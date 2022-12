Εύα Καϊλή: Σφραγισμένο το γραφείο της στις Βρυξέλλες – Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ

Στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Saint Jilles, στις Βρυξέλλες, πέρασε τη νύχτα η Εύα Καϊλή, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαφθορά στο πλαίσιο του Qatar Gate, που έχει προκαλέσει «θύελλα».

Σημειώνεται ότι η Εύα Καϊλή βρίσκεται εν αναμονή της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου για το εάν θα προφυλακιστεί ή όχι.

Το γραφείο της Ελληνίδας ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες έχει σφραγιστεί και απαγορεύεται η πρόσβαση.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση της προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, έχουν ανασταλεί όλες οι αρμοδιότητες της Εύας Καϊλή.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ρομπέρτα Μετσόλα, υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων δικαστικών ερευνών από τις βελγικές αρχές, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να αναστείλει με άμεση ισχύ όλες τις εξουσίες και τα καθήκοντα που ανατέθηκαν στην Εύα Καϊλή υπό την ιδιότητά της ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δείτε το βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media:

Sealed office – access forbidden 🚫

Office of Greek MEP @EvaKaili under investigation today by @policefederale #Qatargate @euronews pic.twitter.com/X3ExNcwavK

— Méabh Mc Mahon (@MeabhMcMahon) December 12, 2022