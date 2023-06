Μπάρακ Ομπάμα: Το βίντεο από την επίσκεψη του στην Αθήνα

Με ένα βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό του στο twitter ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα έδωσε το παρασκήνιο της επίσκεψης του στην Αθήνα.

Ο Μπαράκ Ομπάμα παρουσίασε τα μέλη του Ιδρύματος Ομπάμα από την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική που ήρθαν στην Αθήνα και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο βίντεο φαίνεται ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ να συνομιλεί με τα μέλη του ιδρύματος που μοιράζονται το όραμα του για αλλαγή.

Σε κάποια στιγμή ακούγεται ο Μπαράκ Ομπάμα να τους εξηγεί πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουν τους εαυτούς τους και κυρίως τις κοντινές σχέσεις τους.

Στο βίντεο ακούγεται μουσική, φαίνεται η Ακρόπολη αλλά και το ηλιοβασίλεμα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος καθώς φαίνεται ότι τα μέλη του Ιδρύματος Ομπάμα γιόρτασαν την πρώτη συνάντηση τους.

Around the world, @ObamaFoundation Leaders are working to help shape their communities for the better.

Last week, our latest group of Obama Leaders met in Athens, Greece to talk about their work, the challenges they’re facing, and what they’re hoping to do next. pic.twitter.com/sEorTC6tDO

— Barack Obama (@BarackObama) June 28, 2023