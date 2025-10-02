Το Ποντίκι σήμερα Πέμπτη 2/10/2025 Enikos Newsroom 05:41, Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025 Media Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το Ποντίκι» σήμερα 2/10/2025. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Τρόμος στην Ηλιούπολη: Απόπειρα ληστείας και άγρια επίθεση με σφυρί – «Έχω σπασμένη μύτη, θα μπορούσε να με σκοτώσει»

Σωκράτης Φάμελλος για Global Sumud: «Η Αλληλεγγύη και η Δημοκρατία δεν τρομοκρατούνται, δεν φιμώνονται»

Champions League: Η Παρί «πάγωσε» την Μπαρτσελόνα στο 90′ – «Γκέλα» στο φινάλε για τη Σίτι

Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων

7 ώρες πριν «Εγκληματική ενέργεια η επίθεση στην Άνοιξη»: Τι λέει στο enikos.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαστών – Αυξάνονται τα περιστατικά βίας για… απλήρωτα ενοίκια

7 ώρες πριν Άρτα: Η «προφητική» ανάρτηση της 28ρονης εγκύου που πέθανε έπειτα από αναφυλακτικό σοκ – Συντετριμμένη η οικογένειά της, ψάχνει απαντήσεις από την ΕΔΕ

9 ώρες πριν Σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας η χώρα: «Βροχή» 112 σε Ιόνιο, Αχαΐα, Ηλεία και Μεσσηνία – Κλειστά τα σχολεία αύριο στην Ζάκυνθο

7 ώρες πριν ΗΠΑ: Τα 4 σενάρια για να ανοίξει ξανά το αμερικανικό Δημόσιο – Η δημόσια πίεση και το πολιτικό κόστος αυξάνονται όσο το shutdown παραμένει

8 ώρες πριν Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: Ο αρχηγός του κυκλώματος άνοιξε εταιρείες – «μαϊμού» μέχρι και στο όνομα της μητέρας του – «Υπήρχε μια αδικαιολόγητη επίδειξη πλουτισμού»

42 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν τα μηδενικά σε 10 δευτερόλεπτα

57 λεπτά πριν Πάρκινσον: Το πρώιμο σύμπτωμα στη μύτη που οι περισσότεροι αγνοούν, σύμφωνα με ειδικούς

1 ώρα πριν Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025: Ζυγοί, χτίζετε μια γέφυρα ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα

8 ώρες πριν Εκπληκτική ανακάλυψη στο «Σπήλαιο της Βάπτισης» σε αρχαία ελληνική πόλη – Ήρθαν στο φως τοιχογραφίες με τις μορφές του Ιησού, της Παναγίας και του Αποστόλου Παύλου Εσείς μπορείτε; Το τροπικό φρούτο που μπορεί να ρυθμίσει το σάκχαρο και να μειώσει το σωματικό λίπος Αυτοκίνητο: Γιατί οι εργοστασιακές μπαταρίες αντέχουν περισσότερο σε σχέση με εκείνες που τις αντικαθιστούν όταν έρθει η ώρ... Παπαθανάσης: Νέο έργο 1,5 εκατ. ευρώ για ασφαλές και γρήγορο δίκτυο στον Δήμο Αθηναίων Τζο Γουίκς: Αποκαλύπτει γιατί δημιούργησε τη «πιο επικίνδυνη» μπάρα πρωτεΐνης που μπορεί να προκαλέσει «εγκεφαλικό, καρκίνο... Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι και τον σκύλο της σε 18 δευτερόλεπτα περισσότερα 22:00 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025 Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews Ο corporate executive chef Κώστας Γεω... 19:48 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025 «Να μ’ αγαπάς»: Μάνα και κόρη, μια αγκαλιά που πληγώνει – Στη νέα καθημερινή δραματική σειρά που κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς» κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Οκτωβρί... 19:18 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025 Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews. Από τη ζύμη με τάκος μέχρι ακριβές ... 14:49 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025 Grand Hotel: Το παρελθόν του Άρη μπαίνει στο στόχαστρο του αστυνόμου Κομνηνού- Τι θα δούμε απόψε Ένα διπλό επεισόδιο γεμάτο αποκαλύψεις για το “Grand Hotel” έρχεται απόψε στις 21:... 11 λεπτά πριν Ρόδος: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση...

26 λεπτά πριν ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (2/10) στην Αθήνα και σε...

42 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα...

57 λεπτά πριν Πάρκινσον: Το πρώιμο σύμπτωμα στη μύτη που οι...

1 ώρα πριν Σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της...

1 ώρα πριν Οι αθλητικές εφημερίδες 2/10/2025

1 ώρα πριν Οι οικονομικές εφημερίδες 2/10/2025

1 ώρα πριν Οι πολιτικές εφημερίδες 2/10/2025

Αυτοκίνητο: Γιατί οι εργοστασιακές μπαταρίες αντέχουν περισσότερο σε σχέση με εκείνες που τις αντικαθιστούν όταν έρθει η ώρα της αλλαγής

Παπαθανάσης: Νέο έργο 1,5 εκατ. ευρώ για ασφαλές και γρήγορο δίκτυο στον Δήμο Αθηναίων

ΙΟΒΕ: Γιατί υποχώρησε ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο

Airbnb: Ποια ακίνητα βρίσκονται στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και τι αλλάζει από σήμερα

Ισχυρό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές Β΄»: 151.469 αιτήσεις υποβλήθηκαν μέσα σε 3 μήνες

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης