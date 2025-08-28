Χρήστος Τζόλης: Γιόρτασε με… συρτάκι την πρόκριση της Μπριζ – ΒΙΝΤΕΟ

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη θα βρεθεί για ακόμη μία φορά στα «αστέρια», στη League Phase του Champions League. Οι Βέλγοι ήταν καταιγιστικοί απέναντι στην Ρέιντζερς, την οποία διέλυσαν με 6-0.

Ο Έλληνας διεθνής έβαλε κι αυτός τα δικά του «λιθαράκια», σημειώνοντας γκολ (50′), αλλά και ασίστ στο πρώτο μέρος.

Η Μπριζ για να… ευχαριστήσει τον Τζόλη για την πολύτιμη συνεισφορά του, έπαιξε στα αποδυτήρια το περίφημο συρτάκι, με τον 23χρονο να χορεύει σε ένα βίντεο που ανάρτησε ο σύλλογος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.