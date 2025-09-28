Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 28/9/2025.
Οι πολιτικές εφημερίδες 28/9/2025
6 ώρες πριν
Καιρός: Aναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Ήχησε το 112 σε Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο, δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας
7 ώρες πριν
Ευρώπη: Αναζητεί απάντηση στον υβριδικό πόλεμο και την απειλή των drones – Το υψηλό ρίσκο για τον Πούτιν
7 ώρες πριν
Αιματηρή συμπλοκή στην Μεταμόρφωση: Κρατούν κλειστά τα στόματά τους οι τραυματίες – Το χρονικό, τα βίντεο ντοκουμέντα και οι μαρτυρίες
8 ώρες πριν
Αρτέμιδα: «Μου είπε ότι είχε μουδιάσει» λέει η μητέρα της 9χρονης που υπέστη ηλεκτροπληξία από «γυμνά» καλώδια σε παιδική χαρά
7 ώρες πριν
Τραμπ: Το αφήγημα του «εσωτερικού εχθρού» και η χρήση του στρατού σε μεγάλες πόλεις – Η αινιγματική συνάντηση του υπουργείου Πολέμου
7 ώρες πριν
Ανασκαφές σε αρχαία ελληνική πόλη αποκάλυψαν 19 βυζαντινούς τάφους – Γιατί οι αρχαιολόγοι ενθουσιάστηκαν με τον 2.000 ετών ναό του Διός
8 ώρες πριν
Ύπνος: Καρδιολόγος προειδοποιεί ότι 6 ώρες δεν είναι αρκετές – 4 πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία της καρδιάς σας
14 ώρες πριν
Τα 3 ζώδια που ευνοούνται στα οικονομικά τους έως τις 5 Οκτωβρίου – «Αφήστε τα “πρέπει” και επενδύστε στον εαυτό σας»
5 λεπτά πριν
Κάπνισμα: 5 τροφές που βοηθούν στην αποκατάσταση της βλάβης στους πνεύμονες, σύμφωνα με γιατρό
20 λεπτά πριν