The Brothers Sun: H νέα σειρά του Netflix με την βραβευμένη με Όσκαρ Michelle Yeoh θα σας καθηλώσει

Η Michelle Yeoh, που πρόσφατα κέρδισε Όσκαρ για την ταινία Everything Everywhere All At Once, αναμένεται να καθηλώσει τους συνδρομητές του Netflix με την νέα σειρά «Αδερφοί Σαν» (The Brothers Sun).

Η σειρά δημιουργήθηκε από τους Brad Falchuk και Byron Wu και σήμερα έγινε διαθέσιμη στην δημοφιλή streaming πλατφόρμα. Υπόσχεται μία εξαιρετικά διασκεδαστική εμπειρία με ένα μείγμα δράσης, σκοτεινής κωμωδίας και οικογενειακού δράματος.

Η μοναδική Michelle Yeoh υποδύεται την μητέρα του Charles Sun του Justin Chien και του Bruce Sun του Sam Song Li, οι οποίοι ανήκουν σε μια οικογένεια γκάνγκστερ. Ο Brad Falchuk είπε στο Tudum πως η σειρά δείχνει μια “ακραία εκδοχή” των οικογενειακών αξιών. «Είναι μια οικογένεια του εγκλήματος και υπάρχουν άνθρωποι που τους πυροβολούν και προσπαθούν να τους σκοτώσουν. Αλλά οι συγκρούσεις που έχουν – τα προβλήματα που έχουν εσωτερικά, τα συναισθηματικά προβλήματα – είναι πολύ, πολύ καθολικά».

Welcome to the family. The Brothers Sun starring Michelle Yeoh premieres in 12 hours! pic.twitter.com/7Sc8eCn0SV — Netflix (@netflix) January 3, 2024

The Brothers Sun: H πλοκή της νέας σειράς του Netflix

Όταν ο αρχηγός μιας πανίσχυρης τριάδας από την Ταϊβάν δολοφονείται από κάποιον άγνωστο, ο μεγαλύτερος γιος του, ο θρυλικός δολοφόνος Τσαρλς “Καρεκλοπόδαρος” Σαν (Τζάστιν Τσιν) πηγαίνει στο Λος Άντζελες για να προστατέψει τη μητέρα του, Εϊλίν (Μισέλ Γεό), και τον αφελή μικρότερο αδελφό του, Μπρους (Σαμ Σονγκ Λι) – ο οποίος δεν ξέρει έως τώρα την παραμικρή αλήθεια για την οικογένειά του.

Όμως, με την σύγκρουση για κυριαρχία ανάμεσα στις πιο φονικές ομάδες της Ταϊπέι και μια νέα ανερχόμενη φατρία, ο Τσαρλς, ο Μπρους και η μητέρα τους πρέπει να κλείσουν τις πληγές που προκάλεσε ο χωρισμός τους και να ανακαλύψουν το πραγματικό νόημα της αδελφικής αγάπης και της οικογένειας, προτού ένας από τους αμέτρητους εχθρούς τους τούς σκοτώσει όλους.

«Η σειρά εξερευνά τι σημαίνει να είσαι γιος, τι σημαίνει να είσαι αδελφός, αλλά και τι σημαίνει να προσπαθείς να κρατήσεις μια οικογένεια ενωμένη», σύμφωνα με τον showrunner Brad Falchuk.

The Brothers Sun: Το τρέιλερ της σειράς

Το cast

Michelle Yeoh – Eileen “Mama” Sun

Justin Chien – Charles Sun

Sam Song Li – Bruce Sun

Highdee Kuan – Alexis

Joon Lee – TK

Jon Xue Zhang – Blood Boots

Jenny Yang – Xing

Madison Hu – Grace

Johnny Kou (Shih-Hsun Kou) – Big Sun

Rodney To – Mark

Alice Hewkin – May

Maite Garcia – Edner

Μιλώντας στο Netflix, ο showrunner Byron Wu δήλωσε για το καστ: «Ο Johnny Kou είναι τρομερός. Φέρνει τόση δύναμη. Αυτό που αγαπώ στη Michelle Yeoh είναι ο μεγάλος σεβασμός που διέταξε από τους δύο γιους της στη σειρά, αλλά και από αυτούς τους ηθοποιούς. Φυσικά μου άρεσαν όλα όσα έκανε για τον χαρακτήρα, αλλά για μένα νομίζω ότι το πιο εκπληκτικό πράγμα ήταν να την βλέπω να φροντίζει και να καθοδηγεί όλους αυτούς τους νέους ηθοποιούς και να τους βοηθάει και ειλικρινά να τους κάνει να ανεβαίνουν. Θα το εκτιμώ πάντα αυτό».

