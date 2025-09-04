Τηλεθέαση (3/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τετάρτη (3/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

Σήμερα 18,8%

Κοινωνία Ώρα Mega 17,6%

Ώρα Ελλάδος 13,3%

Ζώνη 10-1

Αταίριαστοι 14,9%

Καλοκαίρι παρέα 12,4%

10 παντού 8,5%

Πρωίαν σε είδον 5,7%

Απογευματινή ζώνη

Ο τροχός της τύχης 18,8%

Live News 14,8%

Καθαρές κουβέντες 6,9%

Power Talk 5,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

Κοινωνία Ώρα Mega 16,1%

Ώρα Ελλάδος 9,2%

Σήμερα 8,4%

Ζώνη 10-1

Καλοκαίρι παρέα 11,6%

Αταίριαστοι 8,7%

Πρωίαν σε είδον 7,8%

10 παντού 2,2%

Απογευματινή ζώνη