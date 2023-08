Painkiller: Ποια είναι η σειρά του Netflix που «πρότεινε» ο Βελόπουλος στον Μητσοτάκη

Την νέα σειρά του Netflix με τίτλο «Painkiller» πρότεινε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να παρακολουθήσει.

Η τηλεοπτική σειρά βρίσκεται στο νούμερο 4 της λίστας με τις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix στις ΗΠΑ. Το σενάριο αφορά την «επιδημία» των οπιοειδών φαρμάκων την δεκαετία του 1999. Χαρακτηρίζεται ως μυθοπλαστική αλλά αφορά το πραγματικό φάρμακο OxyContin που κυκλοφόρησε στην αμερικανική αγορά ως ένα ασφαλές μη εθιστικό οπιοειδές.

Η σειρά ακολουθεί την οικογένεια που διοικεί την φαρμακευτική εταιρεία του σκευάσματος και κερδίζει εκατομμύρια από τον εθισμό εκατομμυρίων Αμερικανών. Στηρίζεται στο βιβλίο του Barry Meier «PainKiller» και το άρθρο του New Yorker «The Family That Built the Empire of Pain» για την άνοδο του φαρμάκου στην αμερικανική αγορά. Ωστόσο είναι μία φανταστική αφήγηση από την πλευρά των επιζώντων και των θυμάτων της «επιδημίας».