Survivor All Star – Χαλασμός στο Twitter: Η ατάκα του Σάκη Κατσούλη που θεωρήθηκε ως «καρφί» για τον Ντάνο

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 10/7 ο ημιτελικός του Survivor All Star και πλέον απομένουν ελάχιστες ώρες για να δούμε ποιος θα αναδειχθεί νικητής, με τον Σάκη Κατσούλη και τον Νίκο Μπάρτζη να διεκδικούν τον τίτλο. Στον ημιτελικό ένα σχόλιο του Σάκη Κατσούλη έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στο Twitter, καθώς θεωρήθηκε σπόντα προς τον Γιώργο Αγγελόπουλο (Ντάνο).

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γιώργος Λιανός κατά την διάρκεια του ημιτελικού ρώτησε τους Σάκη Κατσούλη, Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Νίκο Μπάρτζη: “Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι τα στοιχεία του νικητή ή της νικήτριας; Τι πρέπει να έχει για να κερδίσει αυτό το παιχνίδι;”. Ο Σάκης Κατσούλης πήρε πρώτος τον λόγο και απάντησε πως: «Για να αναδειχθεί κάποιος νικητής του Survivor All Star χρειάζεται ένα πράγμα, να είναι αγαπητός από τον κόσμο. Δεν εξαρτάται από τίποτα άλλο, οπότε αντικειμενικά αν δεν τον στηρίξει ο κόσμος δεν μπορεί να φθάσει στον στόχο του. Όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο, όλοι μπήκαμε στο παιχνίδι με αυτόν τον στόχο. Εγώ όπως έχω πει πολλές φορές είμαι λίγο πιο ρομαντικός, εμένα μου αρέσει ο τίτλος του Survivor All Star μιας και πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνεται All Star».

Προσθέτοντας ότι: «Πολλοί έχουν πει ότι θα ήταν άδικο να το κερδίσω, επειδή έχω ήδη έναν τίτλο, αλλά νομίζω ότι είναι και λίγο άδικο να το ακούω εγώ. Γι’ αυτόν τον λόγο μπήκα στο παιχνίδι, έχω δώσει πάρα πολλά. Μπορεί να μην έχω παίξει πολλά πρωταθλήματα στην ζωή μου σαν ποδοσφαιριστής, ήταν λίγα τα σοβαρά επαγγελματικά πρωταθλήματα».

«Παρ’ όλα αυτά ήρθα να διεκδικήσω ξανά ένα τίτλο, το οποίο κάποιοι ίσως να μην έκαναν, να μην είχαν το θάρρος να βρεθούν ξανά εδώ, να πατήσουν ξανά στον στίβο μάχης. Γι’ αυτό πολλές φορές έχω τοποθετηθεί για τον Μάριο, ότι είναι μεγάλη του τιμή μετά από έξι χρόνια, που βρήκε το θάρρος, το θράσος, τη δύναμη, τον τσαμπουκά να μπει ξανά και να τρέξει στους στίβους μάχης, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε και για εμένα ήταν εξίσου, όταν δέχθηκα την πρόταση, να τα βάλω όλα αυτά μέσα στο μυαλό μου και να πω «μια φορά το πήρες, δεύτερη μπορεί να βγεις 5ος, 10ος…», που σε ρίχνει. Αλλά δεν φοβήθηκα, είμαι ακόμα εδώ και είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι σ’ αυτές εδώ τις καρέκλες» είπε στην συνέχεια.

Ενώ κλείνοντας, ανέφερε: «Και κάτι τελευταίο, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κάποιος, όποιον και να ρωτήσεις το βλέπει από την δική του οπτική, γιατί έτσι τον συμφέρει. Για εμένα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κάποιος σε ένα Survivor All Star, μιας και παίξαμε πάνω από 400 αγώνες νομίζω, σίγουρα θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι και καλός αγωνιστικά, μπορεί να με συμφέρει που το λέω, Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι σίγουρα, αλλά δεν είναι και μόνο ριάλιτι».

Η φράση «παρ’ όλα αυτά ήρθα να διεκδικήσω ξανά ένα τίτλο, το οποίο κάποιοι ίσως να μην έκαναν, να μην είχαν το θάρρος να βρεθούν ξανά εδώ, να πατήσουν ξανά στον στίβο μάχης» δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες του Twitter. Οι χρήστες του μέσου θεώρησαν πως είναι σπόντα προς τον Ντάνο, ο οποίος και δεν πήγε στο Survivor All Star. Έτσι, πολλοί έβαλαν στο στόχαστρο τον Σάκη Κατσούλη, σχολιάζοντας αρνητικά τα όσα είπε. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος εξάλλου είναι ένας από τους πλέον αγαπητούς παίκτες που έχουν περάσει από το ριάλιτι επιβίωσης.

Πάλι ντανο κράζει ο Σακης;; Στον υπνο του τον βλέπει #survivorGR — Rea 🇺🇦 🦄 (@rjohn9596) July 10, 2023

ποιος είναι αυτός ο Σάκης που με αναφέρει συνέχεια? Δεν τον ξέρω τον κύριο #survivorGR pic.twitter.com/GhrN8hQbiO — 𝗧𝗵𝗼𝗱𝗼𝗿𝗶𝘀 𝗪𝗲𝘀𝘁🐾 (@thodoris_west) July 10, 2023

Βαλτε τον Ντανο αύριο τελικό και θα τον βγάλουμε πάλι νικητή χωρίς να έχει παίξει καθόλου 😜#survivorGR pic.twitter.com/ZeiMMyWwxC — Elena Kriti❤️💋 (@Elenakritio) July 10, 2023

ΕΝΑΣ ΗΤΑΝ 💪🏼❤️ !!

Τώρα αν κάποιους τους καίει που ο καλύτερος ΟΛΩΝ δεν ασχολήθηκε μαζί τους , ξυδακι !!

Πραγματικός SURVIVOR, μόνος χωρις κλικες και σύντροφο μεσα .

ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ! #survivorGR pic.twitter.com/E2JKvttGBJ — Park_Chanyeol (@ParkCha56687186) July 10, 2023

Μίλησε κάνα μυρμηγκάκι για μένα πάλι…#survivorGR

Δεν το βλέπω… pic.twitter.com/hx1QWp2Zp7 — Άλλου _γυαλού (@oxwreee) July 11, 2023

Ντάνος δεν θα γίνεις ΠΟΤΕ Σακη μου! Καραμέλα το εκανες #survivorGR pic.twitter.com/1RBrD9c3WN — ΜΕΛιστάλακτη 🏹 (@mybusylif3) July 10, 2023

Κατσούλη τον Ντάνο θα τον θυμόμαστε σαν τον απόλυτο survivor εσένα θα σε θυμόμαστε σαν τον κομπλεξικο απέναντι στον απόλυτο survivor #survivorGR pic.twitter.com/aLLXMF5Bmn — Τασσω🐧🐧🐧🐧 (@Vagian2) July 11, 2023

Όσες σπόντες και αν πεταξεις Σάκη, ούτε στα όνειρα σου μπορείς να τον φτάσεις…..τέτοια μέρα πριν 6 χρόνια γινόταν χαμός 😏 #Ντανος #survivorGR pic.twitter.com/SY8p8ED2Fl — 😏λιβ (@_Olivaki_) July 10, 2023

Αυτος εδω τολμησε παλι και πεταξε μπηχτες για τον καλυτερο και πιο αγαπητο παικτη που περασε απο το παιχνιδι; Τον Ντανο δεν τον φτανεις ουτε στο μικρο σου δαχτυλακι#survivorGR pic.twitter.com/19sBtKhc0R — 🚜 Η τσιμπλα του Μπαρτζη (@tzepoTati) July 11, 2023

Θέλει μεγάλη προσπάθεια να είσαι στην κρίση του κοινού, ένα βήμα πριν τον τελικό και να βγάζεις κόμπλεξ για τον άνθρωπο που έχει τόσο πολύ και φανατικό κοινό δηλαδή τον Ντάνο. Μόνο να σκεφτείς αν αυτοί ρίξουν ψήφο χέιτ για σένα πάει έχασες ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΑ την 🏆.#survivorGR pic.twitter.com/IZ5ceWwZM3 — 🚜🏖️ΚΡΗΤΙΚΟΣ (@DimitrisKriti01) July 10, 2023

Οσο και αν προσπαθεις να εκμηδενίσεις τον Γιωργο Αγγελοπουλο οσο και αν προσπαθεις να τον φτασεις εστω και στην φαντασια σου , θα σου απαντησω με τα λογια του Γιωργου << Ο Κατσούλης μου είναι ένας άγνωστος άνθρωπος – Δεν μπορώ να μιλήσω για κάποιον που δεν ξέρω>> #survivorGR pic.twitter.com/JxN4wI9waV — john kasagios (@JKasagios) July 10, 2023

Ρε Σάκη ούτε στο μικρό δαχτυλάκι του δεν φτάνεις τον Ντανο ,και πρώτος αγωνιστικά ήταν και στον τακο βγήκε πόσες φορές , ενώ εσύ τον τακο πάντα τον φοβόσουν .

ΝΤΑΝΟΣ μόνο ένας είναι ολοι οι άλλοι είστε κακές απομιμήσεις #survivorGR #team_stavroula #SurvivorAllstar2023 pic.twitter.com/XEXE3gQuqD — NICK PAPAJON (@papagiannis_ael) July 11, 2023