The Rings of Power: Παγκόσμια φρενίτιδα για τo prequel του «Lord of the Rings»-Τι ώρα κυκλοφορεί στην Ελλάδα

Λίγες ώρες έμειναν για την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης prequel σειράς του «The Lord of the Rings» (Άρχοντα των Δαχτυλιδιών), The Rings of Power. Σε όλον τον κόσμο επικρατεί φρενίτιδα με τους φαν περιμένουν πως και πως να επιστρέψουν στον φανταστικό κόσμο που δημιούργησε ο J.R.R.Tolkien.

Η σειρά «Lord of the Rings: The Rings of Power» βασίζεται στα κείμενα του Τζ. Ρ.Ρ. Τόλκιν. Τα γεγονότα της σειράς διαδραματίζονται στην περίοδο της Δεύτερης Εποχής της Μέσης Γης, δηλαδή περίπου 2.000 χρόνια πριν από τις δύο τριλογίες του Πίτερ Τζάκσον (“The Lord of the Rings” και “The Hobbit”).

Πρόκειται για την πιο ακριβή τηλεοπτική σειρά στην ιστορία, καθώς το κόστος παραγωγής και των πέντε προγραμματισμένων κύκλων της σειράς αναμένεται να φτάσει -ή και να ξεπεράσει- το 1 δισ. δολάρια. Χαρακτηριστικό είναι ότι η 1η σεζόν κόστισε πάνω από 450 εκατ. δολάρια.

The Rings of Power: Τι ώρα κυκλοφορεί στην Ελλάδα

Η Amazon ενημέρωσε τους απανταχού φαν του «The Lord of the Rings» για το πότε ακριβώς θα γίνουν διαθέσιμα τα πρώτα δύο επεισόδια της σειράς, καθώς η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα θα γίνει με διπλό επεισόδιο.

Σύμφωνα με επίσημο tweet, η πρεμιέρα του The Rings of Power θα γίνει διαθέσιμη στην Ελλάδα μέσα από το Amazon Prime Video στις 04:00 τα ξημερώματα Παρασκευής 2 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια, κάθε Παρασκευή θα διατίθεται ένα επεισόδιο στις 07:00 ώρα Ελλάδος. Η σειρά θα ολοκληρωθεί στις 14 Οκτωβρίου με την προβολή του 8ου και τελευταίου επεισοδίου.

Journey to Middle-earth.#TheRingsOfPower debuts:

🕘: September 1 at 9pm ET

🕑: September 2 at 2am UK Weekly episodes available Fridays at 12am ET, only on @PrimeVideo. pic.twitter.com/md6xp4RiJx — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 30, 2022

