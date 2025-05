«Δημογραφικό 2025»: Οι Δημογραφικές Προκλήσεις και Πολιτικές – Από την Θεωρία στην Πράξη

Οι Δημογραφικές Προκλήσεις και Πολιτικές συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου πάνελ που πραγματοποιήθηκε στο συνέδριο «Δημογραφικό 2025» που διοργανώνουν για 4η χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Του Θάνου Μωριάτη

«Δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα αλλά η συμφιλίωση της εργασίας με τη μητρότητα είναι πολύ σημαντικό» ανέφερε στην τοποθέτηση της η Αλεξάνδρα Τραγάκη, Καθηγήτρια Οικονομικής Δημογραφίας στο Χαρακόπειο Πανεπιστήμιο. «Έχει πολλές δυσκολίες το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη γιατί σκοντάφτουμε σε πολλά προβλήματα υποδομής, υποστελέχωσης. Το εθνικό σχέδιο δράσης έχει εξαγγελθεί και μένει σε μια εκκρεμότητα. Υπάρχει μια δυσκολία στο να το πετύχουμε» τόνισε χαρακτηριστικά.

Στην συνέχεια ο Μιχάλης Βλασταράκης, Γενικός Διευθυντής Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου, Group Chief Marketing Officer (Group CMO) της Eurobank αναφέρθηκε αναλυτικά στις πολλαπλές ενέργειες της Eurobank για την καταπολέμηση του δημογραφικού προβλήματος καλώντας παράλληλα όλους τους φορείς να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα και να αναλάβουν δράση.

«Μια τράπεζα δεν μπορεί να λύσει το δημογραφικό αλλά δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια, σε τόσο σοβαρά προβλήματα, ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα για το μέλλον της χώρας μας» επισήμανε ο Μιχάλης Βλασταράκης. Και πρόσθεσε: «Σήμερα ανακοινώθηκε μια τεράστια πτυχή του δημογραφικού προβλήματος που είναι οι δουλειές στην επαρχία. Σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα πρωτοβουλία που είναι η επιχειρηματικότητα στις απομονωμένες περιοχές της χώρας μας και συγκεκριμένα στον Έβρο».

Στο σημαντικό πρόβλημα της ελλιπούς ενημέρωσης της κοινωνίας, και ειδικά των νέων, στα ζητήματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και γονιμοποίησης αναφέρθηκε ο Βασίλειος Κελλάρης, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Αναπαραγωγής, Αντιπρόεδρος Νοσοκομείου «Μητέρα», Αντιπρόεδρος Μονάδας «ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις», Συνιδρυτής του μη κερδοσκοπικού Σωματείου Be-Live.

«Όταν το 60% των γυναικών και το 70% των ανδρών έχουν ελάχιστες ή μηδενικές γνώσεις για την εγκυμοσύνη με υποβοήθηση, αν και ξέρουμε τα ηλικιακά όρια της γονιμότητας και της γονιμοποίησης (μηδενική ή ελάχιστη γνώση στο θέμα αυτό), τότε είναι σαφές ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση σε αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα» είπε ο Βασίλειος Κελλάρης.

«Βλέπουμε στις έρευνες μας ότι παραμένει πολύ ψηλά στην ελληνική κοινωνία η αξία της οικογένειας το οποίο είναι πολύ σημαντικό» τόνισε ο Κωνσταντίνος Γλούμης – Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Παράλληλα μίλησε για την σημασία της σωστής ενημέρωσης των νέων γονέων για τις δράσεις του υπουργείου. «Να γνωρίζει ο κόσμος όλα τα προγράμματα και τις παροχές που υπάρχουν» ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνοψίζοντας, προανήγγειλε μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης που θα δώσει πρόσβαση και ενημέρωση στο κοινό για το σχέδιο και την στρατηγική και στα μέτρα πολιτικής (το εθνικό σχέδιο δράσης).

Την έννοια του «χωριού» επεσήμανε στην τοποθέτηση του ο Παύλος Γερουλάνος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, τονίζοντας ότι αυτό είναι κάτι που λείπει πραγματικά στην σημερινή κοινωνία. «Λείπει ότι μοιραζόμαστε την ευθύνη του να μεγαλώσει ένα παιδί. Παλιά το παιδί στο χωριό ήταν κοινοκτημοσύνη. Δεν κάνουμε την δουλειά που χρειάζεται να κάνουμε ώστε να απαντήσουμε το πρόβλημα» επεσήμανε.

«Το δημογραφικό είναι ένα πολυσύνθετο ζήτημα που δεν λύνεται από την μια στιγμή στην άλλη. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω σοβαρές πολιτικές και δράσεις για την αντιμετώπιση του» σημείωσε από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

«Υπήρχε σοβαρή ανεργία η οποία μειώθηκε στο μισό. Έγινε μια σωρευτική αύξηση των αμοιβών, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% Αυτό δεν έγινε σε μια νύκτα και χωρίς σοβαρές πολιτικές» υπογράμμισε και κλείνοντας επεσήμανε πως υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες. «Έχουμε τις προσκλήσεις του σήμερα και πρέπει να προσαρμοστούμε και στις δυσκολίες του αύριο», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης.

Την συζήτηση συντόνισε η Μαριάνα Πυργιώτη.

