Επάγγελμα… παίκτης reality

Παίκτες reality show κάνουν επάγγελμα τη συμμετοχή τους σ’ αυτά. Πέρα από εκείνο στο οποίο γίνονται γνωστοί, επιλέγουν να συνεχίσουν την καριέρα τους και σε επόμενα reality που μεταδίδει η ελληνική τηλεόραση.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο Παναγιώτης Πέτσας, η Κάτια Ταραμπανκό, ο Αλέξης Παππάς, η Μαρία Μιχαλοπούλου, ο Τζώρτζης Παπανικολάου και άλοι.

Παναγιώτης Πέτσας

Τον είδαμε στο GNTM αλλά και στο X-Factor. Στη συνέχεια συμμετείχε και στο Big Brother.

Δημήτρης Τσικίλης – Τζώρτζης Παπανικολάου

Τους γνωρίσαμε στο Master Chef ενώ τώρα συμμετέχουν στο Top Chef. Στην ερώτηση “το ίδιο λάθοςδύο φορές; Γιατί;” ο Τζώρτζης Παπανικολάου απάντησε “είναι εθισμός κάποιες φορές”.

Μαρία Μιχαλοπούλου

Η αγρότισσα του GNTM από την πασαρέλα βρέθηκε στη Φάρμα.

Κάτια Ταραμπανκό

Από νικήτρια του GNTM πήγε στο Survivor.

Αλέξης Παππάς

Ξεκίνησε από το Just the 2 of Us, συνέχισε με το Survivor και τώρα είναι ο Bachelor, αναζητώντας την τέλεια γυναίκα που θα του κλέψει την καρδιά.

Νάσος Παπαργυρόπουλος

Συμμετείχε στο Survivor, στο ο Nomads και στη συνέχεια στο Just the 2 of Us.