Τηλεθέαση (22/10): Αυτοί ήταν οι νικητές στην πρωινή και την prime time ζώνη την Πέμπτη

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη, για την τηλεθέαση.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 21,1%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 17,2%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 13,5%
- ALPHA – Happy Day 13%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 12,6%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7,5%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 6,1%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,9%
10:00 – 13:00
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 17,5%
- ΣΚΑΪ – Live You 17,2%
- OPEN – 10 Παντού 12,6%
- ALPHA – Super Κατερίνα 12,5%
- ANT1 – Το Πρωινό 11,5%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 9,3%
- STAR – Stars System 8,9%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7,3%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,5%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 1,3%
Prime Time Ζώνη:
- ANT1 – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας 21,6%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 16,2%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15,1%
- ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 14,4%
- ALPHA – Μια Γυναίκα 13,5%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 11,3%
- STAR – First Dates 8,8%
- ANT1 – Pre Game Show 7,4%
- ΕΡΤNEWS – Στο Δια Ταύτα 0,6%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 17,1%
- ALPHA – Happy Day 16%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 9,4%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 8,1%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,6%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 5,4%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 3,3%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 0,6%
10:00 – 13:00
- ALPHA – Super Κατερίνα 16,5%
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 13,6%
- ΣΚΑΪ – Live You 12,4%
- ANT1 – Το Πρωινό 10,2%
- STAR – Stars System 9,9%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 8,1%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6,5%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 4,4%
- OPEN – 10 Παντού 3,9%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,3%
Prime Time Ζώνη:
- ANT1 – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας 17,7%
- ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 16,1%
- ALPHA – Μια Γυναίκα 13,2%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,8%
- STAR – First Dates 10,4%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 9,1%
- ANT1 – Pre Game Show 7,1%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 6,2%
- ΕΡΤNEWS – Στο Δια Ταύτα 0,4%