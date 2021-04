Self test: Από τις 7 Απριλίου στα φαρμακεία - Πώς θα επιστρέψουν οι μαθητές στα σχολεία - Τι θα ισχύει με όσους δεν έχουν βεβαίωση

«Η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει ακόμη ένα «όπλο» στη μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αυτό των οικιακών τεστ, των self test», ήταν η πρώτη τοποθέτηση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη κατά την ενημέρωση της Παρασκευής από το υπουργείο. «Από τις 19 Μαρτίου, εντός δύο εβδομάδων, από την ανακοίνωση της κυβερνητικής απόφασης, να εντάξουμε ως συμπληρωματικό πυλώνα τα self test στην εθνική μας στρατηγική διαγνωστικών ελέγχων, ολοκληρώσαμε ανοικτή δημόσια πρόσκληση για την προμήθεια 10 εκατ. τεστ και κατακυρώσαμε με απόλυτη διαφάνεια σε 5 αναδόχους την προμήθεια των πρώτων τεστ», συμπλήρωσε ο κ. Κοντοζαμάνης.

«Η εισαγωγή της πρώτης παρτίδας ολοκληρώνεται σήμερα με την παράδοση τους σε μας. Η επόμενη είναι προγραμματισμένη στα μέσα της επόμενης εβδομάδας και η τελευταία στις αρχές της μεθεπόμενης», επισήμανε για να αναφερθεί στη συνέχεια στο πότε θα ξεκινήσει ο εφοδιασμός των φαρμακείων.

«Θα ξεκινήσει την επόμενη Τετάρτη (7/4) και καλώς εχόντων των πραγμάτων τα φαρμακεία όλης της χώρας θα διαθέτουν επαρκείς ποσότητες για να τις διαθέσουν σε πρώτη φάση στους μαθητές Λυκείου και τους εκπαιδευτικούς. Ξεκινάμε μ' αυτούς για να διασφαλίσουμε την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς», είπε ο κ. Κοντοζαμάνης. «Στη συνέχεια η διάθεση θα συνεχιστεί στους πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18 έως 67 ετών και τέλος στους άνω των 67 που έχουν θωρακιστεί σε μεγάλο ποσοστό από τον εμβολιασμό», ανέφερε για το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των τεστ σπεύδοντας να ευχαριστήσει τους φαρμακοποιούς και τις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας που συμβάλλουν στην επιτυχία διάθεσης των τεστ στους πολίτες τονίζοντας πως υπάρχει άριστη συνεργασία.

Εξήγησε αναλυτικά ποια είναι η διαδικασία που προβλέπεται σε περίπτωση θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος, ενώ υπογράμμισε πως οι μαθητές που δεν θα έχουν την υπεύθυνη δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, δεν θα μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα.

«Σε περίπτωση θετικού κρούσματος, η δήλωση θα γίνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr ανάλογα με την ιδιότητα του πολίτη (π.χ. εργαζόμενος, μαθητής) και θα εκδίδεται βεβαίωση ή θα αποστέλλεται SMS για τη διενέργεια επαναληπτικού τεστ από επαγγελματία υγείας είτε σε δημόσια δομή, οπότε θα είναι δωρεάν είτε σε ιδιωτική δομή», είπε και συμπλήρωσε: «Όσοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test και εφόσον είναι αρνητικό θα δηλώνουν ότι το διενήργησαν με υπεύθυνη δήλωση. Οι μεν εργαζόμενοι και οι εκπαιδευτικοί για λογαριασμό τους, οι δε γονείς και κηδεμόνες για λογαριασμό των μαθητών-παιδιών τους».

«Τα self tests θα γίνονται αποκλειστικά κατ’ οίκον και όχι στα φαρμακεία που απλώς θα παραδίδουν την συσκευασία του self test μέσα στην οποία θα υπάρχουν σαφείς έντυπες οδηγίες στα ελληνικά για τη σωστή λήψη του δείγματος και εκτέλεση του διαγνωστικού ελέγχου», είπε και ειδικά για την διάθεση των πρώτων self test από τα φαρμακεία ο κ. Κοντοζαμάνης επισήμανε ότι: «Θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των λυκείων και οι γονείς θα μπορούν να τα παραλαμβάνουν για τα παιδιά τους με την επίδειξη των ΑΜΚΑ τους τα τεστ που τους αναλογούν».

«Το self test θα πραγματοποιείται στο σπίτι από 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και το αποτέλεσμα του θα δηλώνεται στη σχετική πλατφόρμα στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος», υπογράμμισε ο κ. Κοντοζαμάνης, ο οποίος στη συνέχεια σημείωσε ότι «ο γονέας-κηδεμόνας θα πρέπει να εκτυπώσει και να υπογράψει τη σχετική βεβαίωση την οποία θα φέρει μαζί του ο μαθητής καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και θα την επιδεικνύει στον εκπαιδευτικό της τάξης του που θα είναι επιφορτισμένος με το παρουσιολόγιο. Όσοι μαθητές προκύπτουν θετικοί, θα πρέπει να κάνουν το συντομότερο ένα δεύτερο τεστ αντιγόνου, δωρεάν σε δημόσια δομή, προκειμένου να δικαιολογηθεί η απουσία από το σχολείο, ενώ όσοι μαθητές δεν φέρουν μαζί τους την βεβαίωση, δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους ούτε θα υπάρχει δυνατότητα τηλεκπαίδευσης».

