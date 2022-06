Διπλή «απόβαση» στο Ισραήλ – Οι επαφές του υφυπουργού Εξωτερικών και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ

Διπλή επίσκεψη στο Ισραήλ με στόχο την προώθηση της αμυντικής και της οικονομικής διπλωματίας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Δύο πολύ σημαντικές ελληνικές αποστολές, με στόχο την ενδυνάμωση έτι περαιτέρω των σχέσεων των δύο χωρών πραγματοποιούνται από χθες και θα ολοκληρωθούν αύριο, στο Ισραήλ.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του Chief of the General Staff of Israel Defense Forces Αντιστρατήγου Aviv Kohavi.

Η επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στο Ισραήλ επαναπρογραμματίστηκε κατόπιν αναβολής της αρχικά προγραμματισμένης επίσημης επίσκεψής του λόγω της επικρατούσας κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν πριν από περίπου ένα μήνα, οι δύο Αρχηγοί αναφέρθηκαν στην στενή στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών η οποία περιλαμβάνει τη σειρά ασκήσεων ΗΝΙΟΧΟΣ, ΩΡΙΩΝ, BLUE FLAG και άλλες, και αποτυπώνεται σε διμερές επίπεδο με την πρόσφατη υπογραφή του «Προγράμματος Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδος – Ισραήλ», όπως και σε πολυμερές επίπεδο με την υπογραφή «Κοινού Σχεδίου Δράσης Ελλάδος – Κύπρου – Ισραήλ», με δραστηριότητες οι οποίες υποστηρίζουν την κοινή προσπάθεια των δύο Χωρών για την διατήρηση και προαγωγή της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως αποκάλυψε η Realnews της Κυριακής, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ μεταξύ άλλων θα έχει συζητήσεις και για το ενδεχόμενο απόκτησης επιπλέον 3 Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (UAV) HERON στην έκδοση UCAV, δηλαδή μάχης.

Οι συζητήσεις περιλαμβάνει τη στενή συνεργασίας με τους Ισραηλινούς για το αύριο της αεράμυνας της χώρας, που υπερβαίνει κατά πολύ την θητεία του νυν Αρχηγού, αλλά παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Ταυτόχρονα υπάρχει εισήγηση αγοράς των HERON που επιχειρούν ήδη από Σκύρο, όταν λήξει το συμβόλαιό τους (σ.σ. τώρα οι Ένοπλες Δυνάμεις τα έχουν με leasing) και η μεταφορά όλων στην 110 Πτέρυγα Μάχης στην Λάρισα. Εκεί απ’ όπου επιχειρούν τα αμερικάνικα MQ-9. Στόχος του ΓΕΕΘΑ, σε συνεργασία με το ΓΕΑ είναι να μετατραπεί η 110 ΠΜ σε φωλιά των UAV’s.

Και δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχει ήδη σκέψη αναβάθμισης των «ΠΗΓΑΣΟΣ» της ΠΑ σε συνεργασία με Ισραηλινούς και μάλιστα η μετατροπή τους σε αεροσκάφη μάχης!

Οικονομική Διπλωματία

Σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Ισραήλ και ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης με στόχο την εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών, τη διερεύνηση προοπτικών περαιτέρω συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών, της αγροτικής παραγωγής, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, καθώς και την προσέλκυση επενδύσεων.

Ο κ. Φραγκογιάννης θα έχει συναντήσεις στα Ιεροσόλυμα με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Βιομηχανίας Yair Golan και τον Υφυπουργό Εξωτερικών Idan Roll, ενώ θα συναντηθεί και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο.

Κατά τη διήμερη παραμονή του στο Ισραήλ, θα επισκεφθεί το Ινστιτούτο Εξαγωγών και Διεθνούς Συνεργασίας της χώρας (Israel Export & International Cooperation Institute) – φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας και Βιομηχανίας, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της ισραηλινής Αρχής Προώθησης Καινοτομίας (Israel Innovation Authority) Dr Ami Applebaum, ενώ έχουν προγραμματιστεί και συναντήσεις με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα.

Στην επίσκεψη εργασίας στο Ισραήλ θα συμμετέχει και ο Γενικός Διευθυντής του Export Credit Greece (πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων – Ο.Α.Ε.Π) του Υπουργείου Εξωτερικών, Γρηγόρης Σταματόπουλος, καθώς στο πλαίσιο της επίσκεψης θα υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας του Οργανισμού με τον ομόλογο Ισραηλινό Οργανισμό Israel Foreign Trade Risks Insurance Corporation (ASHRA).