαετιών με αποτέλεσμα τη σημερινή κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Με τα όσα δήλωσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Καρασμάνης, επιβεβαίωσε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για χειρισμούς και παραλείψεις δεκαετιών με αποτέλεσμα τη σημερινή κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ», υποστήριξαν πηγές της ΝΔ, σχολιάζοντας την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά την υπόθεση.

Όπως σημείωσαν οι ίδιες πηγές, «ο μάρτυρας ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του η πολιτική που ακολούθησε είχε τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

«”Αν δεν λαμβάναμε τα μέτρα που λάβαμε, η κτηνοτροφία θα αφανιζόταν. Υιοθετήσαμε το action plan της Κομισιόν που είχε ημερομηνία λήξης 31/12/2024 για την καταγραφή των επιλέξιμων βοσκοτόπων σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κατανομή των βοσκοτόπων γινόταν ανά 330 στρέμματα ανά κτηνοτρόφο και δεν γινόταν καταγραφή από νησί σε νησί ή από νησί στην ηπειρωτική χώρα. Με ΚΥΑ που υπέγραψα τον Ιανουάριο του 2015 οι βοσκότοποι έπαιρναν ενίσχυση μόνο με βόσκηση των ζώων του κτηνοτρόφου. Η τεχνική λύση ξεκίνησε επί Καρασμάνη και έληξε επί Καρασμάνη”, δήλωσε ο μάρτυρας προσθέτοντας ότι “αν τα Διαχειριστικά Σχέδια είχαν ολοκληρωθεί μέσα στο 2015 και είχαν τηρηθεί οι δεσμεύσεις μας προς την ΕΕ δεν θα υπήρχε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ”» επεσήμαναν χαρακτηριστικά οι πηγές της ΝΔ και πρόσθεσαν:

«Ο μάρτυρας είπε πως επανειλημμένα τόνιζε από το βήμα της Βουλής πως με τη μη ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης “θα οδηγηθούμε σε αδιέξοδο, θα χάσουμε επιδοτήσεις και θα μας επιβάλλουν πρόστιμα”».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Προσέφερε κρίσιμα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν οι συνθήκες που οδήγησαν στο σκάνδαλο των αγροτικών ενισχύσεων»

«Η σημερινή κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γ. Καρασμάνη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προσέφερε κρίσιμα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν οι συνθήκες που οδήγησαν στο σκάνδαλο των αγροτικών ενισχύσεων», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «ο κ. Καρασμάνης κατέθεσε ότι κατά τη διάρκεια της υπουργικής του θητείας (2014-2015) εφαρμόστηκε πλαίσιο χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, χωρίς σπατάλη κοινοτικών πόρων, με πλήρη και έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων προς τους δικαιούχους παραγωγούς και με συμμόρφωση της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως τόνισε, εάν η ίδια λογική συνέχειας και θεσμικής πειθαρχίας είχε ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια, το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα είχε λάβει τις σημερινές διαστάσεις. Κεντρικό σημείο της κατάθεσής του αποτέλεσε η λεγόμενη “τεχνική λύση” για την κατανομή των βοσκοτόπων, την οποία χαρακτήρισε δίκαιη και σωστή. Ο κ. Καρασμάνης έκανε ιδιαίτερη μνεία στην εξαιρετική συνεργασία που είχε με τον έμπειρο και έντιμο όπως χαρακτήρισε Μ. Κορασίδη πρώην γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όταν ο ίδιος ήταν υπουργός. Ο πρώην υπουργός κατέθεσε για την τεχνική λύση ότι επρόκειτο για μια απολύτως μεταβατική ρύθμιση, με ρητό και σαφή στόχο να πάψει να εφαρμόζεται μόλις ολοκληρώνονταν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Τα σχέδια αυτά, όπως είπε, δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, με ευθύνες που βαραίνουν την τετραετία ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια την παρούσα διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η αποτυχία αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν στη σημερινή θεσμική εκτροπή».

Όπως επισημαίνουν οι πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «ιδιαίτερη σημασία είχε η αναφορά του στο γεγονός ότι η μη συμπερίληψη βοσκοτόπων χωρίς ζώα στην υπουργική του απόφαση ήταν συνειδητή επιλογή, ακριβώς για να μην “ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου” και να αποφευχθούν φαινόμενα καταστρατήγησης, παρανομίας και τεχνητής διόγκωσης δικαιωμάτων όπως αυτά που προέκυψαν από τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας, ιδίως της τελευταίας περιόδου. Αντίθετα, έκανε σαφή διάκριση μεταξύ των αποφάσεων της δικής του περιόδου και μεταγενέστερων ρυθμίσεων, όπως για παράδειγμα η εισήγηση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Καπρέλη στον πρώην υπουργό κ. Βορίδη, η οποία, όπως υποστήριξε, δεν συνδέεται με την ουσία της τεχνικής λύσης και τροποποίησε το αρχικό της περιεχόμενο».

Κατά τις ίδιες πηγές, «ο κ. Καρασμάνης απάντησε σε σχετική ερώτηση για στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που πρωταγωνιστούν στις νόμιμες επισυνδέσεις κ.κ. Στρατάκος, Μελάς, Μπαμπασίδης, Ζερβός, λέγοντας πως ο ίδιος έχει συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας και τέτοια περιστατικά δεν υπήρξαν επί της δικής του θητείας. “Αν υπήρχαν, είτε αυτοί θα έφευγαν είτε εγώ” κατέθεσε χαρακτηριστικά. Σημαντικές ήταν και οι τοποθετήσεις του σχετικά με τη διοίκηση και τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρώην υπουργός ανέφερε κατηγορηματικά ότι επί της θητείας του δεν θα γίνονταν ανεκτές επισκέψεις στο υπουργείο και παρεμβάσεις παραγόντων όπως ο κ. Ξυλούρης, γνωστός ως φραπές. Σύμφωνα με τον μάρτυρα ένας υπουργός χρειάζεται τέσσερις μήνες οπωσδήποτε για να ενημερωθεί για θέματα της αρμοδιότητας του, κατά συνέπεια η συνεχής εναλλαγή διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπουργών τα τελευταία χρόνια δεν συνέβαλε στην αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του Οργανισμού και του υπουργείου».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Η κατάθεση Γ. Καρασμάνη επιβεβαίωσε ότι η κυβερνητική ρητορική περί “διαχρονικών παθογενειών” καταρρέει από τα ίδια τα στελέχη της»

«Η κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΔ, Γιώργου Καρασμάνη, επιβεβαίωσε ότι η κυβερνητική ρητορική περί “διαχρονικών παθογενειών” καταρρέει από τα ίδια της τα στελέχη», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις οποίες, «ο κ. Καρασμάνης πήρε σαφείς αποστάσεις από όσα συνέβησαν επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη, μιλώντας για προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν και για κινδύνους απώλειας επιδοτήσεων που ο ίδιος είχε επισημάνει».

Κατά τις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, ο μάρτυρας «παραδέχθηκε ότι η λεγόμενη “τεχνική λύση” ξεκίνησε ως πολιτική επιλογή για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη επιλέξιμων βοσκοτόπων και ότι η μόνη πραγματική διέξοδος ήταν τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης. Όμως, απέφυγε επιδεικτικά να αποδώσει ευθύνες στη σημερινή κυβέρνηση, η οποία επτά χρόνια μετά δεν έχει ολοκληρώσει τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης αφήνοντας ανοιχτά τα “παράθυρα” της απάτης που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Η προσπάθεια να φορτωθεί το πρόβλημα αποκλειστικά στο παρελθόν κατέρρευσε και για έναν ακόμη λόγο: Η “τεχνική λύση”, ενώ θα έπρεπε να είναι προσωρινή, ουσιαστικά μονιμοποιήθηκε από τις ίδιες τις κανονιστικές αποφάσεις της περιόδου Σαμαρά-Βενιζέλου, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη τη διατήρησε και την επέκτεινε στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027. Ιδιαίτερη σημασία έχει και όσα δεν απάντησε ο κ. Καρασμάνης: Για την πλήρη εξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από ιδιωτικά συμφέροντα (GAIA Επιχειρείν – NEUROPUBLIC), για το πώς το ΟΣΔΕ “παραδόθηκε” χωρίς διαφάνεια σε συγκεκριμένους παρόχους και για το γιατί η κυβέρνηση της ΝΔ δεν άγγιξε ποτέ αυτό το καθεστώς», τονίζουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχει το εξής συμπέρασμα: «Η εξεταστική απέδειξε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι “διαχρονικό”, αλλά αμιγώς “γαλάζιο”. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν διόρθωσε τίποτα, δεν θωράκισε το σύστημα και σήμερα επιχειρεί να κρυφτεί πίσω από το παρελθόν για να αποφύγει τις ευθύνες της. Οι καταθέσεις, όμως, λένε την αλήθεια. Και αυτή δεν βολεύει τον σημερινό ένοικο του Μεγάρου Μαξίμου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ