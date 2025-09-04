Τηλεθέαση (3/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τετάρτη (3/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Σήμερα 18,8%
- Κοινωνία Ώρα Mega 17,6%
- Ώρα Ελλάδος 13,3%
Ζώνη 10-1
- Αταίριαστοι 14,9%
- Καλοκαίρι παρέα 12,4%
- 10 παντού 8,5%
- Πρωίαν σε είδον 5,7%
Απογευματινή ζώνη
- Ο τροχός της τύχης 18,8%
- Live News 14,8%
- Καθαρές κουβέντες 6,9%
- Power Talk 5,2%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Κοινωνία Ώρα Mega 16,1%
- Ώρα Ελλάδος 9,2%
- Σήμερα 8,4%
Ζώνη 10-1
- Καλοκαίρι παρέα 11,6%
- Αταίριαστοι 8,7%
- Πρωίαν σε είδον 7,8%
- 10 παντού 2,2%
Απογευματινή ζώνη
- Τροχός της Τύχης 15,3%
- Live News 14,3%
- Καθαρές κουβέντες 5,7%
- Power Talk 5,5%
- Στούντιο 4,9 %