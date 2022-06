Επιστρέφει με «γεμάτες βαλίτσες» ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ από το Ισραήλ

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος είχε συνάντηση και με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ κατά την επίσκεψή του στη χώρα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν στον Έλληνα Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, οι Ισραηλινοί κατά την επίσκεψή του στην χώρα που ξεκίνησε την Τρίτη και ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα.

Ο Αρχηγός πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Τελ Αβίβ, κατόπιν πρόσκλησης του Ομολόγου του (Chief of the General Staff of Israel Defense Forces) Αντιστράτηγου Αβίβ Κοχάβι (Aviv Kohavi).

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ανδρών βρέθηκαν οι συνέργειες των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας και Ισραήλ, η αποτίμηση της κατάστασης στο μέτωπο της Ουκρανίας καθώς και το περιβάλλον ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι συνέπειες του αναθεωρητισμού και της παραβατικότητας για την Ασφάλεια και την Σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Χθες το απόγευμα, ο Στρατηγός Φλώρος είχε συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Μπένι Γκαντς για πάνω από μισή ώρα. Μία συνάντηση ιδιαίτερα σημαντική αφού σπάνια ο Ισραηλινός υπουργός προχωρά σε συναντήσεις πέραν από ομολόγους του άλλων κρατών. Το γεγονός ότι δεν συναντά ούτε υφυπουργούς Άμυνας, δείχνει τον βαθμό εκτίμησης που τρέφει ο ίδιος και η κυβέρνηση της χώρας για την Ελλάδα αλλά και την αναγνώριση του έργου του Έλληνα Στρατηγού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, κατά την διάρκεια της επίσκεψής του ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ φαίνεται να συμφώνησε σε πολλά πράγματα, τα οποία θα ενισχύσουν έτι περαιτέρω την αποτρεπτική ικανότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Θέματα για τα οποία όταν επιστρέψει θα ενημερώσει και την πολιτική ηγεσία.

Στην επίσκεψή του στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις της Ισραηλινής Διεύθυνσης Πληροφοριών “UNIT 9900”, ο Στρατηγός έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter: «Σημαντικό βήμα για εμβάθυνση Στρατηγικής Συνεργασίας των Ελληνικών και Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων η ενημέρωσή μου για υποδομές & διαδικασίες συλλογής & ανάλυσης πληροφοριών των IDF, καθώς & για τακτικές χρησιμοποίησής τους επί του πεδίου».