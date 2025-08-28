Το Ποντίκι σήμερα Πέμπτη 28/8/2025

Το Ποντίκι σήμερα Πέμπτη 28/8/2025

Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το Ποντίκι» σήμερα 28/8/2025.

 

Εντοπίστε τη γάτα ανάμεσα σε όλες τις κουκουβάγιες – Μόνο όσοι έχουν αετίσιο βλέμμα μπορούν να λύσουν αυτό το τεστ οπτικής ...

Το λαχανικό – «fake news» που βοηθά στο έντερο και ρυθμίζει το σάκχαρο και την πίεση

Μητσοτάκης: Στη Θεσσαλονίκη αύριο Πέμπτη για συναντήσεις με φορείς ενόψει της ΔΕΘ

Τσιάρας: Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Apple: Μπορεί να κυκλοφορήσει σύντομα φθηνότερο MacBook – Αξίζει να περιμένετε;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
05:38 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 28/8/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 28/8/2025.
21:41 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

ΕΡΤ1: Ραντεβού με την ψυχαγωγία τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Σεπτέμβριος φέρνει νέο αέρα στην ψυχαγωγία της ΕΡΤ με αγαπημένες εκπομπές να κάνουν πρεμιέρα...
21:20 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

«Καλύτερα δε γίνεται»: Αυτή είναι η ανανεωμένη ομάδα της Ναταλίας Γερμανού

Το αγαπημένο ραντεβού επιστρέφει και υπόσχεται να κάνει τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου, για ...
17:50 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Δανάη Μιχαλάκη: Ποια είναι η Φρίντα Ζάππα που θα υποδυθεί στο Grand Hotel;

Στον 2ο Κύκλο του «Grand Hotel» κάνει την εμφάνισή της η Φρίντα Ζάππα και οι εξελίξεις θα είνα...
Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο