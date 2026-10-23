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Τηλεθέαση (22/10): Αυτοί ήταν οι νικητές στην πρωινή και την prime time ζώνη την Πέμπτη

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης της Πέμπτης 22/10 για γενικό και δυναμικό κοινό σε πρωινή και prime time ζώνη. Ποια προγράμματα βρέθηκαν στην κορυφή.

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη για την τηλεθέαση.
  • Στην πρωινή ζώνη 05:00 – 10:00, το Κοινωνία Ώρα MEGA βρέθηκε στην κορυφή τόσο στο γενικό κοινό με 21,1% όσο και στο δυναμικό κοινό με 17,1%.
  • Στην prime time ζώνη επικράτησε ο ποδοσφαιρικός αγώνας Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας, σημειώνοντας 21,6% στο γενικό σύνολο και 17,7% στο δυναμικό κοινό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη, για την τηλεθέαση.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 21,1%
  2. ΣΚΑΪ – Σήμερα 17,2%
  3. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 13,5%
  4. ALPHA – Happy Day 13%
  5. OPEN – Ώρα Ελλάδος 12,6%
  6. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7,5%
  7. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 6,1%
  8. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,9%

10:00 – 13:00

  1. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 17,5%
  2. ΣΚΑΪ – Live You 17,2%
  3. OPEN – 10 Παντού 12,6%
  4. ALPHA – Super Κατερίνα 12,5%
  5. ANT1 – Το Πρωινό 11,5%
  6. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 9,3%
  7. STAR – Stars System 8,9%
  8. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7,3%
  9. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,5%
  10. ΕΡΤNEWS – Newsroom 1,3%

Prime Time Ζώνη:

  1. ANT1 – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας 21,6%
  2. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 16,2%
  3. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15,1%
  4. ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 14,4%
  5. ALPHA – Μια Γυναίκα 13,5%
  6. MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 11,3%
  7. STAR – First Dates 8,8%
  8. ANT1 – Pre Game Show 7,4%
  9. ΕΡΤNEWS – Στο Δια Ταύτα 0,6%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 17,1%
  2. ALPHA – Happy Day 16%
  3. OPEN – Ώρα Ελλάδος 9,4%
  4. ΣΚΑΪ – Σήμερα 8,1%
  5. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,6%
  6. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 5,4%
  7. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 3,3%
  8. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 0,6%

10:00 – 13:00

  1. ALPHA – Super Κατερίνα 16,5%
  2. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 13,6%
  3. ΣΚΑΪ – Live You 12,4%
  4. ANT1 – Το Πρωινό 10,2%
  5. STAR – Stars System 9,9%
  6. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 8,1%
  7. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6,5%
  8. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 4,4%
  9. OPEN – 10 Παντού 3,9%
  10. ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,3%

Prime Time Ζώνη:

  1. ANT1 – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας 17,7%
  2. ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 16,1%
  3. ALPHA – Μια Γυναίκα 13,2%
  4. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,8%
  5. STAR – First Dates 10,4%
  6. MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 9,1%
  7. ANT1 – Pre Game Show 7,1%
  8. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 6,2%
  9. ΕΡΤNEWS – Στο Δια Ταύτα 0,4%
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