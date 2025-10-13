Porto Leone – Κλέλια Ρένεση: Η Γαλήνη είναι πρώτα απ΄ όλα μάνα

Η Κλέλια Ρένεση, η Γαλήνη Βούλγαρη της μεγάλης παραγωγής του Alpha, «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» που έχει αγαπηθεί από το κοινό, ήταν προσκεκλημένη της Ναταλίας Γερμανού και του «Καλύτερα δε γίνεται».

Η αγαπημένη πρωταγωνίστρια μίλησε για όλα, για το ρόλο της στη σειρά αλλά και για ζητήματα που αγγίζουν την κοινωνία σήμερα.

Η Γαλήνη είναι η σύζυγος του πλοιοκτήτη Ντίνου Βούλγαρη, μια γυναίκα όμορφη, ευγενική, μία εξαιρετική οικοδέσποινα κι άψογη νοικοκυρά, κορώνα στο κεφάλι του άνδρα της, χαίρεται την εκτίμηση και το θαυμασμό όλου του Πειραιά.

Μεγάλωσε τρία παιδιά με πολλή αγάπη, μια τεράστια αγκαλιά για τον Γρηγόρη και την Λένα, τα βιολογικά της παιδιά, αλλά και για τον Ορέστη που τον πήρε μωρό στην αγκαλιά της, μετά το θάνατο της μάνας του και πρώτης συζύγου του Βούλγαρη.

Η μοίρα έρχεται να δοκιμάσει σκληρά την αντοχή της Γαλήνης, όταν μόνο αυτή ανακαλύπτει την εμπλοκή του γιου της, του Γρηγόρη στο χαμό του Στράτου Καπετανάκου. Παράλληλα και συγχρόνως οφείλει να σταθεί βράχος δύναμης στη μικρή της κόρη Λένα, που μόλις γέννησε κρυφά το μωρό του Στράτου.

«Η Γαλήνη είναι ένα πλάσμα εκ διαμέτρου αντίθετο από μένα. Πολύ στωική, υπομονετική, συγκεντρωμένη και πολύ μαζεμένη. Είναι η εποχή, η πατριαρχία, η θέση που πρέπει την ακολουθεί στωικά, οπότε αυτό το πλάσμα μου ήταν πολύ ξένο» λέει η Κλέλια Ρένεση για το ρόλο της.

«Όταν συζητήσαμε το ρόλο που θα μου δοθεί στη σειρά και μου είπαν τη Γαλήνη, είχε πολύ ενδιαφέρον για μένα (η επιλογή). Γιατί κάνω ένα ταξίδι που μου χρειάζεται στη ζωή μου. Το βήμα αυτό μου χρειαζόταν πάρα πολύ» σε αυτή τη στιγμή.

Ποια στοιχεία βρήκε για να προσεγγίσει τη Γαλήνη, να την αγαπήσει και να τη δικαιολογήσει; «Στη Γαλήνη πιάστηκα από την αγάπη για τα παιδιά. Αυτό στη Γαλήνη είναι πάνω απ΄όλα κι αυτό επί της ουσίας τη διέπει σε όλη της τη διαδρομή, καθώς και στη ροή την ιστορίας του Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια, όπως θα τη δούμε έως το τέλος» απαντά.

Ο ρόλος της Γαλήνης ορίζεται ως εξής: «Εν αρχήν είναι μάνα. Κι από εκεί ξεκινάει όλη της η περιπέτεια, όλο το βάσανό της. Κι από εκεί μπορούσα να πιαστώ. Συγγενεύω με αυτό».

Ο Γρηγόρης κάνει ένα φόνο «για να υπερασπιστεί το δίκαιο». Για να ζητήσει στον Στράτο να «αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στην αδελφή του, τη Λένα». Η Γαλήνη έρχεται να πάρει αποφάσεις. «Μια μάνα θεωρώ ότι είναι δίκαιο να προστατέψει το παιδί της. Πραστατεύω τη ζωή του παιδιού μου λέγοντάς του ότι θα σε σκότωνε (ο Στράτος) εάν δεν το σκότωνες. Οπότε τι έκανες; Υπερασπίστηκες τον εαυτό σου» υπογραμμίζει.

Στα επεισόδια που έχουμε ήδη παρακολουθήσει, έχουμε δει την «αδυναμία» που τρέφει στη Γαλήνη, ο Σπύρος Γιάμαρης. «Σιγά σιγά θα καταλάβει (τα αισθήματά του) και η Γαλήνη. Αυτός όμως τραβάει τον καημό του».

Πώς θα εξελιχθεί η σχέση τους; «Δεν θα δούμε σύντομα τη σχέση. Υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις στην ιστορία που δεν θα το αφήσουν να προκύψει τόσο εύκολα. Το δράμα είναι μεγάλο, όπως έχει φανεί στα επεισόδια. Η Αλεξάνδρα έχει καταλάβει τι έχει συμβεί και ξεκινάει ένας μηχανισμός τελειωτικής εκδίκησης. Παίρνει τα χαμπέρια της η Γαλήνη, καταλαβαίνει πάνω κάτω τι γίνεται, ζυγίζονται οι καταστάσεις. Το ρομάντζο σε αυτή την ιστορία δε χωράει ακόμα…».

