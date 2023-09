Survivor All Star: Τα πρόσωπα που έχουν συζητηθεί για τον δεύτερο κύκλο

Τον περασμένο Ιούλιο ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος του Survivor All Star με μεγάλο νικητή τον Σάκη Κατσούλη. Όπως έχει γίνει γνωστό, η παραγωγή του ελληνικού Survivor και ο Ατζούν Ιλιτζαλί προετοιμάζονται με εντατικούς ρυθμούς, για τον δεύτερο κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης All Star, στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέρρευσαν τους τελευταίους μήνες, οι πρώην παίκτες του δημοφιλούς ριάλιτι επιβίωσης που φαίνεται ότι έχουν δεχτεί πρόταση για να συμμετάσχουν στο Survivor All Star 2 είναι οι ακόλουθοι:

Κατερίνα Δαλάκα και Στάθης Σχίζας

Η νικήτρια του Survivor Ελλάδα – Τουρκία 2019 και ο νικητής του Survivor 2022 είναι τα δύο πρώτα πρόσωπα που έχουν ακουστεί για το Survivor All Star 2. Να σημειωθεί ότι και οι δύο συμμετείχαν στον πρώτο κύκλο του Survivor All Star, όμως η Κατερίνα Δαλάκα αποβλήθηκε από το παιχνίδι λόγω παραβίασης των κανόνων της παραγωγής για το φαγητό, ενώ ο Στάθης Σχίζας αποχώρησε οικειοθελώς για προσωπικούς λόγους. Τώρα φαίνεται ότι η αθλήτρια του στίβου και ο γνωστός επιχειρηματίας βρίσκονται ξανά σε συζητήσεις για το δημοφιλές ριάλιτι επιβίωσης.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το τέλος του πρώτου κύκλου του Survivor All Star, ο Νίκος Γεωργιάδης αποκάλυψε στην εκπομπή «Καλοκαίρι #Yes» του Open πως: «Θέλουν να δουν ξανά κάποιους παίκτες που δεν χορτάσανε και αυτό που έχει φτάσει στα δικά μου αυτιά είναι ότι έχουμε δύο ονόματα προηγούμενων νικητών που υπάρχουν ήδη γραμμένα στα χαρτιά. Έχουν ξεκινήσει συζητήσεις. Η παραγωγή του Survivor δεν σταματά ποτέ. Είναι ο Στάθης Σχίζας και η Κατερίνα Δαλάκα. Έχει κρατήσει πολύ καλές σχέσεις με την παραγωγή και η Κατερίνα. Έχουν κάνει πολύ προσεκτικές δηλώσεις, δεν “έδωσαν” στεγνά την παραγωγή όπως έκαναν άλλοι παίκτες. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις για την παραγωγή».

Έλενα Κρεμλίδου

Μία ακόμη πρώην παίκτρια που φαίνεται ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για το Survivor All Star 2 είναι η Έλενα Κρεμλίδου Μαριπόζα. Η γνωστή influencer συμμετείχε στο Survivor το 2021 και είχε αποχωρήσει οικειοθελώς για λόγους υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Youweekly, η πρώην παίκτρια του Survivor έχει δεχτεί μια ιδιαίτερα ελκυστική οικονομικά πρόταση. Οι λόγοι για τους οποίους δεν έχει απαντήσει ακόμα στην πρόταση, με βάση το ρεπορτάζ, είναι η απομάκρυνση της από την Ελλάδα, την οικογένεια και τους φίλους της, όσο θα βρίσκεται στον Άγιο Δομίνικο, αλλά κυρίως οι δουλειές της στη χώρα μας, τις οποίες θα αναγκαστεί να αφήσει για ένα χρονικό διάστημα.

Γιώργος Αγγελόπουλος και Αλέξης Παππάς

Το όνομα του Γιώργου Αγγελόπουλου, του νικητή του πρώτου κύκλου του Survivor στον ΣΚΑΪ, ακούστηκε από τον Τριαντάφυλλο. Ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε, στην εκπομπή «Καλοκαίρι Yes», ότι ο Τούρκος παραγωγός, Ατζούν Ιλιτζαλί θέλει πολύ τον Ντάνο στο ριάλιτι επιβίωσης.

Παράλληλα, ο Τριαντάφυλλος αναφέρθηκε και στο όνομα του Αλέξη Παππά τονίζοντας ότι το γνωστό μοντέλο και ηθοποιός κάνει διατροφή με μπριζόλες για να συμμετάσχει στο Survivor, αν δεχτεί πρόταση. Ο γνωστός τραγουδιστής επισήμανε ότι ο Αλέξης Παππάς «έλειψε από το φετινό Survivor All Star».

«Εγώ άκουσα ότι έχουν από κοντά τον τεράστιο παίκτη όλων των εποχών για μένα και είναι ο Ντάνος. Τον θέλει πάρα πολύ ο Acun Ilicali. Εάν τα βρουν στο οικονομικό, εγώ θα ήμουν εκεί και δεν θα έχανα επεισόδιο για να δω τον Ντάνο. Κι άμα ήταν και ο Ντάφυ μέσα… Στο επόμενο δεν θα είναι όλοι All Star. Θα είναι 10-12 Μαχητές, άγνωστα παιδιά και θα είναι και 12 All Star. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τους All Star να παίζουν κόντρα σε άγνωστους. Είναι κάτι διαφορετικό και θα πάει καλά. Φαντάσου να είναι εκεί ο Αλέξης Παππάς, ο Ντάνος, η Δαλάκα, ο Ντάφυ…», είπε χαρακτηριστικά, ο Τριαντάφυλλος.