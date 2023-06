Στην τηλεοπτική κάμερα του “Open Weekend” μίλησε ο Τριαντάφυλλος και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην αποχώρηση του Τάκη Καραγκούνια από το “Survivor All Star“.

«Περίμενα την αποχώρηση του Τάκη Καραγκούνια, γιατί είπε κάποιες αλήθειες που πόνεσαν πολλούς, όπως αυτή με τον Γκότση και τον Μπόγδανο. Πόνεσε και την ίδια την παραγωγή. Ο Θεός είναι μεγάλος, δεν πήγε Νέα Υόρκη, πήρε ταξίδι για 5 μέρες στον Άγιο Δομίνικο σε πεντάστερο/επτάστερο, μαζί με την κόρη του. Οι άλλοι που πήγαν στη Νέα Υόρκη τι πήρανε; Τι πήρανε;» είπε αρχικά ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης.

Ενώ συνέχισε, λέγοντας πως: «Ο Τάκης Καραγκούνιας τα έλεγε σωστά, αλλά ο τρόπος ήταν λίγο… Έπρεπε να ήταν όπως ήμουν εγώ το 2021, που μου έκαναν πολλά και ήμουν ήρεμος και τα έλεγα. Είχα ξεφύγει μία φορά και πάλι δεν ξέφυγα ποτέ έτσι. Έχουν ξεφύγει και άλλοι παίκτες όμως, όπως ο Μπόγδανος που έριχνε μπουνιές στον αέρα, κλώτσαγε, για τον Παππά τότε και δεν έγινε κάτι. Οπότε να βλέπουμε τι γίνεται, να βλέπουμε και της παραγωγής τα κόλπα».

Ερωτηθείς για το τι θα πει στον μισθοφόρο όταν τον δει από κοντά, ανέφερε: «Θα του πω ότι είναι μαχητής, θα έχει δει που τον στήριξα σε ψηφοφορίες προηγούμενες. Του έστειλα και μήνυμα, πρώτη φορά το λέω, στο Instagram και του λέω: “ρε φίλε σε στήριξα στις προηγούμενες ψηφοφορίες, στις τελευταίες δύο δεν σε στηρίζω, γιατί είπες τον Κόρο φοβερό άνθρωπο. Ενώ όταν τρώγαμε μου είχες πει ποτέ με αυτόν κλπ. Εσύ και ο Σάκης δεν το τηρήσατε αυτό”».

Σχολιάζοντας τον Σπύρο Μαρτίκα, σημείωσε: «Ο Σπύρος Μαρτίκας έπαιξε σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι, έκανε το καλό το ριάλιτι, ήταν μια χαρά, αυτός ήταν ο ρόλος του και το ξέρουμε όλοι. Στην έξω ζωή είναι φανταστικό παιδί και βοηθά και κόσμο».

«Αν ήμουν στο “Survivor All Star” θα ήταν διαφορετικό παιχνίδι και το ξέρουμε όλοι και το ξέρει και η παραγωγή αυτό. Αν ήμουν εκεί θα ήταν άλλο “Survivor”. Φαντάσου τώρα να ήμουν εκεί μέσα και να ήταν κολλητός ο Σάκης με τον Κόρο και να ήμουν εγώ σε μια γωνία. Φαντάσου τι θα γινόταν στα σπίτια στην Ελλάδα. Φαντάσου τι θα γινόταν εκεί. Θα ήταν πολύ ωραίο» κατέληξε, μιλώντας για το παιχνίδι.

Ενώ τέλος τόνισε πως δεν θα λάβει μέρος στο “I am a celebrity, get me out of here”: «Δεν γνωρίζω τίποτα για το “I am a celebrity, get me out of here”, δεν θα πάω, δεν με νοιάζει».