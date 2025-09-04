Τηλεθέαση (3/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τετάρτη (3/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Σήμερα 18,8%
  • Κοινωνία Ώρα Mega 17,6%
  • Ώρα Ελλάδος 13,3%

Ζώνη 10-1

  • Αταίριαστοι 14,9%
  • Καλοκαίρι παρέα 12,4%
  • 10 παντού 8,5%
  • Πρωίαν σε είδον 5,7%

Απογευματινή ζώνη

  • Ο τροχός της τύχης  18,8%
  • Live News 14,8%
  • Καθαρές κουβέντες  6,9%
  • Power Talk 5,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Κοινωνία Ώρα Mega 16,1%
  • Ώρα Ελλάδος 9,2%
  • Σήμερα 8,4%

Ζώνη 10-1

  • Καλοκαίρι παρέα 11,6%
  • Αταίριαστοι 8,7%
  • Πρωίαν σε είδον 7,8%
  • 10 παντού 2,2%

Απογευματινή ζώνη

  • Τροχός της Τύχης 15,3%
  • Live News 14,3%
  • Καθαρές κουβέντες 5,7%
  • Power Talk 5,5%
  • Στούντιο 4,9 %

