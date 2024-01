Άγγελος Συρίγος: Η δήλωση για «παρωχημένη Συνθήκη της Λωζάνης» και οι διευκρινίσεις

Σε διευκρινίσεις προχώρησε ο Άγγελος Συρίγος, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με σημερινή δήλωσή του για την Συνθήκη της Λωζάνης.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και πρώην υφυπουργός Παιδείας ήταν καλεσμένος το πρωί στον ΣΚΑΪ. «Σήμερα θεωρώ ότι πρέπει να περάσουμε στην επόμενη φάση και να πούμε την πραγματικότητα. Η Συνθήκη της Λωζάνης είναι μια συνθήκη παρωχημένη σε σχέση με την αποστρατικοποίηση», ανέφερε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο κ. Συρίγος.

Στην επισήμανση δημοσιογράφων πως και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλά για αναθεώρηση, ο ίδιος απάντησε ότι «η Συνθήκη της Λωζάνης είναι ένα τεράστιο πράγμα. Είναι μια βασική συμφωνία, έχει άλλες 14 συμφωνίες, παραρτήματα κλπ. Το 97% όλων αυτών στο σήμερα δεν έχει καμία αξία».

«Τα μόνα τα οποία έχουν αξία στο σήμερα είναι αυτά που ορίζουν σύνορα της Τουρκίας έναντι των γειτονικών χωρών. Αυτό έχει αξία στο σήμερα. Οι Τούρκοι εμμένουν ότι έχει αξία στο σήμερα το καθεστώς αποστρατικοποιήσεως, το οποίο όμως είναι παρωχημένο εκ των πραγμάτων» πρόσθεσε, μεταξύ άλλων.

Μετά τις αντιδράσεις, ο κ. Συρίγος μίλησε στην ιστοσελίδα militaire.gr και έδωσε διευκρινίσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι «εάν κάτι είναι παρωχημένο δεν σημαίνει ότι αναθεωρείται». «Εκείνο το οποίο είπα ρητώς είναι ότι η Συνθήκη της Λωζάνης, στο σύνολο σχεδόν των διατάξεών της, δεν έχει καμία σημασία στο σήμερα, είναι παρωχημένη», συμπλήρωσε.

Ο κ. Συρίγος έκανε ειδική αναφορά σε διατάξεις περί «συμμαχικών νεκροταφείων» και περί «επιστροφής αιχμαλώτων» που δεν έχουν καμία βάση στο σήμερα, ενώ σχετικά με τις διατάξεις περί αποστρατιωτικοποίησης σημείωσε ότι αναφέρονται σε μέσα που αφορούσαν το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Επανέλαβε, επίσης, ότι το μοναδικό που έχει σημασία είναι οι διατάξεις για τα σύνορα και τις δύο μειονότητες.

Η ανάρτηση Συρίγου

Επιπλέον, προχώρησε και σε μία ανάρτηση στα social media όπου κάνει λόγο για παρερμηνεία και διαστρέβλωση των δηλώσεών του, προκειμένου να απαξιωθεί η εκφορά του λόγου του για εθνικά θέματα, όπως αναφέρει.

«Για τρίτη φορά σε λιγότερο από ένα χρόνο η ακροδεξιά με τα διάφορα προσωπεία της (από ιστοσελίδες μέχρι τρολ) παρερμηνεύει και διαστρεβλώνει ενσυνειδήτως δηλώσεις μου προκειμένου να απαξιώσει την εκφορά του λόγου μου για εθνικά θέματα.

Ανέφερα σε συνέντευξή μου ότι η συνθήκη της Λωζάννης σήμερα έχει σημασία μόνον ως προς τα σύνορα, τα οποία ούτε αναθεωρούνται, ούτε αλλάζουν. Αυτό συνιστά πάγια θέση του διεθνούς δικαίου. Αντιθέτως οι άλλες διατάξεις της, περιλαμβανομένων και αυτών περί αποστρατιωτικοποιήσεως, είναι παρωχημένες και δεν έχουν σημασία στο σήμερα.

Οι ακροδεξιοί (που διεκδικούν για τον εαυτό τους την αποκλειστικότητα εκφοράς λόγου για εθνικά ζητήματα) άρχισαν πάλι να λένε ότι “ο Συρίγος συμφωνεί με τον Ερντογάν για αναθεώρηση της συνθήκης της Λωζάννης”.

Θα μπορούσαν να είναι μόνον γραφικότητες εάν δεν σήκωναν όλον αυτόν τον κουρνιαχτό γύρω από το πρόσωπό μου με σκοπό την επίτευξη του γκεμπελικού αξιώματος “πες, πες, κάτι θα μείνει”.

Προσωπικώς δεν προσφέρω άκριτο χάρισμα τον πατριωτισμό στην ακροδεξιά. Δεν εκφράζω μόνον μία επιστημονική άποψη, αλλά μία βαθιά πολιτική θέση. Οι διατάξεις περί αποστρατικοποιήσεως ανήκουν στο τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα οπλοπολυβόλα Lewis του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ή η σπάθη που η Συνθήκη της Λωζάννης ορίζουν ότι πρέπει να είναι εξοπλισμένος ο Ελληνικός Στρατός στα νησιά:

“ο οπλισμός δέον να αποτελήται μόνον εκ του περιστρόφου, της σπάθης, του όπλου και τεσσάρων οπλοπολυβόλων [«four Lewis guns» στο πρωτότυπο αγγλικό κείμενο] ανά εκατόν άνδρας”.

[«The armament of such forces will be composed only of revolvers, swords, rifles and four Lewis guns per hundred men»].

Το 1974, πενήντα χρόνια μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης, εξοπλίσαμε πυρετωδώς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου διότι υπήρχε η απειλή πολέμου από την Τουρκία. Έναν αιώνα μετά τη συνθήκη της Λωζάννης δεν μπορούμε να μπούμε στη λογική πως εάν στο μέλλον παύσει η τουρκική απειλή, θα αποστρατιωτικοποιήσουμε τα νησιά μας. Οι συγκεκριμένες διατάξεις είναι παρωχημένες και είναι δικαίωμα της Ελλάδας να διατηρεί όποιες στρατιωτικές δυνάμεις επιθυμεί πάνω στα νησιά», έγραψε στο Facebook.