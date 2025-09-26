Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 26/9/2025.
Οι πολιτικές εφημερίδες 26/9/2025
7 ώρες πριν
Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στην Λευκό Οίκο: Σκληρό παζάρι 2,5 ωρών – Kομπλιμέντα, ευελιξίες, Χάλκη, ενεργειακές συμφωνίες και στο βάθος F-35
8 ώρες πριν
Νικολά Σαρκοζί: Από πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, μελλοντικός φυλακισμένος – Τι πιστεύει ότι προκαλεί τις διώξεις του
8 ώρες πριν
Ηγουμενίτσα: «Το παιδί μου» φώναζε η μητέρα του 11χρονου που «έσβησε» στην άσφαλτο – «Ξαφνικά τον είδα μπροστά μου» είπε η οδηγός που τον παρέσυρε
7 ώρες πριν
Τέμπη: Τα νέα αιτήματα εκταφής από συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας και οι δηλώσεις Φλωρίδη – Πότε αναμένεται η απόφαση της προέδρου Εφετών Λάρισας
26 λεπτά πριν
Μακροζωία: Επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι η λήψη μίας βιταμίνης μπορεί να σας βοηθήσει να ζήσετε περισσότερο
7 ώρες πριν
Χειριστής ανιχνευτή μετάλλων παραλίγο να πετάξει στα σκουπίδια έναν… θησαυρό – Ανακάλυψε τυχαία μία πόρπη 2.000 ετών και νόμιζε ότι ήταν παιχνίδι
12 λεπτά πριν
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις παρατηρητικότητα ντετέκτιβ θα βρεις τον βάτραχο σε 5 δευτερόλεπτα
26 λεπτά πριν